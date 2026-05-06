Ewakuacja na lotnisku w Warszawie Fot. Shutterstock.com

Na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie przeprowadzono pilną ewakuację pasażerów. Powodem interwencji służb był pozostawiony bez opieki bagaż, co spowodowało spore utrudnienia w pracy portu lotniczego.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

W środę, 6 maja, około godziny 15:00 radio RMF FM poinformowało o procedurach bezpieczeństwa wdrożonych na warszawskim Lotnisku Chopina. Akcja służb była wynikiem znalezienia podejrzanego bagażu, który pozostał bez opieki przez dłuższy czas. Działania zostały już zakończone i lotnisko powróciło do normalnego funkcjonowania.

Zablokowane terminale i drogi dojazdowe do lotniska

Jak podało RMF FM, w związku z prowadzoną ewakuacją, część terminala w hali odlotów oraz przylotów została czasowo wyłączona z użytku. Działania służb nie ograniczyły się jedynie do wnętrza budynku – zablokowana została również część dróg dojazdowych prowadzących na lotnisko, co wywołało delikatny chaos komunikacyjny przed portem. Pasażerowie zostali ostrzeżeni, że incydent może bezpośrednio wpłynąć na harmonogram rejsów i spowodować opóźnienia wybranych lotów.

REKLAMA

Akcja na lotnisku zakończyła się pomyślnie

Rzecznik Lotniska Chopina, Piotr Rudzki, w rozmowie z TVN24 doprecyzował skalę podjętych działań. Ewakuacją objęto kluczowe strefy C, D oraz E w hali przylotów i odlotów. Mimo napiętej sytuacji wewnątrz terminala, rzecznik uspokoił, że operacje lotnicze nie zostały całkowicie wstrzymane. – Samoloty lądują i startują normalnie – przekazał Rudzki w trakcie trwania akcji.

Zgodnie z komunikatem TVN24, cała procedura zakończyła się o godzinie 15:55. Po szczegółowym sprawdzeniu pozostawionego bagażu przez pirotechników okazało się, że nie zawierał on żadnych niebezpiecznych przedmiotów i nie stwierdzono realnego zagrożenia. Według informacji na stronie Lotniska Chopina odloty i przyloty samolotów odbywają się zgodnie z harmonogramem.

REKLAMA

Jakie są konsekwencje pozostawienia bagażu bez opieki?

Funkcjonariusze Straży Granicznej oraz inne służby działające na lotniskach regularnie przypominają podróżnym o zachowaniu szczególnej ostrożności, zaznaczając, że każdy pozostawiony bez nadzoru bagaż jest traktowany jako potencjalne zagrożenie. Takie sytuacje nie są uznawane za zwykłe roztargnienie, lecz automatycznie uruchamiają rygorystyczne procedury bezpieczeństwa, które mogą sparaliżować pracę całego portu lotniczego. Mundurowi podkreślają, że pasażerowie muszą pilnować swoich rzeczy na każdym kroku, gdyż chwila nieuwagi często doprowadza do ewakuacji terminali, blokady dróg dojazdowych oraz dotkliwych opóźnień w rozkładzie lotów.

REKLAMA