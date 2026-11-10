Donald Tusk w trakcie posiedzenia rządu. Fot. KPRM / YouTube.com

Premier Donald Tusk zabrał głos w sprawie tragicznego zamachu w Krakowie. Podczas wypowiedzi przed posiedzeniem Rady Ministrów oddał hołd ofiarom i wyraził uznanie dla funkcjonariuszy, którzy brali udział w akcji. Zwrócił się również bezpośrednio do ministra Marcina Kierwińskiego z ważnym apelem.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

W trakcie wypowiedzi przed posiedzeniem Rady Ministrów premier Donald Tusk odniósł się do tragicznego zamachu w Krakowie. Polityk zachęcił do uczczenia ofiar chwilą ciszy i zwrócił się do ministra Marcina Kierwińskiego.

– Proszę jeszcze raz przekazać wszystkim funkcjonariuszom, szczególnie policjantom bezpośrednio zaangażowanym w akcję, tym, którzy odnieśli rany, jeszcze raz słowa najwyższego uznania – mówił premier.

– Nie tylko my, ale cały świat jest pod wrażeniem skuteczności działania, poświęcenia, heroizmu tych, którzy zdecydowali się zaryzykować własnym życiem i zdrowiem, a także wszystkim służbom zaangażowanym w akcję, która bardzo szybko doprowadziła do unieszkodliwienia i zneutralizowania zamachowca – dodał.

REKLAMA

Premier wspomniał o "możliwej skali tragedii", odnosząc się do arsenału znalezionego w samochodzie zamachowca.

– 500 sztuk amunicji, sztuki broni, tłumik, wszystko przygotowane do kontynuowania tej zabójczej akcji. Więc warto sobie uświadomić, o jak wielką stawkę toczyła się gra i jak wspaniałej rzeczy, przy całej tragedii tego, byliśmy świadkami, właśnie bohaterstwa, poświęcenia – kontynuował polityk.

Donald Tusk zapowiada pilny przegląd przepisów, które dotyczą broni

– Proszę o pilny przegląd wszystkich przepisów, które dotyczą broni i nie chcę w żaden sposób i nie pozwolę na to, aby ktokolwiek w rządzie uległ jakiejś chwilowej emocji, takim populistycznym wezwaniom – powiedział premier, zwracając się do Marcina Kierwińskiego, ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, ministra koordynatora ds. służb specjalnych Tomasza Siemoniaka i szefowej rządowego centrum legislacji Joanny Knapińskiej.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Polityk zapowiedział, że do kwestii sporu w debacie publicznej, który dotyczy z jednej strony zakazania, a z drugiej pełnej legalizacji broni, należy podchodzić "bardzo odpowiedzialnie, metodycznie". – Proszę o przegląd zarówno wszystkich przepisów, sposobu funkcjonowania strzelnic, dobrze byłoby jednak mieć też pewność, że rejestrujemy każdy egzemplarz broni, który trafia do rąk prywatnych – dodał.

Donald Tusk o "symbolicznym końcu wojny o TK"

Kwestia Krakowa to niejedyny temat poruszony w trakcie publicznej części zebrania rządu. Donald Tusk wyraził nadzieję, że obecna sytuacja w TK jest "wyprowadzana na prostą". – Prawidłowo wybrany Trybunał Konstytucyjny to ważna rzecz przede wszystkim dla obywateli i cieszę się, że mimo różnych przeszkód i właśnie emocji, agresji, sędziowie wyprowadzili wreszcie tę sytuację na prostą, a rząd może wykonywać swoje obowiązki dotyczące orzeczeń, decyzji, uchwał – przekazał premier.

REKLAMA