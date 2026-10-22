Donald Tusk ciepło powitany w Indiach. Fot. X / Donald Tusk

Premier ruszył na Wschód z konkretnym planem, który może przynieść polskim firmom nowe kontrakty i miliardy złotych. Stawka jego kolejnej wizyty w Azji jest naprawdę wysoka. Wygląda jednak na to, że wszystko idzie zgodnie z planem.

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"Z wicepremierem ruszamy z gospodarczą ofensywą w Indiach i Wietnamie. Polska idzie po nowe możliwości i nikt nas nie zatrzyma!" – z takim przekazem Donald Tusk rozpoczyna wizytę w Indiach.

Poprzednim razem w kraju polityk był aż 16 lat temu. Teraz w New Delhi powitały go plakaty z jego wizerunkiem. Podpisane są słowami "Witamy".

Pierwszym punktem programu wizyty premiera było spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Indii Subrahmanyamem Jaishankarem. Potem Donald Tusk udał się do mauzoleum Gandhiego, gdzie złożył kwiaty. Następnie został powitany w rezydencji Hyderabad House przez premiera Narendrę Modiego, który bywa umieszczany na listach 10 najbardziej wpływowych osób na świecie.

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Donald Tusk jest zachwycony Indiami

Donald Tusk bardzo pozytywnie wypowiada się o gospodarzach jego wizyty. – Właśnie zakończyłem rozmowy z premierem Modim i muszę przyznać, że były to jedne z najbardziej konstruktywnych i miłych w moim politycznym życiu – rozpoczął swoje przemówienie podczas Polsko-Indyjskiego Forum Biznesowego.

Polityk przypomniał, że Indie są "jedną z najszybciej rosnących gospodarek" i wyraził radość z powodu możliwości prowadzenia rozmów o przyszłości ekonomicznej pomiędzy Warszawą a Delhi. Premier zwracał uwagę na kontekst bezpieczeństwa, apelował o budowanie odpornych i zdywersyfikowanych relacji w dobie niestabilnej sytuacji na świecie i zapewniał, że dzięki Indiom polskie firmy zbudują trwałą obecność w Azji.

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Nawiązał też do wartości wymiany handlowej między państwami. – W 2025 r. wymiana handlowa między Polską a Indiami osiągnęła wartość 6,3 mld dolarów. To ważne osiągnięcie, ale wciąż nieproporcjonalne do naszego potencjału – mówił premier.

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Premier i wicepremier udali się do Azji z jasnym celem

Wizyta Donalda Tuska i Andrzeja Domańskiego w Indiach i Wietnamie trwa od 21 do 26 października. Jej tematem jest współpraca gospodarcza w obszarach zaawansowanych technologii, technologii kosmicznych, przemysłu obronnego, wydobywczego oraz stoczniowego.

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Z premierem do New Delhi i Bengaluru udali się również przedstawiciele polskiego biznesu. Kancelaria premiera przekazała, że wśród poruszanych w trakcie wizyty tematów będą również kwestie regionalne i globalne (w tym wojna w Ukrainie i konflikt na Bliskim Wschodzie), a także polskie aspiracje do udziału w grupie G20.

W Wietnamie tematem rozmów będą relacje dwustronne, plan Partnerstwa Strategicznego, zrównoważenie wymiany handlowej oraz ułatwienie funkcjonowania polskich przedsiębiorstw na rynku wietnamskim.