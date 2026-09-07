Taco Bell wraca do Polski. Fot. Kunal Lakhotia / Pexels.com

Amerykański fast food ponownie spróbuje podbić Polskę. Po 30 latach marka z charakterystycznym fioletowym logo wraca nad Wisłę, a pierwsze trzy lokale mają otworzyć się w ciągu najbliższych miesięcy. Tym razem ma jednak za sobą znacznie potężniejsze zaplecze.

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Grupa AmRest ma zamiar otworzyć trzy lokale pod fioletowym szyldem Taco Bell. Pierwsze lokale ugoszczą Polaków jeszcze w tym roku. "Polska jest naszym największym rynkiem i możemy wykorzystać istniejące możliwości w zakresie rozwoju, łańcucha dostaw, rozwiązań cyfrowych, dostaw oraz operacji" – mówił CFO spółki, Eduardo Zamarripa, którego wypowiedź przytacza PAP.

Taco Bell chwali się na swojej stronie ponad 9 tys. restauracji na 35 rynkach. W ich ofercie znajdują się potrawy kuchni meksykańskiej, przede wszystkim różne warianty tacos i burrito.

AmRest kombinował z tacos już od jakiegoś czasu

Jeden z brandów pod skrzydłami AmRest – KFC, wprowadził tacos do swojej oferty sezonowej już kilkukrotnie. Warto zaznaczyć, że cena takiego specjału była dość atrakcyjna – w lecie 2026 r. zestaw "dos tacos" kosztował 12,99 złotych.

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Być może opinie na temat tanich meksykańskich potraw były na tyle dobre, że zachęciły włodarzy franczyzy-matki do sprowadzenia na polski rynek restauracji z fioletowym logo.

Pytanie tylko, czy firma utrzyma tak atrakcyjne ceny. Taco Bell uchodzi za jeden z najtańszych fast foodów (przynajmniej w USA, w Europie różnie z tym bywa). Szczególnie w porównaniu z McDonald's, które w ostatnim czasie krytykowane jest za wysokie ceny nie tylko w Polsce, ale także na rodzimym rynku. Pytanie tylko, gdzie w tej gęstwinie szybkich restauracji "upchnie" się nowa franczyza.

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Na rynku jest ciasno, ale Taco Bell ma ciekawą przewagę

Nie tak dawno temu do Polski weszli "pomarańczowi", czyli Popeyes. Sieć szybko zdobyła sympatię mieszkańców naszego kraju i otworzyła 45 restauracji. Jednocześnie trwa dynamiczna ekspansja Burger Kinga. Na rynku nie brakuje jednak marek o silnej pozycji, w tym oczywiście KFC, Pizza Hut, McDonald's, Max Premium Burger czy Subway.

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Taco Bell będzie mieć więc bardzo trudne zadanie – większość atrakcyjnych lokalizacji jest już zajęta, a sama marka znana jest przede wszystkim z popkultury i zagranicznych mediów społecznościowych.

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Restauracje z fioletowym szyldem z pewnością skorzystają jednak na efekcie świeżości. Dużym potencjałem może być też ich oferta wegetariańska, która jest bardziej rozbudowana niż u konkurencji. Jednocześnie kuchnia tex-mex nie jest w Polsce aż tak popularna, a lokale, które oferują jej potrawy, nie są wcale tanie. Taco Bell zdecydowanie ma więc czym się wyróżnić, a jeśli utrzyma politykę cenową z innych państw, może okazać się bardzo ważnym graczem na naszym rynku.