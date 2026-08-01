Ambasada RP we Włoszech z pilnym komunikatem dla Polaków. To może zniszczyć wakacje

Włochy to od lat wakacyjny raj dla Polaków. Niestety, ten letni wypoczynek jest ostatnio szczególnie zagrożony przez prężnie działających oszustów, którzy tylko czekają na nieuwagę turysty. Ostrzeżenie w tej sprawie wydała polska ambasada w Rzymie i wskazała, jak nie zostać ofiarą kradzieży.
Włochy to jeden z ulubionych kierunków wakacyjnych wypadów Polaków. Z najnowszych danych linii Ryanair wynika, że w tym roku najchętniej będziemy odwiedzać Rzym, Wenecję, Mediolan, a także Bari. Wizja zwiedzania tamtejszych zabytków czy też po prostu leżenia na plaży i zajadania się włoską pizzą brzmi przecież wspaniale.
Choć nie zawsze jest tak kolorowo, bo ostatnio informowaliśmy chociażby o tym, że Polacy nie mogli wrócić z wakacji przez erupcję Etny. Niestety, tam gdzie jest więcej turystów, tam także oszuści stają się coraz sprytniejsi i liczniejsi, o czym informuje w najnowszym komunikacie polska ambasada we Włoszech.
Wzrost liczby kradzieży w sezonie
Ambasada RP w Rzymie opublikowała w mediach społecznościowych komunikat skierowany bezpośrednio do podróżujących. Placówka przypomina w nim o podstawowej zasadzie, o której często zapominają urlopowicze: "Ty jesteś na wakacjach. Oni są w pracy".
Z komunikatu wynika, że w trwającym sezonie wakacyjnym na terenie Włoch dochodzi do znacznej liczby kradzieży kieszonkowych, a także włamań do aut. Dyplomaci zaznaczają, że na celowniku przestępców znajdują się w szczególności turyści podróżujący samochodami, kamperami oraz pojazdami z przyczepami kempingowymi.
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Jak nie dać sobie zniszczyć wakacji przez kradzież?
Aby zminimalizować ryzyko incydentu, polska ambasada wydała szereg zaleceń, prosząc o odpowiednie przygotowanie się do podróży. Urzędnicy radzą przede wszystkim, by nigdy nie pozostawiać w pojeździe na widoku bagaży, toreb, aparatów fotograficznych czy laptopów, ponieważ pozostawiony sprzęt staje się łatwym celem dla włamywaczy.
Dobrą praktyką jest także trzymanie najważniejszych dokumentów, gotówki i kart płatniczych w kilku różnych miejscach, a nie razem. Ambasada RP wyraźnie zachęca też do korzystania z powszechnie akceptowanych we Włoszech płatności bezgotówkowych zamiast noszenia przy sobie dużych kwot pieniędzy.
Z kolei osoby podróżujące kamperami powinny zatrzymywać się wyłącznie na kempingach lub specjalnie do tego wyznaczonych miejscach postojowych, unikając dzikich i niestrzeżonych parkingów. Warto również wyrobić sobie nawyk zabierania cennych przedmiotów z pojazdu ze sobą, nawet jeśli oddalamy się od niego zaledwie na kilka minut.
Instrukcje postępowania w przypadku kradzieży
Jeśli mimo zachowania środków ostrożności dojdzie do włamania lub innej kradzieży, polska ambasada instruuje, w jaki sposób należy prawidłowo zareagować. Poszkodowani powinni przede wszystkim jak najszybciej wykonać zdjęcia wszelkich uszkodzeń pojazdu i przygotować dokładną listę skradzionego mienia. Następnie sprawę trzeba niezwłocznie zgłosić funkcjonariuszom włoskiej policji lub karabinierom.
Ambasada RP przypomina jednocześnie o swoich ograniczonych kompetencjach – konsul może pomóc w procedurach po utracie paszportu, jednak nie ma uprawnień do wydania zastępczego dowodu rejestracyjnego samochodu ani prawa jazdy. W związku z tym polska ambasada apeluje, aby podczas wyjazdu w sposób szczególny pilnować właśnie tych dokumentów.