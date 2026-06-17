Maja Chwalińska w finale Roland Garros zarobiła fortunę. Fot. zrzut ekranu, Youtube / Roland Garros

Marcin Możdżonek ostro krytykuje ministra sportu za przyznanie Mai Chwalińskiej stypendium za jej sukcesy. Były siatkarz nazywa to "patologią". Polityk obecnie pełni funkcję doradcy Karola Nawrockiego, a jego główna działalność w tym zakresie nie jest jednak związana stricte ze sportem.

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"To owoc jej twardej pracy, determinacji i ogromnego poświęcenia jej rodziny – ale na pewno nie zasługa polskiego systemu szkolenia" – tak do obecności Mai Chwalińskiej w finale na Roland Garros odniósł się na X Marcin Możdżonek, członek Konfederacji, prezes Naczelnej Rady Łowieckiej i siatkarski mistrz świata.

"Decyzja ministra sportu Jakuba Rutnickiego o przyznaniu Chwalińskiej maksymalnego stypendium w wysokości 9600 zł brutto miesięcznie to podręcznikowy przykład patologii polskiej polityki sportowej, opartej na akcyjności i czystym PR-ze" – uważa polityk.

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Marcin Możdżonek krytykuje stypendium dla Mai Chwalińskiej

Za sukcesy sportowe Maja Chwalińska otrzymała z resortu stypendium na 12 miesięcy (całość świadczenia to około 115 tys. złotych brutto). Tenisistka zarobiła też na tegorocznym występie w wielkoszlemowym finale około 3,25 mln złotych netto.

"Ministerstwo Sportu nie jest od wręczania kieszonkowego dobrze radzącym sobie sportowcom w świetle kamer. Zadaniem państwa jest stworzenie transparentnego, przewidywalnego systemu wsparcia dla młodych talentów ZANIM staną się sławni, oraz bezwzględna ochrona i modernizacja bazy sportowej" – twierdzi Możdżonek.

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Zdaniem polityka polski system "był ślepy" na potrzeby zawodniczki, kiedy ta borykała się z problemami finansowymi. Były sportowiec krytykuje program "KlubPro" promujący według niego najbogatsze kluby, plan organizacji Igrzysk Olimpijskich w Polsce określa "szczytem hipokryzji", a wobec obecnego stanu infrastruktury sugeruje zorganizowanie "Igrzysk Deweloperów", "w których główną konkurencją będzie liczba bloków mieszkalnych postawionych na zrównanych z ziemią boiskach".

Członek partii Sławomira Mentzena zakończył swoją wypowiedź dość egalitarnym jak na reprezentowane przez jego ugrupowanie poglądy stanowiskiem: "Każde dziecko, niezależnie od majątku rodziców, musi mieć równe szanse na rozwój i reprezentowanie barw narodowych na całym świecie".

Marcin Możdżonek jest byłym sportowcem, teraz doradza Karolowi Nawrockiemu

Marcin Możdżonek jest byłym siatkarzem. Polityk był kapitanem reprezentacji Polski w latach 2011-2014. Z reprezentacją wywalczył mistrzostwo świata (w 2014 roku). Sportowiec może pochwalić się również m.in. mistrzostwem Europy z 2009 roku. Obecnie jest radnym Olsztyna, a rok temu dołączył do ugrupowania Nowa Nadzieja w ramach Konfederacji.

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Choć Możdżonek może pochwalić się sportowymi sukcesami, Karol Nawrocki widzi go w nieco innej roli. 22 kwietnia były siatkarz został powołany do kolejnej rady doradczej przy prezydencie RP, a konkretniej do Rady Klimatu i Środowiska.

Myśliwy doradza Nawrockiemu w kwestiach ekologii

Jego powołanie do rady wzbudziło pewne kontrowersje. Głównie z powodu jej obszaru działań: klimatu i środowiska. Możdżonek jest bowiem prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej. To centralny organ samorządu łowieckiego, który zajmuje się m.in. kwestią organizacji działań myśliwych i promuje kulturę "zrównoważonego zarządzania zasobami przyrodniczymi".

Zresztą w kwestii promowania polowań Marcin Możdżonek ma dość niecodzienne podejście. W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku życia. Mowa tu o ustawie Prawo łowieckie i znajdującym się w niej artykule 42aa., ustępie 15. Polityk wielokrotnie wyrażał ubolewanie nad faktem obowiązywania zakazu.