Jak wypada dom 63 m2 na tle mieszkań i co potrzeba, by go zbudować? Fot. Iulian Sandu / Pexels.com

Projekt domu o powierzchni 63 m² na pierwszy rzut oka idealnie wpisuje się w przepisy o budowie na zgłoszenie bez zbędnych formalności. Katalogowe liczby potrafią jednak uśpić czujność, a granica między uproszczoną procedurą a ścisłymi wymogami urzędowymi jest cieńsza, niż mogłoby się wydawać.

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Od 3 stycznia 2022 r. wolnostojący dom jednorodzinny o powierzchni zabudowy do 70 m² można zbudować na zgłoszenie. Musi on mieć najwyżej dwie kondygnacje i powstawać na własne potrzeby mieszkaniowe. Inwestor może zrezygnować z kierownika budowy i dziennika, ale bierze wtedy odpowiedzialność za ewentualne problemy związane z kierowaniem budową na siebie.

W przypadku większego domu obowiązkowe jest skorzystanie ze wsparcia kierownika budowy i prowadzenie dziennika prac. Jeśli wpływ domu na otoczenie nie wychodzi poza działkę, można zrealizować taką budowę na zgłoszenie.

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Do robót budowlanych wykonywanych na podstawie zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy miejscowo organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie trzech lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia (art. 30 ust. 5 i 5b ustawy – Prawo budowlane). Od powyższego przepisy ustawy – Prawo budowlane przewidują pewne wyjątki. W szczególności dotyczy to budowy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Do takiej budowy można przystąpić zaraz po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

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Powierzchnia powierzchni nierówna

Limity liczy się po zewnętrznej krawędzi ścian (razem z ociepleniem). Powierzchnię w środku należy policzyć, odejmując mniej więcej jedną czwartą całego obrysu. W ten sposób otrzymamy przybliżoną wartość powierzchni użytkowej.

Przykładowo – dom o powierzchni użytkowej około 63 m² może mieć obrys sięgający od 82 do nawet 88 m². Oznacza to, że "wpada" w wyższy próg powyżej 70 m². Nie zawsze jest to dostatecznie dobrze wyeksponowane w katalogu, więc warto poświęcić temu sporo uwagi. Jeśli przyjmiemy, że obrys ma mieć 63 m², wówczas rzeczywista powierzchnia użytkowa będzie mieć mniej więcej 50 m² – od 47 do 53 m². To wciąż niemało, zwłaszcza jeśli mówimy o parze, a nie kilkuosobowej rodzinie.

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Jeśli jednak potrzebujemy większej powierzchni, tu pomocna może okazać się pewna sztuczka – by oszukać metraż, warto wybrać projekt z antresolą.

Dalsza część artykułu poniżej.

Co "upakujemy" w domu 63 m²

W niewielkim metrażu raczej nie wyznaczymy typowych dla większych domów pomieszczeń – osobnej garderoby i spiżarni. Z powodzeniem "spakujemy" standardowy rozkład znany z mieszkań – otwarta strefa dzienna, aneks kuchenny i łazienka. Do tego w zależności od projektu możemy postawić na jedną lub dwie sypialnie.

W wielu przypadkach strefa dzienna może oferować otwarty strop, co sprawia, że wnętrze wygląda na pojemniejsze, niż jest w rzeczywistości. Zwłaszcza gdy połączy się to z przeszkleniem na ścianie. Problemem może być wówczas koszt ogrzewania i ewentualnej klimatyzacji – takie rozwiązanie wygląda imponująco, ale może wpływać na koszty eksploatacji.

Czy dom jest tańszy niż mieszkanie?

Według stawek OnGeo na 2026 r. zamknięty stan surowy to koszt rzędu 3 700–4 500 zł za m², a wykończenie pod klucz 6 000–9 000 zł za m². Dla domu o wnętrzu 50 m² daje to około 185–225 tys. zł w stanie surowym i 300–450 tys. zł pod klucz. Dla domu o wnętrzu 63 m² daje to około 233,1–283,5 tys. zł w stanie surowym i 378–567 tys. zł pod klucz.

Pomijając kwestię działki – w porównaniu z miastami stawki są bardzo korzystne. Obecne ceny mieszkań w największych miastach według Mieszkaniometru prezentują się następująco:

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Warszawa ok. 19 785 zł/m², Gdańsk ok. 16 479 zł/m², Kraków ok. 16 945 zł/m², Wrocław ok. 15 667 zł/m².