Puma w rejonie Osiek-Wólka. Zdjęcie poglądowe. Fot. Pexels.com / Nicky Pe

Mieszkańcy kilku miejscowości w powiecie ciechanowskim na Mazowszu powinni zachować szczególną ostrożność. W rejonie Osiek-Wólka zauważono zwierzę przypominające pumę, a straż leśna natrafiła na tropy odpowiadające śladom dużego kota. Jest pilny apel władz.

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Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek wydał w poniedziałek 10 sierpnia pilny komunikat dla mieszkańców czterech sołectw w województwie mazowieckim: Osiek-Wólka, Osiek-Aleksandrowo, Osiek Górny i Stare Garnowo. "Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Gołyminie-Ośrodku zwraca się z apelem do mieszkańców ww. miejscowości o zachowanie szczególnej ostrożności i niewchodzenie do lasów i zadrzewień w tych okolicach" – czytamy w oświadczeniu lokalnych władz.

Z czym związany jest pilny komunikat? Z obecnością drapieżnego kota, prawdopodobnie pumy, który został zaobserwowany w okolicy miejscowości Osiek-Wólka. Więcej informacji na ten temat przekazał nadleśniczy Nadleśnictwa Ciechanów Tomasz Drożdż w rozmowie z czasciechanowa.pl.

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– Myśliwy korzystający z urządzenia termowizyjnego zauważył zwierzę przypominające pumę. Na miejsce udała się straż leśna, która rzeczywiście dostrzegła przy kałuży wody tropy odpowiadające tropom pumy. Na chwilę obecną nikt więcej jej nie widział – poinformował przedstawiciel Lasów Państwowych.

Jak zachować się w przypadku napotkania pumy?

Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek przekazał także podstawowe zalecenia, którymi należy się kierować, dopóki mamy do czynienia z zagrożeniem. Władze podkreślają, by zwrócić szczególną uwagę na dzieci, nie wchodzić do lasów i zadrzewień w tej okolicy, czujnie obserwować otoczenie, a w przypadku zagrożenia natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112.

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Pod żadnym pozorem nie należy zbliżać się do pumy ani podejmować prób jej schwytania. Może to skutkować poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. W bardzo rzadkich przypadkach atak pumy może okazać się śmiertelny (w USA, gdzie pumy występują naturalnie, odnotowano przynajmniej 22 takie sytuacje). Co równie ważne, pumy nie należy też przeganiać – grozi to wywołaniem u niej nieprzewidywalnej reakcji, może też utrudniać działania służb.

Do sprawy odniosło się również Starostwo Powiatowe w Ciechanowie. "Prosimy o zachowanie spokoju, stosowanie się do zaleceń służb oraz przekazywanie informacji osobom, które mogą nie mieć dostępu do bieżących komunikatów" – apelują przedstawiciele samorządu.

Pumy w Polsce – obcy gatunek coraz częściej widziany w lasach nad Wisłą

To może być trzeci przypadek zaobserwowania drapieżnego kota tego gatunku w Polsce w tym roku. W lipcu informowaliśmy o pumie grasującej w lesie w okolicy Karsinki i Rekowa (woj. zachodniopomorskie). Młode zwierzę zostało odłowione i przekazane tymczasowo do zoo w Poznaniu.

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Dalsza część artykułu poniżej.

W styczniu 2026 roku informowaliśmy o obecności egzotycznego drapieżnika w gminie Będzino. Zwierzęcia nie udało się odłowić, a ze względu na bliską odległość Będzina od Karsinki i Rekowa (obie gminy są w zachodniopomorskim, dzieli je od siebie około 40 km) było ono wiązane z lipcowym incydentem. Okazuje się jednak, że nie są to te same zwierzęta – puma zaobserwowana w lipcu jest znacznie młodsza od tej zaobserwowanej w styczniu.