Sławomir Mentzen spisał PiS na straty Fot. Shutterstock

"Niech sobie PiS powoli gnije" – tak Sławomir Mentzen miał podsumować polityczne turbulencje w partii Jarosława Kaczyńskiego. Współider Konfederacji podchodzi do konkurencji na prawicy z dystansem. Chce patrzeć, jak ta traci poparcie, ale też przekonać wyborców, że to jego ugrupowanie jest najlepszą alternatywą.

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"Potężny PiS już nie istnieje, ten etap mamy już za sobą" – tak według ustaleń TVP Info do sprawy rozłamu w PiS odnosił się współlider Konfederacji Sławomir Mentzen w trakcie rozmowy ze współpracownikami. Rozmowa odbywała się na szyfrowanym komunikatorze internetowym, gdzie polityk wypowiada się raczej rzadko. Z relacji TVP Info wynika, że uczestnicy konwersacji należą do Nowej Nadziei – drugiego obok Ruchu Narodowego (na czele którego stoi Krzysztof Bosak) filaru Konfederacji WiN.

"Skupiamy się głównie na krytyce Tuska i rządu"

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Według słów Sławomira Mentzena przytaczanych przez informatora TVP Info strategia partyjna nie zakłada walki o jedną z kluczowych grup wyborczych. "Niech sobie PiS powoli gnije. I tak nie odbijemy im tych emerytów, więc niech sobie powoli spadają w sondażach" – miał pisać polityk. W tej perspektywie największym wrogiem Konfederacji ma nie być partia Jarosława Kaczyńskiego, a Koalicja Obywatelska.

"Skupiamy się głównie na krytyce Tuska i rządu teraz. Bez ważnego powodu nie atakujemy pisowców, przynajmniej ja nie zamierzam" – deklarował polityk. "Niech się sami żrą" – dodał. Jednocześnie wśród celów Konfederacji miałoby być pokazanie, że "jesteśmy najlepszą alternatywą".

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Klimat polityczny jest dla PiS dość bezwzględny

Według średnich sondażowych raportowanych przez ewybory.eu ostatni raz, kiedy PiS mógł liczyć na wynik zbliżony do KO, był około roku temu. W momencie, kiedy sondażownie zaczęły notować Rozwój Plus, partia Jarosława Kaczyńskiego zanotowała spektakularne tąpnięcie. Ostatni miesiąc przynosi jednak lekką poprawę notowań drugiej co do wielkości partii w parlamencie.

W szczycie konfliktu pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Jarosławem Kaczyńskim Konfederacja mogła liczyć na bardzo korzystne prognozy sondażowe – średnia wynosiła od 12,4 proc. do 13,6 proc. We wrześniu partia zanotowała jednak drobny spadek.

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