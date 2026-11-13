Łukasz Simlat jako Lech Wojda we "Wśród nocnej ciszy"
Co robić w weekend? Najlepiej odpocząć z popkulturą Fot. Kadr ze "Wśród nocnej ciszy" / HBO Max; naTemat

Piątek trzynastego, za oknem ciemno od 16, a w popkulturze dzieje się tyle, że nie wiadomo, w co ręce włożyć. Mamy dla was najmocniejszy polski serial roku, salonowe wojny w Nowym Jorku, Inuitkę, która chce zacząć życie od nowa, powracającego na salony Deppa w roli najsłynniejszego skąpca świata, a na deser trupa w Warcie i milicjantów z PRL-u.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Wolny weekend to dobry moment na nadrobienie popkultury, a listopad wręcz do tego zachęca. Koc, herbata, pilot w dłoni (albo książka, albo pad, albo czytnik...) i można zapomnieć o świecie. Polecamy 3 seriale, 3 filmy, 1 grę, 1 muzyczny album oraz 1 książkę, z którymi warto spędzić sobotę i niedzielę.

Jeśli nie zaznaczyłyśmy inaczej, podajemy platformy, na których wybrane przez nas tytuły są dostępne w ramach abonamentu.

3 seriale na weekend

Bo nie ma nic lepszego w weekend niż dobry serial.

1. Wśród nocnej ciszy (2026)

Jeśli macie obejrzeć w ten weekend tylko jedną rzecz, niech to będzie to (choć na razie tylko jeden odcinek). Jan Holoubek, twórca "Wielkiej wody" i "Heweliusza", wziął na warsztat zbrodnię połaniecką. 1976 rok. Trójka młodych ludzi ginie pod kołami autobusu w drodze z pasterki: ciężarna dziewczyna, jej mąż i młodszy brat. Wieś milczy, a milicja szybko zamyka sprawę jako wypadek, jednak śledczy Henryk Maczek i matka ofiar nie dają za wygraną.

W recenzji "Wśród nocnej ciszy" pisaliśmy, że to serial porażający: aktorstwem, realizmem i złem, które wylewa się z ekranu. Dobrze, że HBO wypuszcza odcinki co tydzień, bo binge'owanie tej świetnej, ale mrocznej i ciężkiej produkcji byłoby torturą dla psychiki. Finał zobaczymy 18 grudnia, a w obsadzie błyszczą m.in. Łukasz Simlat, Jędrzej Hycnar, Justyna Wasilewska, Magdalena Biegańska i Tomasz Schuchardt.

  • HBO Max

    • 2. Pozłacany wiek (2022-)

    Po "Wśród nocnej ciszy" potrzebujecie odtrutki na zło tego świata, a lepszej niż jedwabne suknie, srebrna zastawa i jadowite riposty Christine Baranski nie znajdziecie. Serial Juliana Fellowesa, twórcy "Downton Abbey", wrócił z 4. sezonem i znów wciąga jak mało co.

    Bertha Russell zmieniła układ sił w nowojorskim towarzystwie, płacąc za to wysoką cenę. Teraz ona i jej bliscy muszą zmierzyć się z konsekwencjami podjętych decyzji, podczas gdy Agnes van Rhijn dostrzega szansę na odzyskanie dawnej pozycji. Carrie Coon jako Bertha to wciąż królowa, a przy tych salonowych intrygach "Bridgertonowie" to bajeczka. Kolejne odcinki trafiają na HBO Max w poniedziałki, a finał zobaczymy 21 grudnia. Jeśli nigdy nie oglądaliście "Pozłacanego wieku", a uwielbiacie seriale kostiumowe, macie świetną okazję.

  • HBO Max

    • 3. Na północ od północy (2025-)

    Tego serialu nie znajdziecie w topkach Netfliksa, a szkoda, bo to prawdziwa perełka. Ma 100 procent na Rotten Tomatoes i grzeje lepiej niż koc. Siaja (cudowna Anna Lambe) to młoda Inuitka z arktycznego miasteczka Ice Cove w kanadyjskim Nunavut. Po rozpadzie małżeństwa postanawia zacząć wszystko od nowa: znaleźć pracę, odzyskać siebie i przetrwać mieszkanie z matką. A wszystko to tam, gdzie każdy zna każdego, a plotki rozchodzą się szybciej niż śnieżna zamieć.

    "Na północ od północy" to ciepła, zabawna i mądra komedia, która przy okazji pokazuje kulturę Inuitów od środka. Drugi sezon, podobnie jak pierwszy, liczy osiem odcinków, a każdy trwa niewiele ponad 20 minut. Spokojnie zdążycie z całością w weekend.

  • Netflix
    • Fot. Kadr z "Wśród nocnej ciszy" / HBO Max

    3 filmy na weekend

    Wolicie filmy niż seriale? Proszę bardzo.

    1. Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna (2026)

    Ti West, czyli twórca horrorów "X" i "Pearl", bierze na warsztat Dickensa, a w skąpca Ebenezera Scrooge'a wciela się Johnny Depp. To jego pierwszy duży hollywoodzki film od ośmiu lat, od czasu oskarżeń o przemoc i "Fantastycznych zwierząt: Zbrodni Grindelwalda". Na papierze brzmi to jak Gwiazdka połączona z Halloween, a do tego obsada robi wrażenie: Ian McKellen, Rupert Grint, Sam Claflin, Daisy Ridley, Tramell Tillman.

    Uprzedzamy jednak, że recenzje są mocno mieszane. Jedni chwalą gotycki klimat i Deppa, inni zarzucają aktorowi, że jest zaskakująco stonowany, a sam "Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna" powstał tylko dlatego, żeby z powrotem otworzyć 63-latkowi drzwi do Fabryki Snów. Sądząc po reakcjach, to raczej propozycja dla fanów Deppa i Westa niż dla każdego (zwłaszcza że "Opowieść wigilijną" większość z nas zna na pamięć). Jeśli jednak należycie do którejś z tych grup i tak pobiegniecie do kina.

  • kino

    • 2. Dziki Koń Dziewięć (2026)

    Martin McDonagh, twórca "Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj" i "Trzech billboardów za Ebbing, Missouri" jeszcze nikogo nie zawiódł, a po "Duchach Inisherin" czekaliśmy na jego nowy film aż cztery lata. Krótko przed chilijskim zamachem stanu w 1973 roku agenci CIA Chris i Lee zostają wysłani z Santiago na Wyspę Wielkanocną przez szefa swojego biura. Wśród posągów moai wszystko zaczyna się sypać. Obsada? Marzenie kinomana: Sam Rockwell, John Malkovich, Steve Buscemi, Parker Posey i Tom Waits. Malkovich został za tę rolę nagrodzony w Wenecji jako najlepszy aktor i już mówi się o Oscarach. Czarna komedia z kryminałem i polityką w tle to jeden z filmów, na które naprawdę warto pobiec do kina w listopadzie.

  • kino

    • 3. Nie opuszczaj mnie (2010)

    Kathy, Ruth i Tommy dorastają w Hailsham, idyllicznej angielskiej szkole z internatem odciętej od świata. Z czasem odkrywają, do czego tak naprawdę zostali stworzeni i nic już nie będzie takie samo. Ekranizacja powieści noblisty Kazuo Ishiguro z Carey Mulligan, Keirą Knightley i Andrew Garfieldem to najbardziej przejmujący film science fiction w streamingu. Kameralny, melancholijny i druzgoczący. Idealny na listopadową szarugę, ale chusteczki trzymajcie blisko. Humoru wam nie poprawi.

  • Disney+
    • Fot. Kadr z "Dziki Koń Dziewięć"

    Dalsza część artykułu poniżej.

    Zobacz także

    Magdalena Biegańska jako Zdzisława Kaleta w serialu "Wśród nocnej ciszy"
    Widziałam całe "Wśród nocnej ciszy". Serialu Holoubka już nigdy więcej nie chcę oglądać
    Jędrzej Hycnar jako Henryk Maczek we "Wśród nocnej ciszy"
    Kiedy kolejne odcinki "Wśród nocnej ciszy"? Finał wypada w symbolicznym terminie
    Agata Kulesza i Marianna Gierszewska w Pułapce
    Netflix odkurzył dwa stare hity TVN. Polacy znów nie mogą się od nich oderwać
    Magdalena Popławska jako Grażyna Kuroń w kadrze z filmu Nasza rewolucja, przed bramą stoczni, za nią tłum z flagami i czerwonym transparentem.
    "Nasza rewolucja" o Kuroniach miała być hitem. A Raczek obszedł się z tym bez litości

    1 gra na weekend

    Coś dla fanów (nie tylko) konsoli.

    Dressmaker (2026)

    Oglądaliście "Pozłacany wiek" i marzycie o własnej sukni z turniurą? Proszę bardzo. W "Dressmaker", przytulnym symulatorze krawcowej, prowadzicie pracownię w małym miasteczku i szyjecie ubrania dla klientów. Każdy ma swoje widzimisię: jedna klientka chce wieczorowej kreacji na kolację u księcia, inna czegoś na co dzień. Wszystko robicie sami: wybieracie tkaninę (bawełnę, len, wełnę, jedwab albo aksamit), kroicie, a potem szyjecie na starej maszynie. Można też olać zamówienia i projektować do witryny, co dusza zapragnie. A, i jest kot. Głaskanie kotka twórcy wpisali na listę funkcji gry, co mówi wszystko o jej klimacie. Gra od Cozy Lives i Free Lives wyszła we wrześniu i od razu stała się hitem Steama. Jest przeurocza i niesamowicie kreatywna.

  • PC, macOS
    • Fot. Kadr z "Dressmaker"

    1 album na weekend

    RYT-M, Sw@da x Niczos (2026)

    Pamiętacie "Lusterka", którymi Sw@da i Niczos namieszali na preselekcjach do Eurowizji? Podlaski duet, laureaci Paszportu "Polityki", właśnie wydali drugi album i to jest petarda. Artyści połączyli muzyczne i językowe dziedzictwo Podlasia z klubowymi brzmieniami inspirowanymi między innymi amapiano, brazylijskim funkiem i dubstepem. Punktem wyjścia było katharsis, więc przy "RYT-M" można jednocześnie tańczyć i płakać. W listopadzie to zestaw idealny. Na płycie gościnnie pojawiają się Jann oraz białoruski chór Kasary z Warszawy. Polecajka!

    1 książka na weekend

    Upiory spacerują nad Wartą, Ryszard Ćwirlej (2007)

    Jeśli po "Wśród nocnej ciszy" nie macie dość PRL-u (a zbrodni tym bardziej), sięgnijcie po pierwszy tom kultowej serii kryminałów o poznańskich milicjantach. Poznań, 1985. Na brzegu Warty wędkarze znajdują zwłoki kobiety bez głowy. Głowa w końcu się znajduje, tyle że nie pasuje do ciała. Milicja podejrzewa, że mordercę zainspirowały horrory na kasetach VHS przemycane z "imperialistycznego" Zachodu. Ryszard Ćwirlej pisze z humorem i empatią, a przy okazji fenomenalnie odtwarza świat pustych półek, kolejek i marzeń o innym życiu. "Upiory spacerują nad Wartą" to zupełnie inny PRL niż u Holoubka, ale równie wciągający.