Projekt domu o powierzchni 63 m² na pierwszy rzut oka idealnie wpisuje się w przepisy o budowie na zgłoszenie bez zbędnych formalności. Katalogowe liczby potrafią jednak uśpić czujność, a granica między uproszczoną procedurą a ścisłymi wymogami urzędowymi jest cieńsza, niż mogłoby się wydawać.
Od 3 stycznia 2022 r. wolnostojący dom jednorodzinny o powierzchni zabudowy do 70 m² można zbudować na zgłoszenie. Musi on mieć najwyżej dwie kondygnacje i powstawać na własne potrzeby mieszkaniowe. Inwestor może zrezygnować z kierownika budowy i dziennika, ale bierze wtedy odpowiedzialność za ewentualne problemy związane z kierowaniem budową na siebie.
W przypadku większego domu obowiązkowe jest skorzystanie ze wsparcia kierownika budowy i prowadzenie dziennika prac. Jeśli wpływ domu na otoczenie nie wychodzi poza działkę, można zrealizować taką budowę na zgłoszenie.
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Powierzchnia powierzchni nierówna
Limity liczy się po zewnętrznej krawędzi ścian (razem z ociepleniem). Powierzchnię w środku należy policzyć, odejmując mniej więcej jedną czwartą całego obrysu. W ten sposób otrzymamy przybliżoną wartość powierzchni użytkowej.
Przykładowo – dom o powierzchni użytkowej około 63 m² może mieć obrys sięgający od 82 do nawet 88 m². Oznacza to, że "wpada" w wyższy próg powyżej 70 m². Nie zawsze jest to dostatecznie dobrze wyeksponowane w katalogu, więc warto poświęcić temu sporo uwagi. Jeśli przyjmiemy, że obrys ma mieć 63 m², wówczas rzeczywista powierzchnia użytkowa będzie mieć mniej więcej 50 m² – od 47 do 53 m². To wciąż niemało, zwłaszcza jeśli mówimy o parze, a nie kilkuosobowej rodzinie.
Jeśli jednak potrzebujemy większej powierzchni, tu pomocna może okazać się pewna sztuczka – by oszukać metraż, warto wybrać projekt z antresolą.
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Co "upakujemy" w domu 63 m²
W niewielkim metrażu raczej nie wyznaczymy typowych dla większych domów pomieszczeń – osobnej garderoby i spiżarni. Z powodzeniem "spakujemy" standardowy rozkład znany z mieszkań – otwarta strefa dzienna, aneks kuchenny i łazienka. Do tego w zależności od projektu możemy postawić na jedną lub dwie sypialnie.
W wielu przypadkach strefa dzienna może oferować otwarty strop, co sprawia, że wnętrze wygląda na pojemniejsze, niż jest w rzeczywistości. Zwłaszcza gdy połączy się to z przeszkleniem na ścianie. Problemem może być wówczas koszt ogrzewania i ewentualnej klimatyzacji – takie rozwiązanie wygląda imponująco, ale może wpływać na koszty eksploatacji.
Czy dom jest tańszy niż mieszkanie?
Według stawek OnGeo na 2026 r. zamknięty stan surowy to koszt rzędu 3 700–4 500 zł za m², a wykończenie pod klucz 6 000–9 000 zł za m². Dla domu o wnętrzu 50 m² daje to około 185–225 tys. zł w stanie surowym i 300–450 tys. zł pod klucz. Dla domu o wnętrzu 63 m² daje to około 233,1–283,5 tys. zł w stanie surowym i 378–567 tys. zł pod klucz.
Pomijając kwestię działki – w porównaniu z miastami stawki są bardzo korzystne. Obecne ceny mieszkań w największych miastach według Mieszkaniometru prezentują się następująco:
- Warszawa ok. 19 785 zł/m²,
- Gdańsk ok. 16 479 zł/m²,
- Kraków ok. 16 945 zł/m²,
- Wrocław ok. 15 667 zł/m².
W mniejszych miastach (lub takich, gdzie rynek mieszkań nie jest rozgrzany do czerwoności) różnice względem domów są mniejsze, a stawki mogą zaczynać się od nawet 8 000 zł/m². W zależności od kosztów budowy, przyłączy i zakupu działki, mieszkanie w praktyce może okazać się tańszym rozwiązaniem.