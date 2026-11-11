Konrad Berkowicz doigrał się za słowa o "kurtyzanie" do dziennikarki. Fot. zrzut ekranu / youtube.com / @tvpinfo

Justyna Dobrosz-Oracz spełniła swoją zapowiedź dotyczącą obraźliwych słów posła Konfederacji Konrada Berkowicza sprzed miesiąca. Dziennikarka TVP złożyła do sądu akt oskarżenia o znieważenie.

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Na początku października szerokim echem odbiła się skandaliczna odpowiedź Konrada Berkowicza skierowana do dziennikarki TVP. Justyna Dobrosz-Oracz próbowała zadać posłowi Konfederacji pytanie, czy był w wojsku. Polityk wdał się z nią w krótką dyskusję, odmówił odpowiedzi i stwierdził, że spieszy się na głosowanie w Sejmie. – A poza tym, to rozmawiam z dziennikarzami, a nie z kurtyzanami – skwitował wówczas.

Justyna Dobrosz-Oracz stwierdziła, że poseł przekroczył dotąd nieprzekraczalną granicę, a także zapowiedziała, że go pozwie. Jak się okazuje, dziennikarka TVP dotrzymała swojej obietnicy.

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Justyna Dobrosz-Oracz pozywa Konrada Berkowicza za słowa o "kurtyzanie"

Jak poinformowała "Gazeta Wyborcza" we wtorek 10 listopada, Justyna Dobrosz-Oracz złożyła w poniedziałek w Sądzie Rejonowym Warszawa-Śródmieście prywatny akt oskarżenia w sprawie wypowiedzi Konrada Berkowicza.

Dokument dotyczy "znieważenia przez przypisanie jej określenia jednoznacznie uwłaczającego jej godności osobistej". W ocenie dziennikarki, cytowanej przez "GW", same komentarze Berkowicza, które pojawiły się w jego mediach społecznościowych po nagraniu sprzed Sejmu, świadczą o tym, że jego wypowiedź "w żadnym stopniu nie była przypadkowym przejęzyczeniem ani spontaniczną reakcją, lecz została po zdarzeniu świadomie podtrzymana i racjonalizowana".

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Wkrótce po publikacji serwisu sama zainteresowana potwierdziła te informacje za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

"Zgodnie z zapowiedzią. Dość przemocy. Dość szczucia. Już dość. Poseł stanie przed sądem" – napisała Justyna Dobrosz-Oracz na Facebooku.

Kolejne wpisy w sieci i brak przeprosin ze strony Berkowicza

Przypomnijmy, że gdy nagranie, na którym Berkowicz rzuca "kurtyzaną" do dziennikarki, doprowadziło do medialnej burzy, polityk nie zdecydował się na przeprosiny. Zamiast tego postanowił dolać oliwy do ognia i podtrzymać swoje słowa w internecie.

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"Przekroczyłem nieprzekraczalną granicę. Przepraszam wszystkie kurtyzany" – pisał wówczas w serwisie X poseł Konfederacji.

Na tym się jednak nie skończyło – Berkowicz dalej obrażał Dobrosz-Oracz. Następnego dnia opublikował kolejny wpis, w którym tłumaczył swoje zachowanie: "Nie zwyzywałem tej pani. Nazwałem ją stosownie do wykonywanej profesji i charakteru warsztatu, który prezentuje". Do posta załączył dodatkowo zdjęcie dziennikarki TVP.

Do skandalicznego zachowania posła Berkowicza doszło niedługo po tym, jak Sławomir Mentzen drwił w mediach społecznościowych z kobiet przyjętych do służby w policji na Dolnym Śląsku. To właśnie do jego wypowiedzi nawiązywała Dobrosz-Oracz, pytając Berkowicza o to, czy sam był w wojsku.

Do słów o "kurtyzanie" odniósł się również sam Mentzen. Polityk nie stanął po stronie Berkowicza, zaznaczając w serwisie X, że poseł "oczywiście przegiął, te słowa nigdy nie powinny paść". Jednocześnie dodał jednak: "Dobrosz-Oracz jest oczywiście obrzydliwą propagandystką, myślę o niej jak najgorzej, uważam, że szkodzi debacie publicznej i w żadnym wypadku nie powinna być brana poważnie".

Na wypowiedzi Berkowicza zareagowało szerokie grono polityków oraz dziennikarzy, zarzucając posłowi Konfederacji, że publicznie atakując dziennikarkę w ten sposób przekroczył wszelkie granice dobrego smaku.