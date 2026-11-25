Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapowiedział wprowadzenie w Polsce strefy zakazu lotów. Fot. Shutterstock.com

Cezary Tomczyk ogłosił, że w Polsce potrzebne jest wprowadzenie strefy zakazu lotów. Wiceszef MON wyjaśnił, na czym miałoby to polegać oraz podał już wstępny termin wejścia w życie nowych przepisów.

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W trakcie środowego briefingu prasowego wiceszef MON Cezary Tomczyk rozmawiał z dziennikarzami o możliwościach zabezpieczenia wschodniej flanki NATO oraz działaniach naszego kraju w tym kierunku. Jak zaznaczył, Polska "jako pierwsza dwa miesiące temu zmieniła procedury, tak, żeby lotnicy nie musieli korzystać z identyfikacji wizualnej, tylko przeszli na tzw. identyfikację pozytywną". Co to dokładnie oznacza i czego będzie wymagać?

Strefa zakazu lotów w Polsce. Wiceszef MON podał termin

Cezary Tomczyk tłumaczył, że w praktyce, w czasie pokoju w krajach NATO, "żeby zwalczyć obcy statek powietrzny albo środek napadu powietrznego, potrzebna jest identyfikacja wizualna". – W warunkach przedwojennych, w warunkach krytycznych, a w takich żyjemy, przestało mieć to sens, dlatego polscy piloci na wniosek Dowódcy Operacyjnego, pana gen. Nowaka, przeszli na tzw. identyfikację pozytywną – wyjaśniał.

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Oznacza to, że pilot musi "zebrać zespół czynników" i na ich podstawie dokonać identyfikacji obiektu, a później jego ewentualnego zwalczenia.

– Żeby to było możliwe w praktyce, potrzebna jest też strefa zakazu lotów, która będzie na wschodniej granicy naszego kraju – oznajmił wiceszef MON. Jak dodał, będzie to "niewielka strefa, oddalona od granicy o kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów, potrzebna po to, żeby to był taki dodatkowy czynnik dla wojska".

– Wtedy kiedy polski pilot myśliwski wie, że statek powietrzny wchodzi w polską przestrzeń powietrzną z terenu Ukrainy i wchodzi do strefy zakazu lotów i jest obrazowanie radarowe, to jest to podstawa do zestrzelenia – mówił Tomczyk.

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Proces wdrażania nowych przepisów już ruszył. Jak zaznaczył wiceszef MON, rozporządzenie w tej sprawie trafiło już do zespołu programowania prac rządu i będzie procedowane w ciągu najbliższych tygodni. – Chcemy, żeby możliwie szybko takie rozporządzenie weszło w życie. Szacuję, że to będzie możliwe w końcówce grudnia lub na początku stycznia – oznajmił Tomczyk.

Naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej

Działania rządu w sprawie obrony polskiej przestrzeni powietrznej wiążą się z intensyfikującymi się ruchami ze strony rosyjskiej. Przypomnijmy, że w piątek na terenie Polski spadły trzy obiekty wojskowe. Do zdarzeń doszło w Nowym Lipowcu (pow. biłgorajski), Rudniku (pow. niżański) i Mołodyczu (pow. jarosławski). – Wiemy na pewno, że to, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji – podkreślał Donald Tusk.

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Ze wstępnych informacji przekazywanych przez szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza wynikało, że polską przestrzeń powietrzną naruszyły dwie rakiety oraz dron z napędem odrzutowym. Ostatecznie prokuratura ustaliła jednak, że wszystkie trzy obiekty były rosyjskimi pociskami manewrującymi Ch-101. Dodajmy, że taka sama rakieta spadła w Polsce także pod koniec lipca.