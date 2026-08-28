Tatry Fot.Shutterstock

Wędrując górskimi szlakami, łatwo zapomnieć, że jesteśmy tam jedynie gośćmi. O tym, jak blisko nas buszują dzikie zwierzęta, przekonali się niedawno turyści, na których drodze wyłonił się gospodarz tych terenów – niedźwiedź brunatny.

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W ostatnim czasie w kontekście polskich gór mówi się dużo o nieodpowiedzialnych turystów zabierających na szlaki swoje psy. Tym razem media społecznościowe obiegły wiadomości dotyczące innych zwierząt. Nagranie udostępnione przez profil Tatry pokazuje rzadki moment: wyjście niedźwiedzia z gęstwiny tuż obok szlaku.

Niedźwiedź wyszedł z lasu. Turystka zaczęła nagrywać

Zwierzę, choć przez chwilę zmierzyło wzrokiem obecnych na miejscu ludzi, nie wykazało zainteresowania konfrontacją. Z zachowaniem spokoju przeszło na drugą stronę i zniknęło w lasach.

Osoba nagrywająca cofnęła się na bezpieczną odległość, jednak poruszenie w komentarzach wywołało zachowanie innej turystki. Kobieta postanowiła wykorzystać okazję i z bliska sfotografować drapieżnika. Jest to jednak bardzo niebezpieczne zachowanie; chociaż niedźwiedzie zazwyczaj unikają kontaktu z ludźmi, podchodzenie do nich ze smartfonem to niepotrzebne ryzykowanie swoim życiem i zdrowiem.

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To nie pierwszy raz. Niedźwiedzie w Tatrach

Dzika przyroda potrafi naprawdę zaskakiwać, zwłaszcza tam, gdzie nie dociera wzrok turystów. Bo jak często możemy obserwować spotkanie pomiędzy niedźwiedziem a watahą trzech wilków w samym środku lasu? Do takiej rzadkiej interakcji doszło niedawno na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Wszystko uwieczniła fotopułapka zainstalowana w ramach międzynarodowego projektu "Drapieżne Pogranicze" Na opublikowanym przez TPN nagraniu widać, jak w ciemnościach jeden z trzech wilków próbuje podejść do ukrytego w zaroślach niedźwiedzia, którego obecność zdradzają błyszczące oczy. Gdy tylko niedźwiedź stanął w pełnej krasie, wilk wycofał się na bezpieczną odległość. Przez chwilę zwierzęta mierzyły się wzrokiem, szacując wzajemnie swoje siły, po czym każdy z drapieżników poszedł w swoją stronę bez jakiejkolwiek agresji.

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