Nadchodzi rewolucja w automatach zwracających kaucję za butelki Fot. Shutterstock.com / FotoDax

System kaucyjny w Polsce w końcu zmienia się na naszą korzyść, a irytujące papierowe kupony powoli odchodzą do lamusa. Już niedługo nowe automaty zwrócą pobraną kaucję bezpośrednio na naszą kartę płatniczą. Brzmi dobrze, prawda?

System kaucyjny w naszym kraju, choć oficjalnie wystartował jesienią 2025 roku, długo przypominał eksperymentalny plac budowy pełen niespodziewanych zwrotów akcji. Początki bywały bolesne – mierzyliśmy się z ciągłymi awariami butelkomatów i gigantycznymi kolejkami przed dyskontami.

Szybko wyszło jednak na jaw, że na zwrotach można całkiem nieźle zarobić, co zrodziło popyt na nietypowe usługi masowego przewożenia butelek do punktów skupu. Wygląda na to, że teraz cały ten mechanizm wreszcie staje się dla nas wygodny, a to za sprawą postępującej, inteligentnej automatyzacji.

Koniec z gubieniem paragonów. Papierowe kupony bywają koszmarem

W większości automatów ulokowanych w popularnych sieciach handlowych, takich jak Lidl czy Biedronka, proces odzyskiwania kaucji wciąż wydaje się niestety dość uciążliwy. Tamtejsze maszyny działają na prostej zasadzie skanowania kodów kreskowych EAN na niezgniecionych opakowaniach, a po udanej weryfikacji wypluwają papierowy bon rabatowy. Haczyk polega na tym, że taki kupon możemy wykorzystać wyłącznie w konkretnej sieci przy kolejnych zakupach lub ewentualnie poprosić w kasie o wypłatę gotówki.

Co generuje to przestarzałe rozwiązanie? Przede wszystkim ogromną frustrację. Papierowe świstki, do złudzenia przypominające zwykłe paragony, nagminnie gubią się w czeluściach kieszeni lub najzwyczajniej w świecie tracą swoją ważność, zanim w ogóle zdążymy z nich skorzystać. Na szczęście zbawienne zmiany powoli wprowadzają już na rynek nowi operatorzy współpracujący m.in. z firmą Fiserv, czyli właścicielem marki PolCard.

Zwrot kaucji niczym płatność zbliżeniowa. Nowe lokalizacje maszyn

Na rynku powoli pojawiają się nowoczesne recyklomaty, które pozwolą nam na dobre zapomnieć o nietrwałych świstkach i zwrócą pieniądze bezpośrednio na naszą kartę. Cały ten innowacyjny proces do złudzenia przypomina dzisiaj szybką płatność bezgotówkową. Konsument po prostu oddaje puszki i butelki, a system błyskawicznie wylicza należną nam kwotę kaucji. Następnie maszyna automatycznie uruchamia wbudowany terminal płatniczy. Wystarczy przyłożyć do niego smartfon albo kartę, a uciułane środki lądują na naszym koncie bankowym zwykle w ciągu kilkudziesięciu sekund.

Co ważne, uniezależnienie zwrotów od dyskontowych kas fiskalnych otwiera zupełnie nowe możliwości logistyczne. Zautomatyzowane punkty zbiórki zaczną pojawiać się już nie tylko we wnętrzach marketów, ale bezpośrednio w przestrzeni, w której funkcjonujemy na co dzień – na osiedlach, przy blokach czy parkingach. Będziemy mieć do nich bezproblemowy, stały dostęp, co z pewnością przełoży się na znacznie częstsze i chętniejsze oddawanie butelek.

Innowacje są już wśród nas

Tego typu rewolucyjne nowinki to jednak nie wszystko. Już w marcu pisaliśmy na łamach naTemat o bardzo podobnych mechanizmach, które z powodzeniem testowano chociażby w Ikei. Tamtejszy zautomatyzowany sprzęt to gigantyczne ułatwienie życia. Zamiast drukować kod, którego musielibyśmy pilnować aż do wizyty przy kasie, maszyna po prostu prosi o zbliżenie karty do czytnika, a pieniądze natychmiast wracają na nasz rachunek. Zwolennicy starej, dobrej gotówki wciąż mogą z kolei zgłosić się z prośbą o wypłatę do sklepowej restauracji.

Ostatnio informowaliśmy również o doskonałym kroku ze strony internetowego supermarketu Frisco, który postanowił ułatwić życie swoim klientom, wprowadzając innowacyjną usługę domowego zwrotu kaucji. Co w tym wariancie dzieje się z naszymi pieniędzmi? Opakowania po prostu odbiera od nas kurier, a po szybkiej weryfikacji w magazynie środki bezpiecznie wracają do klienta. Standardowo przyjmuje to formę zniżki na kolejne e-zakupy, jednak jeśli bardzo zależy nam na odzyskaniu pieniędzy, sklep daje pełną swobodę i umożliwia zawnioskowanie o bezpośredni przelew bankowy.