Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego przejmuje kolejne ważne osoby z PiS. Fot. Shutterstock

Jarosław Kaczyński może mieć powody do niepokoju. Mateusz Morawiecki krok po kroku buduje własne zaplecze, a najnowszy ruch jego obozu uderza w PiS w miejsce, które przed wyborami może okazać się wyjątkowo wrażliwe. Nie chodzi o kolejnych posłów, ale o ludzi, którzy wiedzą, jak działa partyjna machina i jak prowadzić komunikację w kluczowych dla wizerunku organizacji kwestiach.

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Jak podaje "Wirtualna Polska", kolejne transfery z PiS do Rozwoju Plus są właściwie przesądzone. W tym wypadku chodzi jednak o pracowników partii, a nie jej posłów. Konkretniej – chodzi tu o osoby z biura prasowego ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego.

Choć takie osoby mogą wydawać się mniej istotne w politycznej hierarchii, ich przejście do konkurencyjnego obozu może mieć poważne konsekwencje dla PiS. Wygląda na to, że zgodnie z zapowiedziami Mateusz Morawiecki tworzy struktury partyjne, a proces rozpoczyna się od kluczowych z perspektywy nadchodzących wyborów stanowisk. Działania te wpisują się w obecny kurs Rozwoju Plus, a dodatkowa waga transferów może wynikać z tego, kto obecnie odpowiada za komunikację ugrupowania.

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Müller był tym "buforem" zresztą w wyjątkowo trudnym okresie dla PiS (2019–2023), w tym w trakcie wprowadzania krytykowanych przede wszystkim przez konserwatywne środowiska zasad kwarantanny, wybuchu wojny w Ukrainie i ostatecznie wyborczej porażki w starciu z Koalicją 15 października.

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Jest to więc polityk, który ma doświadczenie medialne i wie, jak działają struktury prasowe. Od samego początku działalności Rozwoju Plus to właśnie on był zaangażowany w jego promocję i budowanie wizerunku. Przejście pracowników z biura prasowego PiS może mieć więc szczególne znaczenie strategiczne – są to osoby, które wpisują się kompetencyjnie w obecny kurs i potrzeby nowopowstałego klubu. Jednocześnie niewykluczone, że są to osoby, które z byłym rzecznikiem współpracowały.

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"Wirtualna Polska" podaje, że pracownikom nie odpowiadała sytuacja wewnętrzna w Prawie i Sprawiedliwości i stąd decyzja o wypowiedzeniach, a także – nieoficjalnie, na razie – zainteresowanie współpracą z formacją Mateusza Morawieckiego.

Kluczowe transfery z PiS do Rozwoju Plus

– Do naszego klubu zgłasza się wielu kompetentnych ludzi, którzy chcą z nami współpracować. Mogę jedynie potwierdzić, że obecnie tworzymy nowy zespół prasowy i niebawem będziemy informować o jego składzie – tak do sprawy w rozmowie z "WP" odniósł się wcześniej wspomniany Piotr Müller.