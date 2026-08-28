Pasażerowie na lotnisku Fot. Antonello Marangi/Shutterstock

Nawet w szczycie sezonu wakacyjnego Wizz Air nie przestaje mieszać w siatce połączeń. Węgierski przewoźnik ogłosił niedawno zmiany na nadchodzący sezon. Siatka połączeń zostanie po raz kolejny mocno ograniczona.

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Wraz z nadejściem sezonu zimowego węgierska linia lotnicza Wizz Air przeprowadza reorganizację siatki połączeń w Polsce. Największe zmiany odczuje lotnisko we Wrocławiu. To stamtąd znikną popularne trasy na południe Europy. Ale przetasowania dotkną również pasażerów z Warszawy, Gdańska, Lublina czy Modlina.

Zmiany w siatce Wizz Aira. Dolny Śląsk traci kierunki

Z końcem października z systemu rezerwacyjnego Wizz Air znikną trzy ważne połączenia: z Wrocławia: do Madrytu, Nicei i Malagi. Trasy do stolicy Hiszpanii i na Lazurowe Wybrzeże okazały się mieć dość krótką historię. W rozkładzie zadebiutowały w lipcu 2025 roku, co oznacza, że przetrwały zaledwie nieco ponad rok. Z kolei rejsy do Andaluzji, które jeszcze na początku lata obsługiwano cztery razy w tygodniu, zostają skasowane.

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To kontynuacja wycofywania się przewoźnika z dolnośląskiego portu. Przypomnijmy, że już pod koniec lipca z oferty usunięto połączenie do Bukaresztu, natomiast loty do Kutaisi w Gruzji zawieszono na czas zimowy (ich powrót planowany jest na koniec marca).

Efekt starcia z Ryanairem

Redukcja połączeń we Wrocławiu to najprawdopodobniej efekt rywalizacji z Ryanairem, bo irlandzki przewoźnik dominuje na wrocławskim lotnisku, gdzie posiada bazę z 9 samolotami i obsługuje latem aż 50 tras.

Reorganizacja oferty Wizz Aira dotknie również pozostałych portów. Połączenia z Lublina oraz Gdańska do chorwackiej Rijeki zostaną zakończone miesiąc wcześniej niż zwykle; ostatnie samoloty odlecą już 19 września. Natomiast z zimowego rozkładu wypadły zapowiadane trasy Warszawa Chopin-Genua i Warszawa Modlin-Brindisi.

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Jeżeli chodzi o północ Polski, to całoroczna dotychczas trasa Gdańsk-Trondheim zostanie zawieszona od końca października do 28 marca. Przewoźnik zrobi od tej reguły jedynie krótki wydatek na okres świąteczno-noworoczny, wykonując w tym czasie 6 lotów.

Nie tylko redukcje. Wizz Air rozważa nowe połączenia

Na szczęście węgierski przewoźnik nie tylko redukuje, ale także rozgląda się za nowymi kierunkami. W tym roku na celowniku Wizz Aira są Bałkany. Słabsza obecność Ryanaira w Bośni i Hercegowinie w okresie zimowym otworzyła przestrzeń dla rywali. Wizz Air utrzymuje całoroczny lot Sarajewo–Londyn (Luton) i negocjuje nowe trasy.

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