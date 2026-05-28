W czasach, w których ceny paliwa lotniczego poszybowały w górę, linie lotnicze z reguły szukają oszczędności. Jednak obecnie na rynku można zauważyć interesujący trend. Niektóre kierunki staniały o kilkadziesiąt procent.

Ceny paliwa lotniczego poszły w tym roku w górę. Doprowadziło to do zmian na rynku, a rosnące koszty zaczęły mocno uderzać w portfele podróżnych, zmuszając branżę do szukania oszczędności. To, że ceny paliwa lotniczego lecą do nieba, odczuwają zarówno przewoźnicy, jak i klienci biur podróży. Jednak w portalach rezerwacyjnych możemy obecnie zauważyć ciekawy trend. Paradoksalnie, zamiast drastycznych podwyżek, w niektórych miejscach wciąż da się znaleźć zaskakująco tanie oferty.

Ryanair, Wizz Air, easyJet. Loty w Europie tanieją

Jak podaje "Euronews", z analizy przygotowanej przez platformę FlightsFinder wynika, że europejskie tanie linie lotnicze – takie jak Ryanair, Wizz Air czy easyJet – obniżyły ceny niektórych tras o 10–30 procent. Shahab Siddiqui, założyciel serwisu, w rozmowie z "Europe in Motion" przyznaje, że historia stawek pokazuje spadki w ostatnich miesiącach. Trend ten widać na trasach z Wielkiej Brytanii do wakacyjnych rajów, takich jak Nicea, Barcelona i Palma de Mallorca. To właśnie tam ceny poleciały w dół o kilkanaście do trzydziestu procent.

Skąd taka decyzja w dobie kryzysu? Niektóre linie lotnicze mogą pozwolić sobie na takie kroki dzięki tzw. hedgingowi paliwowemu. Jest to wcześniejsze zabezpieczenie stawek na paliwo w kontraktach terminowych. Szczególnie znany jest z tego Ryanair. Jest to jednak rozwiązanie tymczasowe.

Siddiqui ostrzega, że umowy wygasną w drugiej połowie roku, a wtedy pasażerowie podróżujący po Europie muszą przygotować się na podwyżki. Zresztą sam przewoźnik już wcześniej sygnalizował, że ogranicza tanie loty w Europie, a część tras może zniknąć z siatki połączeń.

Co gorsza, poza Europą sytuacja już teraz nie wygląda kolorowo. Osoby planujące loty dalekodystansowe muszą nastawić się na podróż dłuższą o 1 do nawet 4 godzin. Wiele bezpośrednich dotąd tras wymaga teraz dodatkowego lądowania. Na przesiadki należy rezerwować co najmniej trzy godziny. Warto też wybierać elastyczne taryfy.

Sposób na tanie wakacje. Jak jechać na tani urlop w 2026 roku?

Jeśli marzy wam się budżetowy urlop, warto w pierwszej kolejności na chłodno przeanalizować rankingi najtańszych biur podróży i najmniej obciążających kieszeń kierunków. Jeśli nie uda wam się upolować taniego biletu, alternatywą dla samolotów coraz częściej stają się pociągi. Dobrą opcję dla oszczędnych przygotowało PKP Intercity.

Na początku maja ruszyła sprzedaż biletów na Adriatic Express, czyli linię która zawiezie pasażerów prosto nad chorwackie i słoweńskie plaże. Pociąg zadebiutował z sukcesem w zeszłym roku, a w tym sezonie składy będą kursować częściej, bo aż 6 razy w tygodniu. Pociągiem dojedziemy też po raz pierwszy do słoweńskiego kurortu Koper. Co ciekawe, na tej samej trasie FlixBus rzucił wyzwanie PKP Intercity, więc warto porównać obie oferty.

Jeśli zamiast podróży na własną rękę wolimy komfort wakacji all inclusive, kluczem do oszczędności jest czas. Analizy serwisu "Travelist" pokazują, że wybierając tak popularne miejsca jak Grecja, Chorwacja czy Czarnogóra, wcześniejsze planowanie pozwala zaoszczędzić w porównaniu z ofertami na ostatnią chwilę. Użytkownicy rezerwujący wakacje z trzymiesięcznym wyprzedzeniem płacili średnio od 15 do 30 procent mniej niż fani ofert last minute.