Péter Magyar otrzymał decyzję od swojej kandydatki na prezydenta Węgier Fot. Shutterstock.com

W niedzielę 19 lipca Péter Magyar ogłosił, że chciałby mianować na urząd prezydenta Węgier Judit Polgar – legendarną szachistkę. W poniedziałek z kolei pojawiła się jej szybka odpowiedź na tę zaszczytną propozycję od premiera.

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W niedzielę, 19 lipca Péter Magyar ogłosił, kto jest jego faworytką na stanowisko nowego prezydenta Węgier. Swoją decyzją wywołał spore poruszenie, ponieważ zaproponował ten urząd Judit Polgar – mistrzyni szachowej, która z polityką nie ma żadnego doświadczenia. 49-latka odniosła się do propozycji w poniedziałek, 20 lipca i tym samym nieco zniszczyła wizję Magyara.

Judit Polgar odrzuca propozycję premiera Węgier

Słynna mistrzyni szachowa dosyć szybko poinformowała o swojej decyzji w sprawie proponowanego jej urzędu prezydenta Węgier. Postanowiła odnieść się do niedzielnej deklaracji szefa rządu w mediach społecznościowych.

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"Uważam za zaszczyt mojego życia zaproszenie na stanowisko Prezydenta Republiki i jestem za to niezwykle wdzięczna. Doceniam gest premiera, ponieważ pomimo znacznej wagi jego parlamentarnej partii, nominował niezależną kandydatkę na Prezydenta Republiki, ponad podziałami partyjnymi" – rozpoczęła swój wpis na Facebooku. Następnie przeszła już do konkretów, które raczej nie zadowolą Pétera Magyara.

"Nie czuję się jednak na siłach, aby wziąć na siebie historyczną odpowiedzialność zjednoczenia podzielonego narodu, dlatego nie mogę przyjąć tego zaproszenia" – zadeklarowała Judit Polgar. Na koniec swojego oświadczenia szachistka zapewniła jednak, że "będzie na wszelkie możliwe sposoby wspierać nowego, niezależnego i uznanego Prezydenta Republiki w osiągnięciu tych celów".

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Kim jest Judit Polgar? Magyar wyjaśnia

"Nasz kraj potrzebuje jedności, pokoju i prezydenta, z którego każdy Węgier mógłby być dumny. Sprawowanie urzędu prezydenta to nie zawód ani zwykła praca, lecz najwyższa forma służby" – pisał w niedzielę premier Węgier w serwisie X, uzasadniając swoją decyzję.

49-letnia Judit Polgar to węgierska arcymistrzyni szachowa. Uznawana za jedną z najwybitniejszych zawodniczek w historii szachów. Péter Magyar nie omieszkał o tym wspomnieć, zaznaczając że jest ona "pięciokrotną mistrzynią olimpijską w szachach, arcymistrzynią międzynarodową i laureatką węgierskiego Orderu Świętego Stefana".

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Oprócz tego premier zaznaczył też, że szachistka jest synonimem talentu i wytrwałości, a uznanie, jakim się cieszy, nie wynika z przynależności politycznej czy układów. Podkreślił, że Polgar jest Węgierką, której dokonania budzą szacunek i podziw zarówno w ojczyźnie, jak i na całym świecie. "Osobiście uznałbym za ogromny zaszczyt, gdyby przyjęła zaproszenie" – zakończył swój wpis Péter Magyar.

Węgry wybierają nowego prezydenta

Przypominamy, że Węgry przez ostatnie miesiące przechodzą największe zmiany ustrojowe od lat. Wszystko to za sprawą zmiany tamtejszego rządu i reform zapowiadanych przez nowego premiera kraju Pétera Magyara. Niedawno informowaliśmy w naTemat chociażby o tym, że węgierskie media publiczne przestały nadawać w związku z gruntownymi zmianami w ich strukturze, czym zdecydowanie wzorowano się na działaniach w Polsce.

Następnie węgierski parlament zatwierdził 17. poprawkę do konstytucji, która otworzyła drogę do odsunięcia od władzy dotychczasowego prezydenta Tamása Sulyoka. On sam złożył pod nią podpis w sobotę 18 lipca. Sulyok został wybrany przez parlament w 2024 roku, gdy u władzy był Fidesz. Jego kadencja miała trwać do 2029 roku. "Dziś upadła ostatnia bariera. Samowolne rządy nie są już zagrożeniem, lecz rzeczywistością. Skoro można było zrobić to Prezydentowi Republiki, to nikt nie jest już bezpieczny. Boże, chroń Węgry!" – tak na odejście prezydenta reagował były premier Viktor Orbán, który – mimo że stracił wszystko – robi wiele, by o nim nie zapomnieć.

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