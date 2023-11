Co robić w brzydką pogodę? Iść do kina, bo serio jest na co. Najciekawsze premiery przed końcem roku

Do Nowego Roku został nieco ponad miesiąc, a w kinach szykuje się jeszcze kilka niezłych premier. Wybraliśmy dziewięć filmów, które zobaczymy do końca grudnia: zarówno hollywoodzkich potencjalnych hitów, jak i mniejszych intrygujących produkcji.

Jakie filmy obejrzymy jeszcze w tym roku w kinach? Fot. Kadr z filmu "Wonka" / Warner Bros.

Premiery kinowe do końca 2023 roku

Oto dziewięć najciekawszych premier końca listopada i grudnia 2023.

1. Życzenie (22 listopada)

"Życzenie" to kolejny animowany musical od Disneya. Reżyserami są Chris Buck, współtwórca "Krainy lodu" i "Tarzana" oraz Fawn Veerasunthorn, dla której jest to reżyserski debiut (ale pracowała również nad "Rayą i ostatnim smokiem"), a scenariusz napisały Jennifer Lee ("Kraina lodu") i Allison Moore. W oryginalnej, angielskiej wersji językowej główni bohaterowie przemówią głosami Ariany DeBose, Chrisa Pine'a i Alana Tudyka.

Opis dystrybutora: "Życzenie" – animowana komedia muzyczna od Walt Disney Animation Studios zaprasza widzów do magicznego królestwa Rosas, którego władca posiada moc spełniania życzeń. Młoda dziewczyna Asha wypowiada życzenie tak potężne, że odpowiada na nie kosmiczna siła – gwiazdka o ogromnej mocy. Asha, jej wierny towarzysz koziołek Valentino i gwiazdka wspólnie stawiają czoła najgroźniejszemu wrogowi – władcy Rosas, królowi Magnifiko. Czy ocalą swoją społeczność i udowodnią, że kiedy wola jednego odważnego człowieka łączy się z magią gwiazd, mogą wydarzyć się cudowne rzeczy?

2. Napoleon (24 listopada)

Jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów roku. "Napoleon" to najnowszy film Ridleya Scotta ("Obcy: Ósmy pasażer Nostromo", "Łowca androidów", "Gladiator''). To biograficzny dramat historyczny, który w luźny sposób interpretuje prawdziwe życie Napoleona Bonaparte (w tej roli Joaquin Phoenix). Fabuła skupia się na dojściu francuskiego przywódcy do władzy, jego związku z cesarzową Józefiną (Vanessa Kirby), a także ostatnich latach panowania.

Opis dystrybutora: "Napoleon" to spektakularny, epicki dramat obrazujący burzliwą drogę na szczyt Napoleona Bonaparte, granego przez zdobywcę Oscara Joaquina Phoenixa. W oszałamiającym, filmowym krajobrazie nakreślonym przez legendarnego reżysera Ridleya Scotta obraz ten śledzi nieustępliwe dążenie Napoleona do władzy, przyglądając mu się z perspektywy uzależniającego, nieprzewidywalnego związku cesarza z jego jedyną prawdziwą miłością, Józefiną. Tłem dla zaprezentowania wizjonerskich taktyk militarnych i politycznych Napoleona są jedne z najbardziej dynamicznych scen batalistycznych w historii kina.

3. Noc Dziękczynienia (24 listopada)

"Noc Dziękczynienia" to slasher dla wielbicieli krwawych i mocnych wrażeń, który dzieje się w amerykańskie Święto Dziękczynienia. Reżyserem jest Eli Roth ("Hostel", "Życzenie śmierci"), a w głównej roli seryjnego mordercy występuje Patrick Dempsey ("Chirurdzy", "Zaczarowana"), tegoroczny najseksowniejszy mężczyzna świata według magazynu "People".

Opis dystrybutora: Mieszkańcy miasta Plymouth, kolebki Święta Dziękczynienia, porzucają tradycyjne, rodzinne zgromadzenia, by celebrować kolejne święto – konsumpcyjny Black Friday. Żądza posiadania doprowadza do tragicznych w skutkach zamieszek, które stają się viralowym hitem w sieci. Rok później tajemniczy seryjny zabójca, znany jako John Carver, w akcie zemsty postanawia wybić mieszkańców Plymouth jednego po drugim, zgodnie z niepojętym, złowrogim planem. Czy uda się ująć zagadkowego sprawcę, czy też starannie dobierane ofiary pełnić będą rolę gości przy jego wynaturzonym, dziękczynnym stole?

4. W ich cała nadzieja (24 listopada)

"W ich cała nadzieja" to bardzo intrygująca propozycja z Polski. To film postapokaliptyczny, a takich nad Wisłą do tej pory się nie kręciło. Reżyserem jest Piotr Biedroń ("Piękna robota"), a na ekranie zobaczymy tylko jedną aktorkę, Magdalenę Wieczorek ("Zadra"). Usłyszymy również głos Jacka Belera ("Inni ludzie") jako robota.

Opis dystrybutora: W rzeczywistości postapokaliptycznej Ewa walczy nie tylko o przetrwanie, ale i zmaga się z dotkliwą samotnością. Długotrwałe uczucie izolacji nie jest jednak jej jedynym problemem. Prawdziwy dramat zaczyna się, kiedy przez absurdalną sytuację wchodzi w konflikt ze swoim jedynym towarzyszem – Robotem. Zaczyna się wówczas prawdziwa walka o życie z maszyną wyposażoną w sztuczną inteligencję, która dla Ewy, staje się większym zagrożeniem niż otaczający świat.

5. How to Have Sex (24 listopada)

"How to Have Sex" to reżyserki debiut pełnometrażowy Brytyjki Molly Manning Walker, nazywany "energetycznym koktajlem filmu imprezowego i poruszającym coming of age oraz intrygującym portretem pokolenia Z". Dramat z Mią McKenną-Bruce ("Perswazje") zdobył Nagrodę Główną sekcji Un Certain Regard na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes 2023.

Opis dystrybutora: "How to Have Sex" w reżyserii 29-letniej to obok "Aftersun" i "Poprzedniego życia" jeden z najlepszych kobiecych reżyserskich debiutów ostatnich lat. To opowieść o trzech dziewczynach, które w oczekiwaniu na wyniki szkolnych egzaminów jadą na greckie "wakacje życia": bawią się do upadłego i zamierzają sprawić, by jedna z nich straciła wreszcie dziewictwo. Wydawać by się mogło, że takich historii kino widziało już wiele: dzikie wakacje, dzika zabawa, dzikie pragnienia. Jednak ten słoneczny film o szalonym summer break niepostrzeżenie staje się opowieścią o pierwszych rozczarowaniach i inicjacji w mroczne strony dojrzewania.

6. Trolle 3 (1 grudnia)

"Trolle 3" to trzecia część hitowej animowanej musicalowej komedii od DreamWorks Animation, największego rywala Disneya i Pixara, który ma na koncie m.in. "Shreka", "Jak wytresować smoka" czy "Madagaskar". Reżyserem jest Walt Dohrn ("SpongeBob Kanciastoporty"), a w oryginalnym dubbingu znowu usłyszymy m.in. Annę Kendrick, Justina Timberlake'a i Zooey Deschanel.

Opis dystrybutora: Po dwóch filmach prawdziwej przyjaźni i flirtowania, Poppy i Mruk są teraz oficjalnie parą! Poppy odkrywa, że Mruk ma sekretną przeszłość. Był kiedyś częścią fenomenalnego boysbandu, BroZone, wraz ze swoimi czterema braćmi: Floydem, Johnem Dory, Sprucem i Clayem. BroZone rozpadł się, a Mruk od tamtej pory nie widział swoich braci. Mruk i Poppy wyruszają w pełną emocji podróż, aby zjednoczyć braci.

7. Wonka (14 grudnia)

"Wonka" to jedna z największych premier kinowych 2023 roku. Musical fantasy w reżyserii Paula Kinga ("Paddington", "Paddington 2") opowiada o młodości Willy'ego Wonki, bohatera słynnej książki dla dzieci "Charlie i fabryka czekolady" Roalda Dahla, którego oglądaliśmy już w filmach "Willy Wonka i fabryka czekolady" (1971) z Genem Wilderem oraz "Charlie i fabryka czekolady" (2005) Tima Burtona z Johnnym Deppem. W młodego Wonkę wciela się Timothée Chalamet ("Diuna", "Tamte dni, tamte noce"), a na ekranie zobaczymy też m.in. Hugh Granta jako... Umpę-Lumpę.

Opis dystrybutora: "Wonka" (...) opowiada o tym, jak największy na świecie wynalazca, magik i producent czekolady w nieprawdopodobny sposób stał się ukochanym Willy Wonką, którego znamy dzisiaj. To niezaprzeczalnie żywiołowe i pomysłowe wielkoekranowe widowisko z Timothée Chalametem w roli tytułowej pokazuje widzom młodego Willy'ego Wonkę, pełnego pomysłów i zdeterminowanego, by zmienić świat dzięki swoim smakowitym wynalazkom. Udowadnia zarazem, że to, co najlepsze w życiu, zaczyna się od marzenia. A jeśli przy łucie szczęścia spotka się Willy'ego Wonkę, wszystko jest możliwe.

8. Aquaman i Zaginione Królestwo (21 grudnia)

"Aquaman i Zaginione Królestwo" to druga część "Aquamana" oraz piętnasty, ostatni film superbohaterski "starego" Uniwersum DC przed planowanym rebootem. Reżyserem jest James Wan ("Aquaman", "Szybcy i wściekli 7"), a w tytułowej roli powraca Jason Momoa ("Gra o tron"). Mimo kontrowersji na ekranie zobaczymy także znowu Amber Heard, a w obsadzie znaleźli się po raz kolejny: Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II i Nicole Kidman.

Opis dystrybutora: Poprzednio Czarna Manta nie zdołał pokonać Aquamana. Wciąż jednak pragnie pomścić śmierć ojca i dlatego nie cofnie się przed niczym, żeby rozprawić się z Aquamanem raz na zawsze. Tym razem Czarna Manta jest potężniejszy niż dotąd. Posiadł moc mitycznego Czarnego Trójzęba, który kryje w sobie starożytną i złowrogą siłę. Aby go pokonać, Aquaman nieoczekiwanie prosi o pomoc Orma, swojego uwięzionego brata i poprzedniego króla Atlantydy. Obaj muszą zapomnieć o różnicach, żeby ochronić królestwo oraz ocalić rodzinę Aquamana i cały świat przed nieodwracalnym zniszczeniem.

9. Ferrari (29 grudnia)

"Ferrari" to biografia Enzo Ferrariego, założyciela słynnej wytwórni samochodów Ferrari, w którego wciela się Adam Driver ("Gwiezdne wojny", "Historia małżeńska", "Dom Gucci"). Reżyserem tego sportowego filmu wyścigowego jest Michael Mann ("Gorączka", "Informator", "Ostatni Mohikanin"), a w obsadzie znaleźli się również m.in. Penélope Cruz, Shailene Woodley, Jack O'Connell i Patrick Dempsey. To właśnie w odpowiedzi na krytykę scen wyścigów w Toruniu Adam Driver użył wulgarnych słów.

Opis dystrybutora: Bohaterem biografii jest słynny Enzo Ferrari (Adam Driver), były kierowca rajdowy, który znajduje się w najtrudniejszym momencie swojego życia. Firma, którą od 10 lat buduje wraz z piękną żoną, Laurą (Penelope Cruz) stoi u progu bankructwa. Ale to nie koniec problemów! Na szczęśliwym dotąd życiu rodzinnym tragicznym cieniem kładzie się śmierć syna. W tej sytuacji Enzo decyduje się postawić wszystko na jedną kartę i wziąć udział w jednym z najtrudniejszych wyścigów na świecie. Liczącym ponad 1500 kilometrów rajdzie przez całe Włochy, znanym jako Mille Miglia. Zwycięstwo to szansa na ocalenie firmy, a przegrana oznacza stratę wszystkiego.