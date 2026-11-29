Tusk zastawia na Nawrockiego sidła. Tak chce rozegrać kontrę do weta ws. PIT Fot. KPRM / Flickr

Zawetowana ustawa miała podnieść pierwszy próg PIT do 130 tys. zł i wprowadzić nową stawkę 24 proc., ale prezydent uznał, że "niewielu daje, a większości odbiera". Rząd zapowiada walkę o odrzucenie weta w Sejmie i wyciąga "plan B", chcąc rozegrać spór o portfele 3,5 mln Polaków na własnych warunkach.

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Prezydent zawetował ustawę zmieniającą progi PIT, a obóz rządzący już szykuje kontrę, która ma postawić Karola Nawrockiego w trudnym położeniu politycznym. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapowiada próbę odrzucenia weta w Sejmie i przypomina, że na stole leży "plan B" – choć na zmiany od 2027 roku okno czasowe gwałtownie się zamyka. Stawką są pieniądze 3,5 mln Polaków, a rząd gra na emocjach wyborców, którzy – jak pokazują sondaże – chcieli tej reformy.

"Zabiera Polakom nawet 3,5 tys. zł". Rząd chce zaszachować Nawrockiego po podatkowym wecie

Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy, która zakładała m.in. podwyższenie pierwszego progu PIT oraz wprowadzenie nowej stawki podatkowej – co oznaczało o nawet kilkaset złotych wyższe wypłaty miesięcznie dla 3,5 mln Polaków. Jak pisaliśmy w piątek, Nawrocki zawetował nowe progi podatkowe, choć zmiany miały przynieść korzyści milionom podatników. Obóz rządzący odpowiada jednak nie tylko ostrą retoryką, ale też zapowiedzią "planu B", którym chce politycznie zaszachować głowę państwa.

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Logika tego ruchu jest czytelna: przed zawetowaniem ustawy sondaż dla "Wprost" pokazywał, że jej podpisania chciało aż 62,9 proc. badanych, a za wetem opowiadało się zaledwie 12,2 proc. Rząd chce więc ubrać prezydenta w rolę polityka, który wziął na siebie odpowiedzialność za zatrzymanie pieniędzy w kieszeniach milionów pracujących obywateli.

Na czym polega gra rządu i "plan B"?

Po decyzji prezydenta premier Donald Tusk skwitował ją krótko, stwierdzając, że "zabrać ludziom pieniądze przed świętami potrafią tylko Grinch i Karol Nawrocki", a minister finansów Andrzej Domański ocenił weto jako "wstyd" i zarzucił głowie państwa stanie po stronie wielkich koncernów, a nie obywateli. Gdy Tusk po wecie zrobił z Nawrockiego Grincha, Pałac Prezydencki szybko odbił piłeczkę.

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Rzecznik rządu Adam Szłapka zapowiedział, że w Sejmie może pojawić się próba odrzucenia weta, a jednocześnie przypomniał o istnieniu "planu B", który wcześniej sygnalizował szef resortu finansów. Już przed decyzją prezydenta pisaliśmy, że nowe progi PIT wiszą na włosku, a Domański ma w zanadrzu alternatywę.

Szłapka zaznaczył przy tym arytmetykę kalendarza: skoro jest już listopad, to bez odrzucenia weta zmian w takim kształcie na 2027 rok po prostu nie będzie, a prezydent – w ocenie rządu – pozbawia Polaków nawet 3,5 tys. zł. To, czy i kiedy Sejm zajmie się głosowaniem nad wetem, zależy od decyzji marszałka Włodzimierza Czarzastego. Do odrzucenia weta potrzeba większości 3/5 głosów, a koalicja nie ma jej sama, musiałaby więc poszukać "chwilowych koalicjantów".

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W ten sposób rząd próbuje postawić Karola Nawrockiego pod ścianą: albo w Sejmie zabraknie głosów do odrzucenia weta i obóz władzy będzie mógł latami wypominać prezydentowi zablokowanie ulg dla milionów ludzi, albo parlament podejmie próbę ponownego przeforsowania rozwiązań pod presją nastrojów społecznych.

Nikt nie powie, że Tusk nie ostrzegał Nawrockiego – jeszcze chwilę przed wetem premier nazywał brak podpisu "politycznym samobójem".

Spór o to, kto zyskuje, a kto traci na nowych progach PIT

Argumentacja obu stron w tym starciu jest skrajnie odmienna. Karol Nawrocki przekonywał, że zawetowana ustawa "niewielu daje, a większości odbiera". Rząd i sprzyjający mu komentatorzy odpowiadają, że na nowych progach PIT skorzystałyby miliony etatowców, a podwyższony CIT miał uderzyć w największe korporacje (spółki z przychodami powyżej 50 mln euro w poprzednim roku).

Z kolei krytycy reformy i sam prezydent podnosili, że nowe regulacje dotkliwie uderzyłyby też w mniejszych przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem, ponieważ obniżano limit przychodów uprawniających do tej formy opodatkowania. INNPoland w tekście "Przedświąteczny zwrot akcji w podatkach" wyliczał, kogo w praktyce ratuje weto prezydenta.

Tak miała wyglądać zawetowana reforma podatkowa

Projekt, którego nie podpisał prezydent, łączył zmiany dla podatników PIT z podwyżkami dla większych podmiotów i korektą zasad ryczałtu. Główne założenia ustawy obejmowały:

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Podatek PIT: podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 tys. zł do 130 tys. zł przy zachowaniu stawki 12 proc., wprowadzenie nowego progu od ponad 130 tys. zł do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. oraz pozostawienie stawki 32 proc. dla dochodów powyżej 150 tys. zł. Pozostałe zmiany podatkowe: podniesienie daniny solidarnościowej dla najwyższych dochodów z 4 proc. do 5 proc., podwyższenie stawki CIT z 19 proc. do 22 proc. dla dużych firm (powyżej 50 mln euro przychodu w poprzednim roku) oraz obniżenie limitu przychodów dla ryczałtu z 2 mln euro do 250 tys. euro. Skutki finansowe: w pierwszym roku (2027) dochody sektora finansów publicznych miały wzrosnąć o 2,64 mld zł (w tym 444 mln zł dla budżetu państwa i prawie 2,2 mld zł dla NFZ), natomiast w perspektywie 10 lat łączny wzrost dochodów sektora szacowano na ponad 50,7 mld zł – przy prognozowanym ubytku prawie 33,5 mld zł dla samego budżetu państwa, ale z zyskami dla NFZ (ponad 31,3 mld zł), samorządów (ponad 29,6 mld zł) oraz Funduszu Solidarnościowego (ponad 23 mld zł).

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