Popkultura lubi całoroczne podsumowania. A skoro wiemy już, który hollywoodzki film cieszył się największym workiem pieniędzy ze sprzedaży biletów (tak, chodzi o animację Disneya i Pixara pod tytułem "W głowie się nie mieści 2"), to pora przyjrzeć się również filmowym klapom. A w 2024 roku niektóre dzieła kinematografii zaliczyły dość bolesny upadek.

Tak prezentuje się lista 5 filmów, które urozmaiciliśmy o informacje dotyczące wysokości ich budżetu i wyników Box Office. Jokera i jego śmiechu tu nie znajdziecie.

Największe finansowe klapy 2024 roku (LISTA FILMÓW)

5. "Here. Poza czasem"

Robin Wright i Tom Hanks w filmie "Here. Poza czasem" Fot. materiał prasowy

Budżet? Około 50 mln USD Ile zarobił wg Box Office? 13,9 mln dolarów

Robert Zemeckis miał ambitny plan, by znów na ekranie połączyć gwiazdy wyreżyserowanego przez siebie w 1994 roku "Forresta Gumpa". Mając Toma Hanksa ("Szeregowiec Ryan") i Robin Wright ("House of Cards") na pokładzie, pragnął stworzyć obyczajowe widowisko ukazujące historię jednego miejsca w New Jersey od czasów prehistorycznych aż po współczesne. Zaczyna się od wyginięcia dinozaurów i rozwoju rdzennego dla Ameryki Północnej plemienia Delawarów, a kończy na założeniu kolonii i burzliwym życiu miłosnym Richarda oraz Margaret w XXI wieku.

I choć pomysł Zemekisa wydawał się ciekawy i być może inspirujący dla części filmowców, to ostatecznie nie spełni oczekiwań publiczności. Kameralna scenografia wypchana po brzegi efektami specjalnymi (w tym cyfrowym odmłodzeniem głównej obsady) była wystarczająco odpychająca dla przeciętnego odbiorcy.

4. "Zabierz mnie na Księżyc"

Scarlett Johansson i Channing Tatum w filmie "Zabierz mnie na Księżyc" Fot. materiał prasowy

Budżet? Około 100 mln USD Ile zarobił wg Box Office? 42 mln dolarów

W lipcu do kin w USA trafił komediodramat historyczny Grega Berlantiego ("Twój Simon"), który opowiada o akcji polegającej na zaaranżowaniu fałszywego lądowania na Księżycu na wypadek, gdyby misja Apollo 11 się nie powiodła. W "Zabierz mnie na Księżyc" Scarlett Johansson ("Czarna wdowa") odgrywa rolę ekspertki od reklamy, Kelly Jones, która ma za zadanie "ożywić" wizerunek NASA. Channing Tatum ("Magic Mike") wciela się natomiast w Cole'a Davisa, dyrektora rządowej agencji odpowiadającego za start rakiet.

Zanim tytuł zagościł na dużym ekranie, w mediach społecznościowych podniosły się głosy entuzjastów teorii spiskowych, którzy uznali, że premiera filmu jest równoznaczna z potwierdzeniem, iż Amerykanie nigdy nie wylądowali na Księżycu. Ma to sens? Po weekendzie otwarcia krytycy chwalili Johansson i Tatuma za kreacje, ale scenariuszowi wytykali dziury fabularne oraz absurdalne błędy.

3. "Borderlands"

Cate Blanchett, Ariana Greenblatt, Jamie Lee Curtis, Kevin Hart i Florian Munteanu w filmie "Borderlands" Fot. materiał prasowy

Budżet? Około 120 mln USD Ile zarobił wg Box Office? 32,9 mln dolarów

Z filmowymi adaptacjami znanych gier wideo jest tak: większość z nich to dno, aczkolwiek ostatnie lata, a zwłaszcza wyjście seriali "The Last of Us" z Pedrem Pascalem i "Fallout" z Ellą Purnell, pokazują, że dla komputerowych dzieł istnieje jeszcze nadzieja w kinie oraz telewizji. "Borderlands" nie posłużą niestety za pozytywny przykład w tej dyskusji.

Przypomnijmy, że "Borderlands" to przede wszystkim strzelanka z elementami RPG, w której eliminuje się przerażające, kosmiczne potwory. Nie brakuje w niej humoru, a komiksowa kreska stała się jej znakiem rozpoznawczym.

Pomimo sporego potencjału rozrywkowego i gwiazdorskiej obsady, której przewodziła sama Cate Blanchett (trylogia "Władca Pierścieni" Petera Jacksona), reżyser Eli Roth ("Bękarty wojny") zakopał możliwe szanse na wysoką oglądalność "Borderlands", serwując widzom kiepski scenariusz z dialogami jak z najgorszych filmów Marvela.

2. "Argylle – Tajny szpieg"

Dua Lipa i Henry Cavill w filmie "Argylle – Tajny szpieg" Fot. materiał prasowy

Budżet? Około 200 mln USD Ile zarobił wg Box Office? 96 mln dolarów

"Elly Conway, introwertyczna pisarka powieści szpiegowskich, która rzadko opuszcza dom, zostaje wciągnięta w prawdziwy świat szpiegostwa, gdy fabuła jej książek staje się nieco zbyt bliska działalności złowrogiego podziemnego syndykatu" – brzmiał opis filmu "Argylle – Tajny szpieg", którego scenariusz początkowo owiany był wielką tajemnicą. "Kto jest jego autorem?" – pytali internauci, stawiając przede wszystkim na J.K. Rowling, czyli matkę "Harry'ego Pottera", oraz Taylor Swift. Koniec końców nie był to nikt z tak wysokiej ligi.

Za kamerą szpiegowskiego filmu akcji stanął Matthew Vaughn ("Kingsman: Tajne służby"), który swojemu dziełu nadał kampowy klimat, co samo było ryzykowną decyzją. Nie każdy widz lubi kamp; nie każdy widz go rozumie. W tej estetyce trzeba być mistrzem, by publiczność się nią zachwyciła.

Przez plan filmowy przewinęły się same duże nazwiska. Bryce Dallas Howard ("Jurassic World"), laureat Oscara za "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" Sam Rockwell, piosenkarka Dua Lipa, gwiazdor "Breaking Bad" Bryan Cranston, były odtwórca Geralta z Rivii, czyli Henry Cavill, a nawet wrestler John Cena ("Peacemaker"). Znane imion na plakacie w niczym tu nie pomogły.

1. Megalopolis

Adam Driver w filmie "Megalopolis" Fot. materiał prasowy

Budżet? Około 120 mln USD Ile zarobił wg Box Office? 13,8 mln dolarów

Gdy posypały się pierwsze recenzje "Megalopolis", największą popularność zdobyła ta, która jasno nazwała dzieło życia Francisa Forda Coppoli następcą "The Room" Tommy'ego Wiseau. Auć! Fabuła niezależnego filmu, nad którym twórca kultowego "Ojca chrzestnego" pracował przez kilkadziesiąt lat (pierwszy szkic scenariusza skomponował początku lat 80.) i sam je sfinansował, rozgrywa się w przyszłości, a konkretnie w metropolii przypominającej futurystyczny Nowy Jork.

Coppola zatrudnił znanego m.in. z trylogii prequeli "Gwiezdnych Wojen" Adama Drivera, któremu powierzył rolę architekta-wirtuoza, który marzy o tym, by przywrócić wspomnianemu miastu dawną świetność. Na jego drodze staje jednak skorumpowany burmistrz, w którego wciela się Giancarlo Esposito z serialu "Breaking Bad". W obsadzie "Megalopolis" wymieniono takie nazwiska jak: Shia LaBeouf ("Furia"), Nathalie Emmanuel ("Gra o tron"), Aubrey Plaza ("Biały Lotos") i Dustin Hoffman ("Absolwent").

