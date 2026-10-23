Poseł Jarosław Sachajko na mównicę Sejmu wparował w okularach AI. Fot. Sejm RP

Sejm wkracza w erę cyberpunku? Internauci przyjrzeli się wystąpieniu Jarosława Sachajki i wypatrzyli na nim zestaw rodem z technologicznej przyszłości – okulary z teleprompterem i inteligentny pierścień. Warto przyjrzeć się temu połączeniu, bo być może już niedługo podobne rozwiązania staną się stałym elementem politycznej rzeczywistości.

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Użytkownik X o ksywce Metakognita doszukał się na nagraniu z mównicy sejmowej dość ciekawego zestawu. Według niego poseł Jarosław Sachajko (Demokracja Bezpośrednia) miał ze sobą w trakcie wystąpienia dwa nowoczesne sprzęty – okulary Even Realities G2 i pierścień R1 Smart Ring.

"Poseł Sachajko na mównicy sejmowej w okularach z teleprompterem i pierścieniem do sterowania" – czytamy we wpisie użytkownika. Po co posłowi takie urządzenia? "Okulary Even Realities G2 – bo po co cokolwiek zapamiętywać, skoro tekst wyświetla się bezpośrednio na soczewkach?" – ironizuje Metakognita. "Pierścień R1 Smart Ring na palcu – żeby dyskretnym kliknięciem kciuka przewijać linijki tekstu i nie obciążać zbytnio szarych komórek" – kontynuuje.

Wypasiony zestaw posła Sachajki budzi liczne emocje

Wpis Metakognity wywołał niemałą internetową burzę. W związku ze sprawą błyskawicznie zaczęły pojawiać się memy. Internauci zastanawiali się, czy za niedługo urządzenia staną się standardowym wyposażeniem w arsenale polityków, określali wystąpienie mianem "cyberpunka" i analizowali koszty zestawu.

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Spora część komentarzy wyraża niepewność co do tego, czy zjawisko faktycznie jest szkodliwe. Przywoływane są także przykłady przemówień czytanych z kartki, a także wypowiedzi polityków z teleprompterów. Obawy budzi jednak to, skąd treść (rzekomo) czytanego przemówienia pochodzi. Even Realities G2 bywają nazywane "okularami AI". W związku z tym w sieci nie brakuje zarzutów o tym, że jego przemówienie zostało wygenerowane przez model językowy.

Przywołajmy całą jego wypowiedź:

Panie marszałku, nieobecny panie premierze. Nawet wasza Gazeta Wyborcza opisuje szokujące zarzuty dotyczące zakupów broni. Informator Gazety Wyborczej ze zbrojeniówki twierdzi: za wszystkie zakupy dotyczące zbrojeniówki przepłacamy dwukrotnie, bo jest SAFE. Tańsze oferty są odrzucane, a politycy szukają posad w zagranicznych koncernach. To są zarzuty o gigantycznym marnotrawstwie i korupcji. Panie premierze, proszę wyjść na mównicę i wytłumaczyć Polakom, kto kontroluje ceny uzbrojenia, dlaczego tańsze oferty są odrzucane, gdzie jest CBA. Chyba że wy ponownie czekacie na prokuraturę europejską w sprawie waszego posła Króla, tak jak było w sprawie waszego posła Króla. Panie premierze, czy miliardy z SAFE mają służyć obronie Polski, czy zagranicznym koncernom i posadom dla polityków Platformy Obywatelskiej i PSL-u? Jarosław Sachajko Wystąpienie z 22.10

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Dalsza część artykułu poniżej.

Czy Sachajko czytał tekst wygenerowany w AI?

Biorąc pod uwagę fenomen shadow AI, pewnie nie dowiemy się, czy sztuczna inteligencja została faktycznie tu wykorzystana. Aspektów sprawy jest zbyt wiele: teoretycznie jest możliwe, że poseł Sachajko jest biegły w pisaniu promptów lub korzysta z jakiegoś zaplecza w tym zakresie, jednak sama treść i jej stylistyka nie wskazują na czerpanie garściami z pomysłów ChataGPT. Jego przeszłe wystąpienia (są też takie, na których nie ma na sobie żadnych okularów) mają podobne myśli przewodnie.

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Nie zmienia to jednak faktu, że polityczna rzeczywistość kształtuje się na naszych oczach. Nowe technologie będą odgrywały w niej tak samo ważną rolę jak w każdym innym aspekcie życia.