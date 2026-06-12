W szkołach rozpoczęło się wielkie odliczanie do wakacji 2026. W domach przygotowania do lata rozpoczęły się najpewniej znacznie wcześniej, aby zarezerwować urlop z wyprzedzeniem. Wśród polskich rodzin widać wyraźnie, że turystom nie chodzi już tylko o all inclusive i basen ze zjeżdżalnią dla dzieci.
Wakacje to dla wielu rodzin czas odpoczynku, relaksu, ale i czasu spędzanego wspólnie. Królową takich wakacji jest zawsze Turcja, która świetnie przygotowała swoją ofertę dla rodzin z dziećmi. Hotele z aquaparkami to tam norma. Podobnie jest zresztą w Egipcie, choć powoli wyrastają mu konkurenci. Okazuje się jednak, że polskie rodziny mają także innego faworyta na letnie wypady, zwłaszcza jeżeli nie jadą już z maluchami.
Wakacje all inclusive wśród rodzin z dziećmi nadal bardzo popularne. I to w Bułgarii
Tegorocznym rodzinnym wyjazdom uważniej przyjrzało się internetowe biuro profesjonalne eSky.pl. Z ich danych wynika, że rodziny z dziećmi odpowiadają za ok. 30 proc. wszystkich dokonanych już rezerwacji na tegoroczne wakacje.
Dużym zaskoczeniem nie jest fakt, że największy udział w rezerwacjach mają obiekty z ofertą all inclusive. Zwłaszcza przy maluchach, które co chwilę chcą coś zjeść, ale równocześnie nie lubią nowych smaków, taki wariant jest sposobem na oszczędzanie oraz gwarantem spokoju dla rodziców. Tym ostatnim zależy też na wyższym standardzie, stąd 60 proc. rezerwacji stanowią obiekty czterogwiazdkowe.
Ciekawe jest to, które kierunki cieszą się sporym zainteresowaniem. Jak poinformowało eSky.pl, wiele rezerwacji dotyczyło Bułgarii. To jeden z najtańszych kierunków na wakacje 2026, który już rok wcześniej trafiał do zestawień najtańszych all inclusive na wakacje 2025, a równocześnie oferuje szerokie i piaszczyste plaże z delikatnym zejściem do morza, co daje nieco większą gwarancję bezpieczeństwa.
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Nie tylko all inclusive. Polskie rodziny coraz częściej chcą od wakacji czegoś więcej
Jednak czasy, kiedy rodziny chciały tylko leżeć nad brzegiem basenu lub morza i cieszyć się spokojnymi wakacjami, albo zastanawiając się głównie nad tym, jak przeżyć wakacje z rodziną i nie zwariować, powoli mijają. Z danych eSky.pl wynika, że zwłaszcza rodzice nieco starszych dzieci stawiają na kierunki, które oprócz pięknego wybrzeża oferują również ciekawe atrakcje albo piękną naturę. W końcu większość z nas deklaruje, że to właśnie poprzez kontakt z przyrodą najlepiej odpoczywa.
Połączenie natury, ciekawych zabytków i ładnego wybrzeża polskie rodziny znajdują niezmiennie w Chorwacji. Kierunek ten od lat cieszy się ogromną popularnością, a liczba polskich turystów z każdym rokiem jest tam coraz wyższa. Aktualnie nie musimy już tłuc się tam własnym autem. Wygodną opcją jest przejazd bezpośrednim pociągiem, a do wyboru jest także szeroka oferta przejazdów na pokładzie FlixBusa. Niezmiennie rośnie także liczba lotów do Chorwacji. Nowością w sezonie zimowym będą bezpośrednie połączenia Ryanaira do Dubrownika z Krakowa, a także do Zagrzebia z Warszawy.
Polskie rodziny chcą wracać z wakacji nie tylko ze zdjęciami i pamiątkami, ale przede wszystkim ze wspomnieniami na lata. Stąd rodzice nastolatków coraz częściej zabierają dzieci na aktywne wakacje na Maderze. Ta portugalska wyspa na Oceanie Atlantyckim jest wręcz wymarzonym miejscem na połączenie plażowania z górskimi trekkingami. Dodatkowo można tam uciec od upałów, które latem dręczą m.in. Włochy czy Grecję.