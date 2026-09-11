Sąd podjął decyzję w sprawie aresztu dla Piotra Niemczyka. Fot. Wikipedia / tm – Praca własna, CC BY-SA 4.0

Piotr Niemczyk, znany opozycjonista z czasów PRL, trafił do aresztu we wtorek. Miało to związek z jego udziałem w proteście Ostatniego Pokolenia w Warszawie. Zatrzymanie mężczyzny wzbudziło spore oburzenie i doprowadziło m.in. do interwencji RPO. Teraz o dalszym losie Niemczyka zadecydował już sąd.

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O piątkowej decyzji sądu w sprawie kary aresztu dla Piotra Niemczyka poinformował w mediach społecznościowych jego pełnomocnik Jacek Dubois.

"Przed chwilą w sprawie Piotra Niemczyka sąd wstrzymał wykonanie kary!!!!!!!!!!" – napisał adwokat w serwisie X.

Interwencja Rzeczniczki Praw Obywatelskich w sprawie Niemczyka

Również w piątek stanowisko w tej sprawie zajęła Rzeczniczka Praw Obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram przekazała informację o skierowaniu do Sądu Najwyższego kasacji, w której zawnioskowała o uchylenie wyroku oraz uniewinnienie osadzonego.

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"RPO zwraca w kasacji uwagę, że okoliczności sprawy i odpowiedzialność ukaranego budzą wątpliwości. Sąd nie powinien był wydać wyroku w trybie nakazowym, ponieważ zgromadzone dowody nie dawały wystarczającej pewności co do przebiegu zdarzeń i winy obwinionego" – wskazano w komunikacie RPO.

Zgodnie z argumentacją RPO, zebrany materiał dowodowy w postaci nagrań pokazuje, że Piotr Niemczyk nie złamał prawa podczas protestu Ostatniego Pokolenia w Warszawie. "Tymczasem nagrania policyjnych kamer nasobnych nie tylko tego nie potwierdzają, lecz wprost prowadzą do wniosku, że obwiniony nie dopuścił się jakiegokolwiek zachowania sprzecznego z prawem. Materiał ten ma kluczowe znaczenie dla oceny przebiegu zdarzenia i zachowania obwinionego, a w konsekwencji ewentualności przypisania mu zarzucanych wykroczeń i samego trybu rozpoznania sprawy" – przekazała rzeczniczka.

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W dokumencie szczegółowo odniesiono się do zapisu z kamer. "Nagrania wskazują, że obwiniony przez całą, kilkudziesięciominutową interwencję Policji stał na chodniku, w żadnym momencie nie znajdując się na jezdni – w szczególności w pozycji siedzącej, leżącej, czy też przyklejony do nawierzchni – tym samym jej nie blokując. Polecenia wydawane przez Policję wzywające osoby znajdujące się na miejscu do zachowania zgodnego z prawem nakazywały zejście z jezdni i wejście na chodnik" – podkreślono.

Dlaczego Piotr Niemczyk trafił do aresztu?

Piotr Niemczyk został zatrzymany i przetransportowany do jednej z warszawskich jednostek penitencjarnych we wtorek 8 września. Działania służb stanowiły bezpośrednie pokłosie wydarzeń z maja ubiegłego roku. Aktywiści Ostatniego Pokolenia zorganizowali wówczas w Warszawie protest, podczas którego blokowali ulice oraz mosty, chcąc zwrócić uwagę na problem postępującej zapaści klimatycznej.

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W grudniu ubiegłego roku sąd skazał 26 uczestników tej demonstracji na miesiąc ograniczenia wolności w formie prac społecznych. W uzasadnieniu wskazano na tamowanie ruchu drogowego i opór wobec funkcjonariuszy. W gronie ukaranych znalazł się właśnie Piotr Niemczyk. Nie zgodził się on na wykonywanie orzeczonych prac, co ostatecznie doprowadziło do zamiany wyroku na 15 dni aresztu.

Sprawa wywołała reakcję środowisk opozycyjnych. Ponad 40 dawnych działaczy antykomunistycznych podpisało się pod listem właśnie do Rzeczniczki Praw Obywatelskich Sylwii Gregorczyk-Abram oraz szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemara Żurka. Sygnatariusze apelowali o wniesienie kasacji, a dotychczasowe decyzje wymiaru sprawiedliwości określili mianem niedopuszczalnych.

Dodatkowo, we wtorek wieczorem przed budynkiem resortu sprawiedliwości zorganizowano protest. Znajomi osadzonego, społecznicy i byli więźniowie polityczni domagali się unieważnienia wyroków nałożonych na uczestników manifestacji klimatycznej.

Kim jest Piotr Niemczyk?

Piotr Niemczyk to człowiek z długą historią działań publicznych, który w czasach PRL był zaangażowany w opozycję antykomunistyczną. W wolnej Polsce swoją ścieżkę zawodową związał ze służbami specjalnymi, obejmując między innymi stanowisko zastępcy dyrektora Zarządu Wywiadu w Urzędzie Ochrony Państwa. Funkcjonował również w administracji rządowej jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

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