Ten przepis na szybkie lody jest hitem internetu Fot. Unsplash.com / @dhirenmaru

W upalne letnie dni moją ulubioną przekąską stają się lody. Jakie było moje zaskoczenie, kiedy ostatnio odkryłam w internecie błyskawiczny przepis na domową rozpustę, który wymaga tylko 2 składników i dosłownie paru sekund przygotowań. To będzie hit tegorocznych wakacji.

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Niedawno opisywaliśmy na łamach naTemat, że dzisiejsze ceny tak zwanych "gałek grozy" wyraźnie wpłynęły na wzrost popularności domowych maszynek do kręcenia własnych lodów. Bez takiego sprzętu też można sobie jednak poradzić, wykorzystując proste przepisy na naturalne lody, np. bez cukru.

Jak jednak powszechnie wiadomo, ludzka kreatywność nie ma granic, szczególnie w kulinarnych sprawach. Tym sposobem zimą wielkim internetowym hitem były chociażby lody robione na śniegu. Teraz znalazłam letnią wersję tego trendu, która okazuje się jeszcze szybsza i prostsza.

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Arbuz i śmietanka, czyli deser idealny

Ostatnio w internecie zaczęły przewijać mi się filmiki z wyjątkowo ciekawym przepisem na lody. Brzmią wręcz jak deser idealny: domowe, naturalne, bez dodatkowego cukru, no i bardzo szybkie w wykonaniu. A co chyba najważniejsze, można je zrobić dosłownie w każdym momencie, bo potrzebne składniki zazwyczaj mamy już w kuchni. Te tajemnicze produkty to wyłącznie arbuz oraz śmietanka 30 proc.

Co trzeba z nimi zrobić? Arbuza kroimy na pół i odkładamy do zamrażarki, żeby trochę się zamroził. Po upływie kilku minut wyciągamy owoc i lekko wydrążamy w nim wgłębienie, do którego wlewamy śmietankę. Teraz pozostaje już tylko energiczne skrobanie łyżką miąższu i łączenie go ze śmietanką. Gotowy efekt tego lodowego deseru zaprezentowała na przykład pani Marzena z kanału "smakowitekadry" na Instagramie.

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W ten oto sposób po kilku chwilach będziemy mieć swój własny domowy sorbet – kremowy i puszysty. Od siebie radzę schłodzić wcześniej także samą śmietankę, aby szybciej połączyła się z mrożonym miąższem w gęstą masę. Wiem, że na pewno będę musiała w najbliższym czasie spróbować tego przepisu, bo wygląda to też po prostu na fajną zabawę.

Świadome odżywianie i owocowe wariacje

Moda na domowe lody to nie tylko kwestia oszczędności finansowych, ale przede wszystkim świadomego odżywiania. Kręcąc lody samodzielnie, używa się wyłącznie naturalnych składników, omijając szerokim łukiem sztuczne barwniki, stabilizatory i konserwanty, które nierzadko są plagą sklepowych produktów. Wtedy dokładnie wiadomo, co się je. Można samemu komponować smaki, dobierać ulubione dodatki i ustalać stopień słodkości – takiego wyboru i swobody nie da nam żadna, nawet najbardziej rzemieślnicza lodziarnia.

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Przypuszczam także, że możemy wymyślać różne wariacje tego przepisu z innymi owocami i dodatkami. Zamiast arbuza dobrze sprawdzi się chociażby melon. Można też do arbuza dorzucić po drodze inne owoce, na przykład maliny czy borówki, żeby przełamać smak. Jak wiadomo, potrzeba jest matką wynalazku, więc droga do kulinarnych testów pozostaje dla każdego otwarta.