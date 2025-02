W Polsce transmisja na żywo będzie (jak co roku) dostępna jedynie na antenie CANAL . Migawki z czerwonego dywanu obejrzymy o 00:30, a już o godzinie 1 początek gali, która potrwa ponad trzy godziny.

Oscary 2025: kto ma szansę na złote statuetki?

Tuż za nim kontrowersyjnym filmem , który krytykowany jest za stereotypowe przedstawienie osób transpłciowych oraz Meksyku , uplasowały się "The Brutalist" i "Wicked" . Historyczna epopeja z Adrienem Brodym analizująca doświadczenia amerykańskich imigrantów oraz ekranowa adaptacja broadwayowskiego hitu z Arianą Grande i Cynthią Erivo mają po 10 szans na statuetki.

W szranki staną z nimi: filmy niezależne, takie jak "Anora" (obecnie faworytka do wygranej) i "Miedziaki"; brazylijski dramat polityczny "I'm Still Here"; body horror "Substancja" z Demi Moore oraz "Diuna: Część druga", jedyny wysokobudżetowy hitów kinowy, który – wraz z "Wicked" – przyciągnął uwagę Akademii.