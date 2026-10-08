Kto wygrał bitwę o ceny paliw? Nawrocki czy Tusk? Fot. Shutterstock; montaż: naTemat

Paliwo potaniało, a rząd ogłasza sukces. Problem Donalda Tuska polega jednak na tym, że Polacy niekoniecznie jemu przypisują zwycięstwo w wielomiesięcznej batalii z Karolem Nawrockim. Nowy sondaż pokazuje, że do politycznego triumfu daleko obu stronom, a odpowiedź na pytanie, kto wyszedł z tego sporu górą, wyraźnie różni się w zależności od wieku ankietowanych.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Niedawno byliśmy świadkami kolejnego etapu w sporze o ceny paliw. Po naciskach ze strony Donalda Tuska 1 października Karol Nawrocki zdecydował się na podpisanie ustawy windfall-tax (ustawy o zyskach nadprogramowych) przy jednoczesnym skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego. Kancelaria Prezydenta zwracała uwagę, że ustawa budzi jej zdaniem wątpliwości z perspektywy zgodności z ustawą zasadniczą.

Opinia publiczna w Polsce wyraźnie opowiadała się za obniżkami. Widać to m.in. w sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" z 2 października, w którym 49 proc. ankietowanych wskazało, że obniżka cen paliw jest ważniejsza niż ograniczenie deficytu budżetowego (które wskazało 32,6 proc. badanych).

REKLAMA

Jeszcze do niedawna stawki za litr paliwa zbliżały się powoli do dwucyfrowych kwot, stacje przerabiały swoje pylony tak, by móc wyświetlać na nich "jedynkę" z przodu, a spór pomiędzy premierem a prezydentem doprowadził szefa rządu do uruchomienia podcastu na YouTube.

Nowy sondaż: kto wygrał spór o paliwa?

W tej chwili z perspektywy kierowców sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej. Rada Ministrów ponownie wprowadziła stawki maksymalne i obniżyła podatki od paliw, co natychmiastowo doprowadziło do spadku cen na stacjach o około 1,20 zł. Choć strona rządowa przypisuje sobie zwycięstwo w sporze z prezydentem, Polacy widzą sprawę nieco inaczej.

REKLAMA

W sondażu SW Research dla Onetu ankietowani zostali zapytani o to, kto ich zdaniem jest wygranym w konflikcie o ceny paliw. Możliwości wyboru były trzy: Donald Tusk, Karol Nawrocki i "nie wiem/trudno powiedzieć".

Wśród 820 przebadanych osób najczęściej jako zwycięzca wskazywany był Karol Nawrocki. Mowa tu jednak o dość nieznacznej przewadze w stosunku do Donalda Tuska. Prezydenta wskazało 36 proc. badanych, a premiera 34,8 proc. Oznacza to, że różnica pomiędzy politykami wynosi zaledwie 1,2 pkt proc. Problem z określeniem jasnego zwycięzcy w tej sprawie ma za to aż 29,1 proc. badanych.

REKLAMA

Polacy podzieleni na trzy obozy

Oznacza to, że Polacy podzielili się na trzy dość równe obozy. Jednocześnie wyniki są zróżnicowane pod względem wieku.

Dalsza część artykułu poniżej.

W grupie dorosłych w wieku od 18 do 24 lat Karol Nawrocki jako zwycięzca wskazywany jest zdecydowanie częściej, bo w 40,5 proc. przypadków. W tej grupie premier może liczyć na 33,2 proc. wskazań. Z kolei 43,8 proc. osób w wieku od 25 do 34 lat ocenia, że to właśnie prezydent wyszedł ze starcia zwycięsko. Nie inaczej jest w grupie osób w wieku od 35 do 49 lat – tam Karol Nawrocki wygrywa w oczach 40,2 proc., a Donald Tusk – 29,1 proc. ankietowanych.