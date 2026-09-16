Kolejne lotnisko znosi limit płynów Fot. Shutterstock

Limity płynów w bagażu podręcznym to udręka każdego miłośnika podróży. Kto nie przeżył kiedyś tej irytującej sytuacji, gdy pracownik lotniska każe wyrzucić zbyt duże perfumy czy przepakować wszystko do przezroczystego woreczka? Ta rzeczywistość powoli się zmienia. Kolejne lotniska wprowadzają do użytku nowoczesne skanery, dzięki którym limit butelek zostaje zniesiony.

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Czy nadchodzi koniec z uciążliwym przelewaniem kosmetyków do buteleczek po 100 ml i pakowaniem ich w plastikowe woreczki? Fakt, że coraz więcej lotnisk w Europie wprowadza do użytku nowoczesne skanery i rezygnuje z drakońskiego limitu płynów, wskazuje na to, że tak. Od piątku 18 września ważne lotnisko u naszego sąsiada znosi dotychczasowe restrykcje na stanowiskach kontroli. Podróżni zabiorą w bagażu podręcznym napoje i kosmetyki w butelkach o pojemności aż do 2 litrów.

Monachium znosi limit płynów. Polacy się ucieszą

Decyzja ogłoszona przez Ministerstwo Mieszkalnictwa, Budownictwa i Transportu kończy trwający od 2019 roku proces wprowadzania skanerów CT na lotnisku w Monachium. Zniesienie starych limitów wchodzi w życie tuż przed startem Oktoberfestu, który co roku ściąga miliony turystów do Niemiec, obciążając jednocześnie bawarskie lotniska.

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Zmiana oznacza nie tylko wygodę, ale również podwyższoną przepustowość lotniska. Skanery CT, które są w stanie przeprowadzić kontrolę bagażu szybciej i dokładniej, pozwalają przy okazji zaoszczędzić sporo czasu, bo dzięki technologii na taśmę nie trzeba już wyciągać ani płynów, ani elektroniki.

Zmiany w Monachium to dobra wiadomość także dla Polaków, bo lotnisko w Monachium jest jednym z najważniejszych węzłów przesiadkowych w Europie. W zeszłym roku obsłużyło ono ponad 1,14 mln pasażerów latających z i do naszego kraju.

A jak jest w Polsce? Skanery CT na kolejnych lotniskach

Wdrażanie skanerów CT nabiera tempa również w Polsce, gdzie z większych limitów płynów skorzystamy już na pięciu lotniskach. Jako pierwsze nowe zasady wprowadziło lotnisko w Krakowie na początku września 2025 roku, a Poznań zaledwie kilka dni później. W kolejnych miesiącach do tego grona dołączył Rzeszów – w maju 2026 roku.

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Najświeższe zmiany objęły Warszawę i Gdańsk. Na Lotnisku Chopina od lipca 2026 roku wniesiemy 2 litry płynów na przejściach Fast Track i w strefach AB (w strefach CDE nadal obowiązują jednak dawne limity, co oznacza, że do czasu pełnego wprowadzenia skanerów CT turyści nie powinni ryzykować, przywożąc na lotnisko zbyt dużo płynów).

Z kolei w Gdańsku ułatwienia działają od połowy lipca również na wybranych stanowiskach. Na liście oczekujących są jeszcze Katowice, które planują odejście od starego limitu płynów jeszcze przed sezonem wakacyjnym 2027.