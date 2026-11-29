Jarosław Kaczyński w trakcie manifestacji pod TK. Zrzut ekranu: Prawo i Sprawiedliwość / X

29 listopada przed Trybunałem Konstytucyjnym zjawił się sam Jarosław Kaczyński. Polityk nie szczędził podziękowań zebranym w "wielkiej manifestacji", ale zapowiedział, że to dopiero początek długiej batalii o praworządność, dla której wskazał nawet bardzo konkretny horyzont czasowy.

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Zgodnie z zapowiedziami Jarosław Kaczyński wziął udział w dzisiejszej manifestacji przed TK. Jego obecność ma związek z, jak to ujął prezes, "bezprawną decyzją prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego".

Decyzją zresztą uchyloną. Przypomnijmy – w czwartek 26 listopada Sąd Okręgowy zakwestionował odmowę przedłużenia zgromadzenia trwającego obecnie pod Trybunałem. Oznacza to, że zgodnie z prawem (a wbrew woli władz Warszawy) protest na al. Szucha może trwać przynajmniej do 5 stycznia.

Jarosław Kaczyński chce pisać nową konstytucję

– Walka o Trybunał dzisiaj ogniskuje walkę o Polskę, o przyszłość Polski i Polaków, o naszą wolność, naszą suwerenność, ale także o to wszystko, co składa się na państwo praworządne i demokratyczne – mówił prezes, dodając, że TK "to nie jest sąd nad ludźmi", a "sąd nad prawem".

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Jarosław Kaczyński w bardzo ciepłych słowach dziękował uczestnikom manifestacji za obecność. – Wszyscy, którzy tu bywają, wszyscy, którzy to wspierają, przechodzą do polskiej historii, złotymi zgłoskami są zapisani w polskich dziejach – zapewniał prezes. Co ciekawe na liście podziękowań nie zabrakło także Telewizji Republika, klubów "Gazety Polskiej" (głównego organizatora miasteczka pod TK), działaczy PiS, a także całej formacji. Obok prezesa na scenie stała ex-marszałek Elżbieta Witek i kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek.

– Pamiętajcie państwo, że my mamy przed sobą jeszcze długą drogę. Długą, liczącą co najmniej 10–11 miesięcy drogę do ostatecznego zwycięstwa, do dnia, kiedy tutaj wejdzie legalny prezes Trybunału, do dnia, w którym odzyskamy wolność – stwierdził polityk. W dzień zwycięstwa, który ma wówczas nastąpić zakończą się rządy osób, które – jak uważa prezes Kaczyński – chciały zniszczyć demokrację i praworządność w Polsce.

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"Wielka manifestacja" przed TK

Warto przypomnieć, ze Warszawski ratusz chciał zakończyć protest, wskazując na to, że wiąże się on z istotnymi uciążliwościami dla mieszkańców i osób, które przebywają w jego okolicy. "Chodzi o mieszkańców i o służby ratunkowe, które muszą przejechać przez aleję Szucha. Wolność zgromadzeń – tak. Blokowanie ulicy przez ponad miesiąc – nie" – uzasadniał swoje stanowisko Rafał Trzaskowski.

Dalsza część artykułu poniżej.

Do eskalacji protestów pod TK doszło pod koniec października, kiedy sędzia Anna Korwin-Piotrowska podjęła decyzję o zawieszeniu prezesa i wiceprezesa TK.

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