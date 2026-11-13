Co robić w weekend? Najlepiej odpocząć z popkulturą Fot. Kadr ze "Wśród nocnej ciszy" / HBO Max; naTemat

Piątek trzynastego, za oknem ciemno od 16, a w popkulturze dzieje się tyle, że nie wiadomo, w co ręce włożyć. Mamy dla was najmocniejszy polski serial roku, salonowe wojny w Nowym Jorku, Inuitkę, która chce zacząć życie od nowa, powracającego na salony Deppa w roli najsłynniejszego skąpca świata, a na deser trupa w Warcie i milicjantów z PRL-u.

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Wolny weekend to dobry moment na nadrobienie popkultury, a listopad wręcz do tego zachęca. Koc, herbata, pilot w dłoni (albo książka, albo pad, albo czytnik...) i można zapomnieć o świecie. Polecamy 3 seriale, 3 filmy, 1 grę, 1 muzyczny album oraz 1 książkę, z którymi warto spędzić sobotę i niedzielę.

Jeśli nie zaznaczyłyśmy inaczej, podajemy platformy, na których wybrane przez nas tytuły są dostępne w ramach abonamentu.

3 seriale na weekend

Bo nie ma nic lepszego w weekend niż dobry serial.

1. Wśród nocnej ciszy (2026)

Jeśli macie obejrzeć w ten weekend tylko jedną rzecz, niech to będzie to (choć na razie tylko jeden odcinek). Jan Holoubek, twórca "Wielkiej wody" i "Heweliusza", wziął na warsztat zbrodnię połaniecką. 1976 rok. Trójka młodych ludzi ginie pod kołami autobusu w drodze z pasterki: ciężarna dziewczyna, jej mąż i młodszy brat. Wieś milczy, a milicja szybko zamyka sprawę jako wypadek, jednak śledczy Henryk Maczek i matka ofiar nie dają za wygraną.

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W recenzji "Wśród nocnej ciszy" pisaliśmy, że to serial porażający: aktorstwem, realizmem i złem, które wylewa się z ekranu. Dobrze, że HBO wypuszcza odcinki co tydzień, bo binge'owanie tej świetnej, ale mrocznej i ciężkiej produkcji byłoby torturą dla psychiki. Finał zobaczymy 18 grudnia, a w obsadzie błyszczą m.in. Łukasz Simlat, Jędrzej Hycnar, Justyna Wasilewska, Magdalena Biegańska i Tomasz Schuchardt.

HBO Max

2. Pozłacany wiek (2022-)

Po "Wśród nocnej ciszy" potrzebujecie odtrutki na zło tego świata, a lepszej niż jedwabne suknie, srebrna zastawa i jadowite riposty Christine Baranski nie znajdziecie. Serial Juliana Fellowesa, twórcy "Downton Abbey", wrócił z 4. sezonem i znów wciąga jak mało co.

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Bertha Russell zmieniła układ sił w nowojorskim towarzystwie, płacąc za to wysoką cenę. Teraz ona i jej bliscy muszą zmierzyć się z konsekwencjami podjętych decyzji, podczas gdy Agnes van Rhijn dostrzega szansę na odzyskanie dawnej pozycji. Carrie Coon jako Bertha to wciąż królowa, a przy tych salonowych intrygach "Bridgertonowie" to bajeczka. Kolejne odcinki trafiają na HBO Max w poniedziałki, a finał zobaczymy 21 grudnia. Jeśli nigdy nie oglądaliście "Pozłacanego wieku", a uwielbiacie seriale kostiumowe, macie świetną okazję.

HBO Max

3. Na północ od północy (2025-)

Tego serialu nie znajdziecie w topkach Netfliksa, a szkoda, bo to prawdziwa perełka. Ma 100 procent na Rotten Tomatoes i grzeje lepiej niż koc. Siaja (cudowna Anna Lambe) to młoda Inuitka z arktycznego miasteczka Ice Cove w kanadyjskim Nunavut. Po rozpadzie małżeństwa postanawia zacząć wszystko od nowa: znaleźć pracę, odzyskać siebie i przetrwać mieszkanie z matką. A wszystko to tam, gdzie każdy zna każdego, a plotki rozchodzą się szybciej niż śnieżna zamieć.

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"Na północ od północy" to ciepła, zabawna i mądra komedia, która przy okazji pokazuje kulturę Inuitów od środka. Drugi sezon, podobnie jak pierwszy, liczy osiem odcinków, a każdy trwa niewiele ponad 20 minut. Spokojnie zdążycie z całością w weekend.

Netflix

Fot. Kadr z "Wśród nocnej ciszy" / HBO Max

3 filmy na weekend

Wolicie filmy niż seriale? Proszę bardzo.

1. Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna (2026)

Ti West, czyli twórca horrorów "X" i "Pearl", bierze na warsztat Dickensa, a w skąpca Ebenezera Scrooge'a wciela się Johnny Depp. To jego pierwszy duży hollywoodzki film od ośmiu lat, od czasu oskarżeń o przemoc i "Fantastycznych zwierząt: Zbrodni Grindelwalda". Na papierze brzmi to jak Gwiazdka połączona z Halloween, a do tego obsada robi wrażenie: Ian McKellen, Rupert Grint, Sam Claflin, Daisy Ridley, Tramell Tillman.

Uprzedzamy jednak, że recenzje są mocno mieszane. Jedni chwalą gotycki klimat i Deppa, inni zarzucają aktorowi, że jest zaskakująco stonowany, a sam "Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna" powstał tylko dlatego, żeby z powrotem otworzyć 63-latkowi drzwi do Fabryki Snów. Sądząc po reakcjach, to raczej propozycja dla fanów Deppa i Westa niż dla każdego (zwłaszcza że "Opowieść wigilijną" większość z nas zna na pamięć). Jeśli jednak należycie do którejś z tych grup i tak pobiegniecie do kina.

kino

2. Dziki Koń Dziewięć (2026)

Martin McDonagh, twórca "Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj" i "Trzech billboardów za Ebbing, Missouri" jeszcze nikogo nie zawiódł, a po "Duchach Inisherin" czekaliśmy na jego nowy film aż cztery lata. Krótko przed chilijskim zamachem stanu w 1973 roku agenci CIA Chris i Lee zostają wysłani z Santiago na Wyspę Wielkanocną przez szefa swojego biura. Wśród posągów moai wszystko zaczyna się sypać. Obsada? Marzenie kinomana: Sam Rockwell, John Malkovich, Steve Buscemi, Parker Posey i Tom Waits. Malkovich został za tę rolę nagrodzony w Wenecji jako najlepszy aktor i już mówi się o Oscarach. Czarna komedia z kryminałem i polityką w tle to jeden z filmów, na które naprawdę warto pobiec do kina w listopadzie.

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kino

3. Nie opuszczaj mnie (2010)

Kathy, Ruth i Tommy dorastają w Hailsham, idyllicznej angielskiej szkole z internatem odciętej od świata. Z czasem odkrywają, do czego tak naprawdę zostali stworzeni i nic już nie będzie takie samo. Ekranizacja powieści noblisty Kazuo Ishiguro z Carey Mulligan, Keirą Knightley i Andrew Garfieldem to najbardziej przejmujący film science fiction w streamingu. Kameralny, melancholijny i druzgoczący. Idealny na listopadową szarugę, ale chusteczki trzymajcie blisko. Humoru wam nie poprawi.

Disney+

Fot. Kadr z "Dziki Koń Dziewięć"

Dalsza część artykułu poniżej.

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1 gra na weekend

Coś dla fanów (nie tylko) konsoli.

Dressmaker (2026)

Oglądaliście "Pozłacany wiek" i marzycie o własnej sukni z turniurą? Proszę bardzo. W "Dressmaker", przytulnym symulatorze krawcowej, prowadzicie pracownię w małym miasteczku i szyjecie ubrania dla klientów. Każdy ma swoje widzimisię: jedna klientka chce wieczorowej kreacji na kolację u księcia, inna czegoś na co dzień. Wszystko robicie sami: wybieracie tkaninę (bawełnę, len, wełnę, jedwab albo aksamit), kroicie, a potem szyjecie na starej maszynie. Można też olać zamówienia i projektować do witryny, co dusza zapragnie. A, i jest kot. Głaskanie kotka twórcy wpisali na listę funkcji gry, co mówi wszystko o jej klimacie. Gra od Cozy Lives i Free Lives wyszła we wrześniu i od razu stała się hitem Steama. Jest przeurocza i niesamowicie kreatywna.

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PC, macOS

Fot. Kadr z "Dressmaker"

1 album na weekend

RYT-M, Sw@da x Niczos (2026)

Pamiętacie "Lusterka", którymi Sw@da i Niczos namieszali na preselekcjach do Eurowizji? Podlaski duet, laureaci Paszportu "Polityki", właśnie wydali drugi album i to jest petarda. Artyści połączyli muzyczne i językowe dziedzictwo Podlasia z klubowymi brzmieniami inspirowanymi między innymi amapiano, brazylijskim funkiem i dubstepem. Punktem wyjścia było katharsis, więc przy "RYT-M" można jednocześnie tańczyć i płakać. W listopadzie to zestaw idealny. Na płycie gościnnie pojawiają się Jann oraz białoruski chór Kasary z Warszawy. Polecajka!

1 książka na weekend

Upiory spacerują nad Wartą, Ryszard Ćwirlej (2007)

Jeśli po "Wśród nocnej ciszy" nie macie dość PRL-u (a zbrodni tym bardziej), sięgnijcie po pierwszy tom kultowej serii kryminałów o poznańskich milicjantach. Poznań, 1985. Na brzegu Warty wędkarze znajdują zwłoki kobiety bez głowy. Głowa w końcu się znajduje, tyle że nie pasuje do ciała. Milicja podejrzewa, że mordercę zainspirowały horrory na kasetach VHS przemycane z "imperialistycznego" Zachodu. Ryszard Ćwirlej pisze z humorem i empatią, a przy okazji fenomenalnie odtwarza świat pustych półek, kolejek i marzeń o innym życiu. "Upiory spacerują nad Wartą" to zupełnie inny PRL niż u Holoubka, ale równie wciągający.