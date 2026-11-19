Szymon Hołownia ma plan na nową karierę. Fot. paparazzza/Shutterstock

Polityczna karuzela może wkrótce zaprowadzić Szymona Hołownię daleko poza sejmowe korytarze. W tle pojawia się Watykan, dyplomatyczna nominacja i decyzja Karola Nawrockiego. Były marszałek nie kryje, że sprawa nabiera konkretnego kształtu. Przeszkoda, która nieugięcie blokuje jego nową ścieżkę kariery, może okazać się nie do pokonania.

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Od dłuższego czasu mówi się o tym, że Szymon Hołownia walczy o prestiżową posadę poza polską polityką. Mianowicie ma on zostać ambasadorem Polski w Watykanie. Polityk znany jest z religijnego oddania, a rola, którą miałby odgrywać za granicą, może nie dorównuje prestiżem lasce marszałkowskiej, lecz niewątpliwie zapewnia mu bardzo korzystne warunki do opuszczenia parlamentarnej sceny z zachowaną twarzą.

Jest to o tyle istotne, że były marszałek najlepszej passy ostatnio nie ma. Założona przez niego partia straciła ministerstwo wraz z odejściem liderki – Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, a także nie uzyskała "wicepremierowskiej teczki", którą teoretycznie zapewnia umowa koalicyjna. Polska 2050 ma też znacznie bardziej przyziemne problemy – kompletnie nie radzi sobie w sondażach wyborczych, szoruje wręcz po dnie, a w jednym z badań otrzymała zawrotną liczbę wskazań wynoszącą okrągłe zero.

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Szymon Hołownia w sprawie Watykanu nic nie ukrywa

O tym, że coś jest na rzeczy, mówi sam Szymon Hołownia. Wniosek w sprawie jego kandydatury już się pojawił. "Z dostępnych mi informacji wynika, że przedstawiciel Prezydenta nie głosował wczoraj na Konwencie Służby Zagranicznej 'za', a wstrzymał się odnośnie mojej kandydatury. Nie znam żadnego zapewnienia ze strony Prezydenta, że tę nominację podpisze, decyzja jest jego i, jak rozumiem, podejmie ją, gdy wniosek znajdzie się na jego biurku, obok wielu innych czekających tam wniosków" – przekazał wczoraj (18 listopada) były marszałek Sejmu na X.

Co ciekawe, jego wpis zaczyna się od nieco innego wątku, a mianowicie od kwestii pewnego kontrowersyjnego tronu. "Tron rżnięty w drewnie i bursztynie" – zatytułowany jest bowiem pierwszy podpunkt wywodu Szymona Hołowni. Polityk wyjaśnia w nim, że "naturą prezentów" jest to, "że mają podobać się obdarowywanemu, nie darczyńcy". Były marszałek Sejmu wskazuje, że zgodnie z dostępną publicznie wiedzą o guście Donalda Trumpa, "wnosić należy, że prezent bardzo mu się spodobał", co oznacza, że cel Karola Nawrockiego został osiągnięty.

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Pro forma warto odnotować, że Szymon Hołownia odniósł się również do wtorkowego wotum nieufności wobec premiera Donalda Tuska. "Jak się chce zmienić premiera, to najpierw składa się większość, później szuka kompromisowego kandydata, a następnie składa wniosek" – zauważa polityk.

Dalsza część artykułu poniżej.

Karol Nawrocki nie przepada za podpisywaniem nominacji ambasadorskich

Głównym problemem Szymona Hołowni może być jednak nieco inna kwestia. Karol Nawrocki nieszczególnie przepada za podpisywaniem nominacji ambasadorskich. Prezydent jest obecnie w konflikcie z MSZ, a na arenie międzynarodowej Polskę reprezentują chargé d'affaires – wykonujący obowiązki ambasadorów, ale pozbawieni prestiżowego tytułu.

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