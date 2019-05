Wybory do europarlamentu już w niedzielę. Na kogo możesz głosować w okręgu wielkopolskim?

Kandydaci w wyborach do Parlamentu Europejskiego z Wielkopolski. • Fot. Agencja Gazeta

Redakcja naTemat

W

niedzielę 26 maja Polacy po raz czwarty wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W Wielkopolsce na listach niemal wszystkich komitetów znajdują się nazwiska osób z politycznej pierwszej ligi. To m.in. Leszek Miller, Liroy, Zdzisław Krasnodębski czy Sylwia Spurek.

KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY

Okręg wyborczy nr 7 to powiaty grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, szamotulski, wolsztyński, a także miasto na prawach powiatu – Poznań. Oto najważniejsi kandydaci z poszczególnych komitetów wyborczych (zgodnie z numeracją wylosowaną przez PKW):Z rapu do polityki. Swoją polityczną przygodę Liroy zaczynał w stowarzyszeniu Kukiz'15. W czasie swojej sejmowej kariery zdążył jednak odejść z partii przewodzonej przez Pawła Kukiza i startuje z listy Konfederacji bez przynależności politycznej. Jako przewodniczący sejmowego zespołu ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych poparł inicjatywę ruchu antyszczepionkowego – projekt nowelizacji ustawy dotyczący zniesienia obowiązkowych szczepień.



O Piotrze Liroyu Marcu pisaliśmy na łamach naTemat:

– Liroy o problemach w Kukiz'15;

– Poparcie dla projektu antyszczepionkowców;

– O hodowli medycznej marihuany.



2. Anna Krystowska

Krystowska jest z wykształcenia prawnikiem. Zasiadała w zarządzie stowarzyszenia "Skuteczni", którego prezesem jest Piotr Liroy Marzec. Podobnie jak były raper, swoją karierę polityczną zaczynała w stowarzyszeniu Kukiz'15, z listy którego startowała w wyborach do Sejmu w 2015 roku. Obecnie deklaruje brak przynależności politycznej.



WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA

KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

LEWICA RAZEM

KUKIZ'15

"Trójka" na liście Konfederacji w okręgu wielkopolskim jest członkinią partii Ruch Narodowy. Pełni w niej rolę sekretarza. Jest również członkiem zarządu RN. Jest autorką programu partii w zakresie rolnictwa.Do marca 2019 r. – momentu dołączenie do Wiosny Biedronia – Spurek była zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Jest doktorem nauk prawnych. Sylwia Spurek jest mocno zaangażowana w politykę społeczną, zwłaszcza działalność na rzecz poprawy sytuacji kobiet, niepełnosprawnych czy osób starszych.O Sylwii Spurek pisaliśmy w naTemat:Były doradca w Radzie Miasta Poznania, ekspert sejmowych biur prawnych. W latach 2012-15 pracował w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, a od 2014 r. zarządzał projektami dotyczącymi społeczeństwa obywatelskiego i polityk miejskich.Członkini Stowarzyszenia Kongres Kobiet, sojuszniczka Stowarzyszenia Grupa Stonewall, organizatorka Marszów Równości w Poznaniu. Koordynatorka zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem ustawy "Ratujmy Kobiety".Była premier w rządzie Platformy Obywatelskiej w latach 2014-2015. Z wykształcenia jest lekarzem pediatrą, w latach 2007-2011 pełniła funkcję Minister Zdrowia. Z okresu przedwyborczego na pewno zostanie zapamiętana jej wpadka z memicznym tekstem o "strzelaniu do dinozaurów".O Ewie Kopacz pisaliśmy w naTemat:Były premier, za kadencji którego Polska weszła w skład krajów UE, doskonale rozgrywa kampanię wyborczą w internecie. Jego memy nawiązujące do "Gry o Tron" lub innych, popularnych w sieci haseł, powoli przechodzą do kanonu internetowego humoru. Jest członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej.O Leszku Millerze pisaliśmy w naTemat:Przewodniczący klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Parlamencie Europejskim. Poseł do PE od 1 maja 2004 – 19 lipca 2004 oraz od 2009 r. (VII kadencja PE) i od 2014 r. (VIII kadencja PE).Były profesor akademicki na UKSW. Wyznawca Jarosława Kaczyńskiego, który mówił o potrzebie zbudowania wielkiego pomnika prezesa PiS w Warszawie. Jest wiceszefem Parlamentu Europejskiego, stanowisko objął po Ryszardzie Czarneckim.– Na pewno będzie wielki pomnik Jarosława Kaczyńskiego kiedyś w Warszawie. Jestem przekonany. To oczywiste że czcimy pamięć wybitnych Polaków. Mówię żę nie teraz, ale jestem przekonany że np. mój wnuk będzie się na pewno tego domagał. Jarosław Kaczyński ukształtował ostatnie 25-lecie – przekonywał Krasnodębski.O Zdzisławie Krasnodębskim pisaliśmy w naTemat:Obecnie posłanka Prawa i Sprawiedliwości, do 2017 r. reprezentowała Polskie Stronnictwo Ludowe. To z tamtego okresu pochodzi jej niepochlebna wypowiedź w stronę partii Jarosława Kaczyńskiego. – PiS kłamał, kłamie i kłamać będzie – mówiła Możdżanowska w wywiadzie z sympatyzującym z "dobrą zmianą" portalem wSensie.plO Andżelice Możdżanowskiej pisaliśmy w naTemat:Parlamentarzystka Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze jako dziennikarka nie ukrywała swoich sympatii w kierunku PiS. Przylgnęła do niej łatka "kapłanki Kościoła Jarosława Kaczyńskiego". Jest jedną z osób, które zapowiadały dekoncentrację mediów. W zeszłym roku zapowiadała, że Zapowiedziała, że na media przyjdzie czas po zakończeniu sporu o zmiany w sądownictwie z Komisją Europejską. Członkini Rady Mediów Narodowych.O Joannie Lichockiej pisaliśmy w naTemat:– O tym, że w TVP Info jest za mało "dobrej zmiany".Od 2006 roku przewodniczący Unii Pracy. Waldemar Witkowski jest byłym wicewojewodą wielkopolskim w latach 2014-2018.Była kandydatka na prezydenta Poznania i radna Osiedla Naramowice.Prezes polskiej Sieci Dochodu Podstawowego. Uważa, że dochód podstawowy w wysokości 1000 zł dla każdego Polaka to rzecz możliwa do zrealizowania.Były prezes Prawicy Rzeczpospolitej, który na ostatnie tygodnie przed wyborami do Europarlamentu nie był pewien swojego startu w kampanii. Ostatecznie przyjął jedynkę na liście Kukiz'15. Europarlamentarzysta, który dostał się do PE z listy PiS w roku 2014. W latach 2005–2007 pełnił funkcję marszałka Sejmu.O Marku Jurku pisaliśmy w naTemat:Poseł partii Kukiz'15. Jedna z osób, które poparły inicjatywę ruchu antyszczepionkowego o zniesieniu obowiązkowych szczepień. W listopadzie 2018 zastąpił Marka Jakubiaka w składzie komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT.Jest asystentką posła Jerzego Kozłowskiego, do tego pracuje jako ratownik medyczna. W wyborach samorządowych w 2018 r. ubiegała się o mandat radnej w Radzie Powiatu Gostyńskiego z ramienia Komitetu Wyborczego Forum Demokratyczne. Nie udało jej się uzyskać korzystnego wyniku.