Donald Tusk ma powody do zadowolenia Fot. Shutterstock

Rząd Donalda Tuska odbudował część poparcia po wakacyjnym spadku ocen. Najnowsze badanie CBOS pokazuje, że choć większość Polaków wciąż krytycznie ocenia działalność Rady Ministrów, odsetek pozytywnych opinii wyraźnie wzrósł.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) podzieliła się wynikami badania z końca sierpnia. Dotyczy ono czterech obszarów: poparcia dla rządu, oceny wyników działalności rządu, opinii o polityce gospodarczej rządu, a także społecznego odbioru premiera.

Wygląda na to, że ocena Rady Ministrów się poprawiła, przy obniżeniu się odsetka głosów krytycznych. CBOS wskazuje jednak, że może to być korekta po lipcowym spadku ocen. Według fundacji wyniki z sierpnia są takie same lub tylko minimalnie lepsze od czerwcowych.

Niezależnie od tego rząd Donalda Tuska ma pewne powody do radości. Jego działalność oceniana jest pozytywnie przez 30 proc. badanych. To wzrost o 6 p.p. w porównaniu z lipcem. Jednocześnie zmniejszył się odsetek krytyków. Negatywną notę rządowi wystawia 51 proc. ankietowanych. Choć to wciąż powyżej połowy badanych, w lipcu odnotowany został drugi najwyższy pod względem dezaprobaty wynik w historii obecnej kadencji. Krytycy stanowili aż 58 proc. uczestników badania.

Korekta po "gorącym" sezonie. Rząd jeszcze niedawno "wypalał żelazem" wizerunkowe wtopy

Pozytywniejszy odbiór ze strony opinii społecznej może wiązać się również z pewnym wygaszeniem emocji wokół ogromnych afer, z którymi Rada Ministrów musiała się mierzyć w ostatnim czasie.

REKLAMA

W tle tych dwóch dużych afer pojawiały się również inne wizerunkowe wpadki po stronie rządu, w tym problemy z alertami RCB wobec zagrożenia z Rosji, a także kwestia zmian w edukacji zdrowotnej, negatywnie ocenianych przez prawicowy elektorat, ale także przez niektóre środowiska liberalne, uważające, że Barbara Nowacka podporządkowała się konserwatywnym postulatom.

REKLAMA

Kolejne kontrowersje budziła kwestia wyboru Macieja Berka na sędziego TK, do której doszło 4 września. Część polityków koalicyjnych (głównie tych związanych z Lewicą) krytykowała jego kandydaturę. Ostatecznie Włodzimierz Czarzasty głosował przeciwko Berkowi, a Anna Maria Żukowska nie wzięła udziału w głosowaniu.

Wielowymiarowa ocena, a nota ta sama – obraz rządów Donalda Tuska jest bardzo spójny

Według raportu CBOS, "w trzech wymiarach ocen rządu ogólny układ opinii jest niemal identyczny". Chodzi tu o oceny działalności rządu, polityki gospodarczej rządu oraz osoby premiera.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Donalda Tuska jako szefa Rady Ministrów pozytywnie ocenia 36 proc. ankietowanych. Negatywną opinię na jego temat ma za to nieco ponad połowa ankietowanych – 51 proc.

Kwestia zadowolenia z osoby premiera jest zróżnicowana w zależności od regionu, a także pozycji społeczno-ekonomicznej danej osoby. Donald Tusk lepiej oceniany jest przez mieszkańców dużych miast i największych aglomeracji, badanych legitymujących się wyższym wykształceniem, dobrze sytuowanych, zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej, niepraktykujących religijnie i lokujących swoje sympatie po lewej stronie sceny politycznej.