Jarosław Stawiarski nie został zatrzymany ws. Zondacrypto. Fot. Łukasz Frączek / UMWL

Afera Zondacrypto przyniosła kolejne zatrzymanie, ale także poważną wpadkę medialną. Część redakcji podała nieprawdziwą informację o zatrzymaniu marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Do sprawy odniósł się Roman Giertych, który zasugerował, że cała sytuacja mogła być elementem "pułapki" na osobę odpowiedzialną za przecieki.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

5 września wieczorem TVN24 opublikowało informację o kolejnych zatrzymaniach w aferze Zondacrypto. Funkcjonariusze z CBZC i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na polecenie prokuratora zatrzymali Romana Ż. Nie jest on nową postacią w śledztwie ws. Zondacrypto. Prokuratura od 2019 roku oskarża go o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz pranie pieniędzy. Roman Ż. miał również prowadzić spółkę odpowiedzialną za budowę siedziby giełdy w Katowicach. Razem z Sylwestrem Suszkiem, założycielem BitBay (poprzedniczki Zondacrypto) miał ponadto kupić nieruchomość w Hiszpanii za 760 tysięcy euro.

W artykule znalazła się także informacja na temat rzekomego zatrzymania Jarosława Stawiarskiego, marszałka województwa lubelskiego związanego z PiS. Okazało się to nieprawdą. Informację powielił m.in. Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski, który miał być w kontakcie z politykiem. "Marszałek lubelski Jarosław Stawiarski z PiS zatrzymany do sprawy Zondacrypto. Byliśmy z panem Jarosławem w intensywnym kontakcie od kilku tygodni. Niestety, nie był nam w stanie w tym czasie wyjaśnić pewnych rzeczy. I chyba już nie zdąży" – tak brzmi fragment treści usuniętego przez Jadczaka wpisu na X.

REKLAMA

Dementi w tej sprawie wydała Prokuratura Krajowa. "Informacja o zatrzymaniu marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego w śledztwie dotyczącym Zondacrypto jest nieprawdziwa" – czytamy w jej krótkim oświadczeniu na X.

Do sprawy odniósł się również Stawiarski. "W związku z podanymi przez część mediów informacjami o moim zatrzymaniu w sprawie Zondacrypto, stanowczo zaprzeczam, by doszło do takiej czynności" – napisał w mediach społecznościowych. Polityk w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku twierdzi, że jest jedną z osób pokrzywdzonych działaniami Przemysława Krala.

REKLAMA

Jednocześnie Jarosław Stawiarski poinformował, że 28 sierpnia złożył w prokuraturze zeznania w charakterze świadka i zapowiedział, że jeśli istnieje konieczność ich uzupełnienia, to stawi się w dogodnym dla organów ścigania terminie.

Jarosław Stawiarski nie został zatrzymany. Dziennikarze przepraszają

Niedługo po tym, jak informacja obiegła media, Patryk Michalski z TVN24 usunął pierwotny artykuł i zamieścił przeprosiny. "Przepraszam, wrzuciłem tu link do artykułu i informacji o zatrzymaniu marszałka województwa lubelskiego. Marszałek zapewnił w rozmowie z 'Jawnym Lublinem', że nie jest zatrzymany i jest na meczu. Usunąłem wcześniejszy wpis i załączam zaktualizowany tekst" – czytamy w jego wpisie na X.

REKLAMA

Do sprawy odniósł się na X Robert Zieliński z TVN24. Dziennikarz przytoczył stanowisko umieszczone na stronie portalu: "Z pierwszych informacji, do których dotarliśmy, wynikało, że zatrzymany miał być również marszałek województwa lubelskiego i były poseł PiS. Informacja ta nie potwierdziła się", a także zamieścił prywatne przeprosiny: "Osobiście przepraszam najbardziej zainteresowanego oraz widzów i czytelników TVN24 za przekazanie niesprawdzonej informacji".

Szymon Jadczak również zamieścił krótkie oświadczenie: "Podałem za TVN24 informację o zatrzymaniu marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Informacja się nie potwierdziła. Przepraszam pana Marszałka, redakcję i czytelników".

Dalsza część artykułu poniżej.

Roman Giertych mówi o "pułapce"

Ciekawą perspektywę na tę sprawę ma obecny adwokat Przemysława Krala. "No i pewnie pułapka się udała i prokuratura ustaliła źródło przecieku. Gratulacje" – czytamy we wpisie Romana Giertycha na X. Polityk twierdzi, że "przecieki z tego śledztwa stanowiły realne zagrożenie dla osób w nim biorących udział, w tym dla adwokatów".