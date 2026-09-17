Fot. pkamiini / Pixabay.com

Szklana kabina wygląda świetnie, dopóki nie zobaczymy jej ceny. Zwykła zasłona kosztuje grosze, ale potrafi skutecznie uprzykrzyć każdy prysznic. Pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami pojawiła się jednak trzecia opcja, której ceny zaczynają się od kilkudziesięciu złotych i która może być jednym z najciekawszych łazienkowych trendów najbliższych lat.

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Zwykła, standardowa szklana kabina prysznicowa ma wiele zalet. Zajmuje mniej miejsca niż wanna, ma lepszą ergonomię (niski brodzik lub brak brodziku w przypadku kabiny walk-in), jest łatwa w utrzymaniu czystości i wygląda nowocześnie. Ma jednak też kilka wad. Po pierwsze – te najbardziej atrakcyjne wizualnie kabiny są drogie. Remont już w tej chwili potrafi być droższy od mieszkania, a montaż minimalistycznego prysznica z deszczownicą potrafi kosztować znacznie więcej niż montaż wygodnej alternatywy.

Jedną z takich alternatyw jest standardowa zasłona prysznicowa, która może być zamontowana nad dowolnym brodzikiem lub nad wanną. To rozwiązanie uniwersalne i tanie, ale sama zasłona bywa lepka, uciążliwa w codziennym użytkowaniu i dość niepraktyczna z prozaicznego powodu – ogranicza dopływ światła do kabiny.

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A co jeśli istnieje rozwiązanie, które eliminuje wiele problemów współczesnych łazienek, które jest nieporównywalnie tańsze od standardowej kabiny prysznicowej i oferuje wygodę użytkowania na znacznie wyższym poziomie niż zasłona prysznicowa? Otóż faktycznie coś takiego istnieje i może stać się hitem, choć obecnie do Polski dopiero wkracza, a markety wciąż ociągają się z ustawianiem tego typu produktów na półkach.

Miękkie szkło w łazience – tanie, wygodne, estetyczne

O czym mowa? O tanim zamienniku, sprytnym rozwiązaniu – zasłonie lub rolecie z miękkiego szkła, czyli PEVA. Montujemy ją na suficie lub na standardowym drążku i użytkujemy w taki sam sposób jak standardową zasłonę prysznicową.

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Różnice rzucają się w oczy od razu – miękkie szkło jest bardziej sztywne i nie klei się do ciała jak standardowa zasłona. Dodatkowo swobodnie przepuszcza światło (jak szklana kabina prysznicowa). Jednocześnie jest dość łatwe w utrzymaniu w czystości – wystarczy je przetrzeć i osuszyć przed zwinięciem.

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Roleta z miękkiego szkła ma nieocenione walory estetyczne – w łazience chcemy eksponować płytki i elementy dekoracyjne, a jednocześnie powinniśmy dbać o to, by nie stworzyć wrażenia "klitki", nawet jeśli dysponujemy stosunkowo niewielkim pomieszczeniem tego typu. Zwijane miękkie szkło nadaje się do tego idealnie – "znika" w kasecie, gdy go nie potrzebujemy.

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Jak obejść łazienkowy "mainstream"? Skąd wziąć roletę z PEVA?

Zasłony wykonane z PEVA są bardzo tanie. Kosztują mniej więcej tyle, co standardowe zasłony prysznicowe, mowa o kwotach od 30 do 50 złotych.