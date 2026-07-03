Tragedia w Skawinie. Nie żyją 4 osoby, na miejscu jest prokurator. Zdjęcie illustracyjne. Fot. Shutterstock

Służby ratunkowe w Skawinie dokonały makabrycznego odkrycia w jednym z mieszkań przy ulicy Niepodległości. Strażacy, którzy siłowo wyważyli drzwi, znaleźli wewnątrz ciała czterech osób, w tym zaledwie ośmiodniowego noworodka.

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W piątek, 3 lipca 2026 roku, służby siłowo otwarły mieszkanie przy ul. Niepodległości w Skawinie (Małopolska, miasto sąsiadujące z Krakowem). Interwencja odbyła się po godzinie 15.

Do otwarcia mieszkania wykorzystano narzędzi hydraulicznych zapewnionych przez straż pożarną.

Po wejściu do lokalu znaleziono zwłoki czterech osób. Jak ustaliło RMF FM wśród ofiar jest młode małżeństwo, ośmiodniowe dziecko i babcia. Na miejscu obecnie znajdują się śledczy, którzy ustalają przebieg i przyczynę zdarzenia.

Tragedia w Skawinie. Nie żyją cztery osoby, w tym noworodek

Według informacji, które przekazała na antenie TVN24 rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie, Katarzyna Cisło, służby zostały wezwane przez mężczyznę, który nie mógł dostać się do swojego mieszkania.

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W lokalu miała znajdować się córka i zięć mężczyzny, którym tydzień wcześniej urodziło się dziecko. Na miejscu miała być też babcia noworodka.

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Według nieoficjalnych ustaleń Onetu, na ciałach ofiar znajdują się obrażenia, a drzwi mieszkania miały być zamknięte od środka. Mężczyzna wzywający policję pukał i dzwonił, jednak nie mógł się skontaktować z osobami wewnątrz lokalu. Słyszał za to dźwięk komórki należącej do jednej z ofiar.

– Po godz. 15 na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, który poinformował, że jest członkiem rodziny i próbuje dostać się do jednego z mieszkań w Skawinie. Nie może dostać się do tego mieszkania, mimo że słyszy dzwoniące telefony, bo usilnie próbował skontaktować się z członkami swojej rodziny, którzy przebywali wewnątrz – przekazała podkom. Iwona Szelichiewicz na antenie Polsat News.

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