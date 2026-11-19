Tusk ostro odpowiada Pałacowi, który pytał, czy rząd stoi za galą "Nowrocky". Fot. zrzut ekranu / youtube.com / Kancelaria Premiera

Donald Tusk został zapytany w czwartek o wpis rzecznika prezydenta, który "zadał otwarte pytanie", czy ktoś z rządu "maczał palce" w sprawie fałszywej gali bokserskiej, wykorzystującej wizerunek Karola Nawrockiego. Premier nie krył zażenowania tymi insynuacjami.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

"Widząc aktywność polityków obozu władzy wokół tematu boxing.nowrockywarsaw zadaję otwarte pytanie – czy ktoś z Was maczał w tym palce?" – zapytał w środę 18 listopada za pośrednictwem mediów społecznościowych rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Donald Tusk o insynuacjach z Pałacu Prezydenckiego: "Szkoda słów"

Następnego dnia, w czwartek 19 listopada, Donald Tusk podczas konferencji prasowej przed wylotem do Berlina został zapytany o wpis prezydenckiego rzecznika.

– Absurd. Ludzie, chyba tam macie w Pałacu Prezydenckim jakieś poważne rzeczy do zrobienia – rozpoczął premier. Następnie zwrócił uwagę na to, że od początku było dla niego jasne, że prezydent nie będzie zajmował się patronatem nad żadną galą bokserską, ponieważ ma ważniejsze rzeczy do roboty.

REKLAMA

– Ten fejk nie wydaje mi się dowcipny. Od początku sądziłem, że to jest nieprawdopodobne, żeby w tych czasach, które wymagają naprawdę 24 godziny na dobę koncentracji na sprawach państwowych, prezydent bawił się w patronaty nad galami bokserskimi. Sam lubię boks, nie mam nic przeciwko tej dyscyplinie [...] ale prezydent nie jest od tego, więc wydawało mi się to od początku dość niepoważne – skwitował.

Później jednak podkreślił, że samo insynuowanie, jakoby rząd miał mieć jakikolwiek udział w tej sprawie, jest już wystarczająco kompromitujące.

– Natomiast jeszcze bardziej niepoważne i kompromitujące jest takie insynuowanie, że nie wiem co, Tusk z Kierwińskim kombinują, jak zorganizować Nawrockiemu galę bokserską. Szkoda słów – skwitował Donald Tusk.

REKLAMA

Fałszywa gala bokserska z Karolem Nawrockim

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie w internecie pojawiła się strona promująca wydarzenie Nowrocky Boxing Night, mające rzekomo odbyć się 20 lutego w łódzkiej Atlas Arenie. Fałszywa gala bokserska w swoich reklamach wykorzystywała wizerunek m.in. Karola Nawrockiego, a bilety wyceniano na od 149 do 1899 zł. Reakcja była natychmiastowa i Pałac Prezydencki wyraźnie wściekł się na fejkową galę bokserską.

"Strona internetowa nawiązująca w swojej nazwie do nazwiska Prezydenta została kilka tygodni temu zgłoszona do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dziś ponownie zostanie skierowane pismo do ABW w tej sprawie. Służby powinny zadziałać szybko i skutecznie – mają wszelkie narzędzia do tego, by ustalić, kto stoi za świadomym wprowadzaniem ludzi w błąd" – wskazywał Rafał Leśkiewicz w środę 18 listopada w serwisie X.

Do sprawy odniósł się też oficjalny profil Łodzi. "W związku z pojawiającymi się informacjami chcemy jasno zdementować doniesienia, jakoby w Atlas Arenie miała odbyć się gala Nawrocky Boxing Night. Informacje te nie są prawdziwe" – czytamy w krótkim oświadczeniu miasta.

REKLAMA