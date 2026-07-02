Donald Tusk zrzekł się immunitetu w związku z "kryptoaferą PiS". Fot. Flickr / Kancelaria Premiera

Donald Tusk oficjalnie zrzekł się immunitetu poselskiego. Sprawa dotyczy wpłat prezesa zondacrypto na fundacje powiązane z politykami prawicy. Głównie mowa tu o Zbigniewie Ziobro i Przemysławie Wiplerze.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Afera kryptowalutowa, nazywana przez Donalda Tuska "kryptoaferą PiS", wraca na wokandę. Według WP.pl, premier Donald Tusk zrzekł się immunitetu. Sytuacja ma związek ze sporem pomiędzy szefem rządu a Instytutem Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry, który zarzuca mu zniesławienie ws. finansowania fundacji. Miał za nie odpowiadać prezes giełdy zondacrypto, Przemysław Kral.

Według stanowiska rzecznika rządu Adama Szłapki, przytaczanego przez WP "fakty są oczywiste", a sam premier ma być gotowy na konfrontację. Natomiast przedstawiciele samej fundacji a konkretniej Piotr Cieplucha, oskarżają Tuska o "kłamliwe pomówienie".

REKLAMA

Warto uwzględnić, że Donald Tusk był informowany o sprawie kryptoafery przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – Na przełomie października i listopada 2025 roku. Miesiąc przed głosowaniem weta prezydenta ws. regulacji rynku kryptowalut Przemysław Kral, prezes zarządu zondacrypto dokonał wpłat na rzecz dwóch fundacji. 450 tys. wpłacono na fundację "Instytut Polski Suwerennej" Zbigniewa Ziobry. Część z tych środków przekazano na prawników, obrońców Dariusza Mateckiego i księdza Michała Olszewskiego – przytoczył informacje otrzymane od służb 8 kwietnia 2026 roku.

REKLAMA

W sprawę ma być zamieszana jedna z kluczowych postaci w Konfederacji

Drugą fundacją, która powiązana jest z Przemysławem Kralem, ma być Dobry Rząd Przemysława Wiplera. W czerwcu 2026 roku media obiegła informacja na temat wizyty Przemysława Wiplera i jego wspólnika Michała Krzymowskiego w Monako. Polityk miał spotkać się z Przemysławem Kralem w lipcu 2025 roku.

Niedługo po wizycie Wipler bronił giełdy w Sejmie: – Wasi poprzednicy doprowadzili do tego, poprzez taki sposób regulacji i podejścia regulacyjnego Komisji Nadzoru Finansowego, że największa giełda w regionie, polska giełda BitBay, obecnie zonda, przeniosła się najpierw na Maltę, później do Estonii.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Polityk apelował również o uregulowanie kwestii kryptowalut na rynku polskim, by nie tracić wpływów podatkowych na tym, że duże podmioty zmuszone są do operowania za granicą: – Dlaczego nielegalnie i bezprawnie zablokowaliście Polakom, którzy korzystają z giełd kryptowalut, w tym przypadku giełdy zonda, by z wykorzystaniem mObywatela mogli się logować i potwierdzać swoją tożsamość? Jest to absurd! – padło z mównicy 22 lipca 2025 roku.

Skandal kryptowalutowy sięga aż po USA

Zondacrypto była strategicznym sponsorem Conservative Political Action Conference (CPAC) w Rzeszowie. Konferencje CPAC kierowane są przede wszystkim do osób o konserwatywnym światopoglądzie. W ramach organizowanych przez CAPC wydarzeń występował m.in. Donald Trump, JD Vance, Mike Pence czy Ted Cruz. Na rzeszowską edycję zaproszony był wówczas jeszcze kandydat na prezydenta, Karol Nawrocki. Głównym sponsorem wydarzenia była TV Republika. W kwietniu tego roku Instytut Monitorowania Mediów ocenił, że to właśnie widzowie tej stacji byli głównym celem reklam giełdy zondacrypto.