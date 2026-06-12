Polacy mają nowy sposób na rodzinne wakacje. Rodziny z dziećmi nie chcą już tylko wczasów all inclusive Fot. goga18128/Shutterstock

W szkołach rozpoczęło się wielkie odliczanie do wakacji 2026. W domach przygotowania do lata rozpoczęły się najpewniej znacznie wcześniej, aby zarezerwować urlop z wyprzedzeniem. Wśród polskich rodzin widać wyraźnie, że turystom nie chodzi już tylko o all inclusive i basen ze zjeżdżalnią dla dzieci.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Wakacje to dla wielu rodzin czas odpoczynku, relaksu, ale i czasu spędzanego wspólnie. Królową takich wakacji jest zawsze Turcja, która świetnie przygotowała swoją ofertę dla rodzin z dziećmi. Hotele z aquaparkami to tam norma. Podobnie jest zresztą w Egipcie, choć powoli wyrastają mu konkurenci. Okazuje się jednak, że polskie rodziny mają także innego faworyta na letnie wypady, zwłaszcza jeżeli nie jadą już z maluchami.

Wakacje all inclusive wśród rodzin z dziećmi nadal bardzo popularne. I to w Bułgarii

Tegorocznym rodzinnym wyjazdom uważniej przyjrzało się internetowe biuro profesjonalne eSky.pl. Z ich danych wynika, że rodziny z dziećmi odpowiadają za ok. 30 proc. wszystkich dokonanych już rezerwacji na tegoroczne wakacje.

REKLAMA

Dużym zaskoczeniem nie jest fakt, że największy udział w rezerwacjach mają obiekty z ofertą all inclusive. Zwłaszcza przy maluchach, które co chwilę chcą coś zjeść, ale równocześnie nie lubią nowych smaków, taki wariant jest sposobem na oszczędzanie oraz gwarantem spokoju dla rodziców. Tym ostatnim zależy też na wyższym standardzie, stąd 60 proc. rezerwacji stanowią obiekty czterogwiazdkowe.

Ciekawe jest to, które kierunki cieszą się sporym zainteresowaniem. Jak poinformowało eSky.pl, wiele rezerwacji dotyczyło Bułgarii. To jeden z najtańszych kierunków na wakacje 2026, który już rok wcześniej trafiał do zestawień najtańszych all inclusive na wakacje 2025, a równocześnie oferuje szerokie i piaszczyste plaże z delikatnym zejściem do morza, co daje nieco większą gwarancję bezpieczeństwa.

REKLAMA

Nie tylko all inclusive. Polskie rodziny coraz częściej chcą od wakacji czegoś więcej

Jednak czasy, kiedy rodziny chciały tylko leżeć nad brzegiem basenu lub morza i cieszyć się spokojnymi wakacjami, albo zastanawiając się głównie nad tym, jak przeżyć wakacje z rodziną i nie zwariować, powoli mijają. Z danych eSky.pl wynika, że zwłaszcza rodzice nieco starszych dzieci stawiają na kierunki, które oprócz pięknego wybrzeża oferują również ciekawe atrakcje albo piękną naturę. W końcu większość z nas deklaruje, że to właśnie poprzez kontakt z przyrodą najlepiej odpoczywa.

REKLAMA

Połączenie natury, ciekawych zabytków i ładnego wybrzeża polskie rodziny znajdują niezmiennie w Chorwacji. Kierunek ten od lat cieszy się ogromną popularnością, a liczba polskich turystów z każdym rokiem jest tam coraz wyższa. Aktualnie nie musimy już tłuc się tam własnym autem. Wygodną opcją jest przejazd bezpośrednim pociągiem, a do wyboru jest także szeroka oferta przejazdów na pokładzie FlixBusa. Niezmiennie rośnie także liczba lotów do Chorwacji. Nowością w sezonie zimowym będą bezpośrednie połączenia Ryanaira do Dubrownika z Krakowa, a także do Zagrzebia z Warszawy.