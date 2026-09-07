Roman Ż. usłyszał dwa prokuratorskie zarzuty. naTemat.pl

Roman Ż., wspólnik zaginionego twórcy giełdy BitBay (dawna nazwa Zondacrypto) Sylwestra Suszka, usłyszał dwa zarzuty i nie przyznaje się do winy. Zatrzymany w sobotę przez policję i CBZC mężczyzna złożył obszerne zeznania, a prokuratura – po trwających dwa dni przesłuchaniach – skieruje wniosek o tymczasowe aresztowanie.

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W sobotę, 5 września, funkcjonariusze policji i CBZC zatrzymali Romana Ż., wspólnika zaginionego Sylwestra Suszka. W niedzielę rozpoczęło się jego przesłuchanie. Waldemar Żurek przekazał, że mężczyzna składał obszerne zeznania. Prokuratura kontynuowała przesłuchiwanie Romana Ż. w poniedziałek 7 września.

Rano śledczy informowali o tym, że czynności z udziałem podejrzanego są kontynuowane, a także, że dalsze informacje zostaną przekazane po ich zakończeniu. Prokuratura Krajowa zapowiedziała briefing dotyczący ostatnich czynności w śledztwie w sprawie Zondacrypto. Odbędzie się o godzinie 15:30.

Jak podało TVP Info, obrońca Romana Ż., Błażej Gazda, przekazał, że jego klient usłyszał dwa zarzuty. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Prokuratura będzie składać wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego.

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Obrońca zapewnia, że Roman Ż. nie ma nic wspólnego z Zondacrypto

Jak podaje Onet, obrońca Romana Ż. stwierdził, że zarzuty, które otrzymał zatrzymany mężczyzna, nie są "jakieś strasznie poważne". Jeden z nich ma dotyczyć oszustwa.

Mecenas odniósł się też do kwestii okoliczności zatrzymania Romana Ż. Przypomnijmy – Waldemar Żurek poinformował niedawno, że mężczyzna miał w planach udanie się do Chin, co wymusiło szybką reakcję śledczych. – Prawdą jest, że miał wykupione na niedzielę bilety do Chin, ale też i miał wykupione bilety powrotne na 13-go września – mówił Błażej Gazda, zwracając uwagę na to, że wyjazd miał być "stricte biznesowy" a "pretekst" zatrzymania miał związek ze zbiegiem okoliczności.

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