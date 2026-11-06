Dariusz Matecki z wnioskiem do Komisji Etyki Poselskiej. Fot. zrzut ekranu / x.com / Daniel Śmieciński

Poseł PiS Dariusz Matecki może mieć kłopoty po jego piątkowej przepychance z działaczem ludowców Konradem Gwoździem. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski potwierdził naTemat, że PSL przewiduje złożyć w tej sprawie wniosek do Komisji Etyki Poselskiej. Z kolei marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty już podjął odpowiednie kroki.

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W piątek 6 listopada w Sejmie odbyła się konferencja PSL, na której m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o dalszych krokach ludowców ws. wygaszenia mandatów wszystkich sędziów TK i resetu konstytucyjnego. W trakcie tego wydarzenia uwagę przykuł incydent z posłem PiS Dariuszem Mateckim, który w Sejmie stracił nerwy i doszło do rękoczynów pomiędzy nim, a prezesem Forum Młodych Ludowców Konradem Gwoździem. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy wicemarszałka Sejmu RP i posła PSL Piotra Zgorzelskiego.

PSL przewiduje wniosek do Komisji Etyki Poselskiej ws. Mateckiego

Redakcja naTemat skontaktowała się z wicemarszałkiem Sejmu Piotrem Zgorzelskim, który potwierdził, że PSL przewiduje złożenie wniosku do Komisji Etyki Poselskiej ws. piątkowego zachowania Dariusza Mateckiego wobec Konrada Gwoździa. Przypomnijmy, że wniosek do Komisji Etyki Poselskiej to oficjalna skarga na zachowanie posła, które w ocenie wnioskodawcy narusza zasady kultury, dobre obyczaje lub godność sprawowanego mandatu.

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Komisja po otrzymaniu takiego wniosku analizuje zgromadzony materiał, następnie daje posłowi możliwość wytłumaczenia się, a ostatecznie podejmuje decyzję o ukaraniu lub umorzeniu sprawy. Zgodnie z regulaminem Sejmu komisja może nałożyć na posła jedną z trzech kar: zwrócenie uwagi (najłagodniejsza forma), upomnienie oraz naganę.

Ludowców ubiegł jednak sam marszałek Sejmu RP Włodzimierz Czarzasty. "Matecki. Ponowne chamskie zachowanie posła. Szybki wniosek o ukaranie do Komisji Etyki. Jest wina, będzie kara" – napisał polityk w serwisie X.

Awantura w Sejmie z udziałem Dariusza Mateckiego

Przypomnijmy całą sytuację. Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych przez pracownika TV Republika widać, jak Matecki nagrywa telefonem sytuację nad ramieniem Gwoździa. Poseł PiS mówi do niego: "precz mi stąd".

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Prezes Forum Młodych Ludowców odpowiada, że polityk przeszkadza, i robi krok w tył, wchodząc na niego, najprawdopodobniej cofał się razem z operatorem kamery przed nim.

Widzimy jak Matecki obiema rękami uderza Gwoździa w plecy. Wśród zgromadzonych osób nagrywających konferencję robi się zamieszanie.

– Co pan robi? – pyta Gwóźdź. – A co ty się pchasz na mnie? – odpowiada poseł PiS. Działacz PSL tłumaczy, że Matecki przeszkadza. Polityk kilkukrotnie powtarza do Gwoździa "nie pchaj się na mnie". Zarzuca mu też, że narusza nietykalność posła na terenie Sejmu.

– Wychodziłem – odpowiada prezes młodzieżówki PSL. Matecki zwraca się do niego "precz chamie". Wymiana zdań trwa jeszcze kilkadziesiąt sekund, po czym poseł PiS odchodzi.

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Po konferencji uczestnicy zajścia zabrali głos w mediach społecznościowych, a Matecki od dawna jest jedną z gwiazd cyfrowego cyrku na Wiejskiej.

"PSL-owskie chamy atakują posłów opozycji w Sejmie. Dobrze, że się nagrało. Żadnego dogadywania się z największymi politycznymi prostytutkami od Kosiniaka i Pawlaka!" – napisał poseł PiS.

Później dopisał w komentarzu: "*pslowiec tam nie stał wcześniej, wlazł przede mnie jak przyszedłem".