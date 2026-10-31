Policja zatrzymała 30-latka na protestach pod TK. naTemat.pl

Podczas protestów przed Trybunałem Konstytucyjnym doszło do niebezpiecznego incydentu. Mężczyzna zaatakował jedną z organizatorek zgromadzenia, a następnie próbował uciec. Jak poinformowali funkcjonariusze, miał przy sobie nóż, pistolet gazowy na kulki oraz odznakę przypominającą policyjną. 30-latek trafił do jednostki policji, gdzie obecnie prowadzone są z nim czynności.

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Jak podaje warszawska policja, około godziny 11:00 doszło do niebezpiecznego incydentu w miejscu protestów pod Trybunałem Konstytucyjnych. "Około godziny 11:00 jedna z organizatorek zgromadzenia odbywającego się przed siedzibą TK zwróciła uwagę na mężczyznę, który miał zasłoniętą kominiarką twarz" – poinformowali funkcjonariusze. Na prośbę o odsłonięcie twarzy, mężczyzna uderzył kobietę i podjął próbę ucieczki.

Na jego drodze stanęli uczestnicy zgromadzenia, jednak nie byli w stanie go zatrzymać. "Mężczyzna został zatrzymany przez zabezpieczających zgromadzenie policjantów. Jak się okazało, posiadał przy sobie nóż, pistolet gazowy na kulki i odznakę z napisem 'Security' – przypominającą kształtem policyjną" – relacjonuje profil Komendy Stołecznej Policji.

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Przy zatrzymanym znaleziono również narkotyki. 30-latek trafił już do jednostki policji, gdzie obecnie prowadzone są z nim czynności.

Policja zabezpiecza miejsce protestów pod TK

Jak wynika z oświadczenia Policji Warszawa, które pojawiło się przed południem na X: "Policjanci i policjantki zabezpieczający rejon przyległy do siedziby Trybunału Konstytucyjnego realizowali ustawowe zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz zgromadzonym przed nim, a także ochroną porządku publicznego i mienia".

Funkcjonariusze wskazują na towarzyszące zgromadzeniu ogromne emocje społeczne. Przez nie przedstawiciele służb musieli się wykazać "opanowaniem, odpornością na presję i umiejętnością właściwego reagowania w dynamicznie zmieniającej się sytuacji". Policja zapewnia, że policjanci i policjantki zachowali spokój i profesjonalizm, respektując prawo uczestników protestów do wyrażania swoich poglądów, jednocześnie wzywając do przestrzegania prawa i zachowania pokojowego charakteru zgromadzenia.

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Policjanci wyjaśniają też, że w trakcie protestów nie stosowano środków przymusu bezpośredniego w postaci pałek i ręcznych miotaczy gazu. W momencie wydania oświadczenia zatrzymane zostały cztery osoby – trzy w związku ze wtargnięciem na teren TK, jedna w związku ze znieważeniem funkcjonariusza policji.

Komenda Stołeczna Policji (KSP) doprecyzowała też kwestię obecności funkcjonariuszy na terenie Trybunału. O godzinie 2:30 prokurator wydał polecenie funkcjonariuszom, by wylegitymowali wskazane osoby w budynku. "Po ustaleniu ich tożsamości osoby te bez interwencji funkcjonariuszy same opuściły siedzibę Trybunału. To były jedyne działania Policji podjęte wewnątrz Trybunału i na wyraźne polecenie uprawnionego organu" – zapewnia KSP.

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