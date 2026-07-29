W środę 29 lipca Donald Tusk spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim w Lublinie. Po zakończeniu rozmów premier poinformował o ich przebiegu w mediach społecznościowych i wskazał, na co zwrócono szczególną uwagę. Był jednak dość oszczędny w słowach.
Prezydent Ukrainy przybył do Polski w środę 29 lipca, bezpośrednio po swojej wizycie w Stanach Zjednoczonych. Za oceanem spotkał się z Donaldem Trumpem, a także uczestniczył w pogrzebie proukraińskiego senatora Lindseya Grahama. W drodze powrotnej zatrzymał się w naszym kraju, gdzie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim przeprowadził bezpośrednie rozmowy z szefem polskiego rządu, Donaldem Tuskiem.
Kulisy spotkania i lakoniczny komunikat premiera
Spotkanie obu przywódców dobiegło końca w okolicach godziny 18:00. Ponieważ rozmowy toczyły się za zamkniętymi drzwiami, bez udziału dziennikarzy i kamer, pierwsze informacje na temat ich przebiegu przekazał sam Donald Tusk. Szef rządu opublikował dość skąpy wpis w mediach społecznościowych krótko po zakończeniu spotkania.
Jak poinformował premier, Wołodymyr Zełenski opowiedział mu o szczegółach swojej wizyty w USA. Ponadto politycy poruszyli ważne tematy dotyczące obszarów gospodarczych i militarnych. Donald Tusk był jednak dosyć oszczędny w swojej relacji i nie przekazał tam większych szczegółów.
"Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował mnie o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówiliśmy także kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem" – napisał Donald Tusk w serwisie X.
Premier opublikował również swoje zdjęcie z Wołodymyrem Zełenskim jak obaj podają sobie dłonie, z kolejnym lakonicznym dopiskiem: "Rozmowa z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na temat rezultatów jego wizyty w Stanach Zjednoczonych oraz bezpieczeństwa Polski, Ukrainy i całej Europy".