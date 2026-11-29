Po tym, jak trzy rosyjskie pociski manewrujące Ch-101 spadły na terytorium Polski, nastroje wobec Rosji ponownie się zaostrzyły. Z najnowszego sondażu wynika, że coraz więcej osób uważa, że rozmowy z Moskwą nie mają już sensu. Rząd na razie nie przewiduje zerwania stosunków, choć sam przyznaje, że relacje "wiszą na włosku".
Blisko połowa Polaków uczestniczących w sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" ocenia, że Polska powinna zerwać relacje dyplomatyczne z Rosją ze względu na naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
Pytanie zadano w kontekście aż trzech "incydentów", które miały miejsce w piątek 20 listopada. Doszło do nich w Nowym Lipowcu (pow. biłgorajski), Rudniku (pow. niżański) i Mołodyczu (pow. jarosławski). Według ustaleń prokuratury wszystkie trzy obiekty były rosyjskimi pociskami manewrującymi Ch-101. To zresztą nie pierwszy raz, kiedy tego typu pocisk spadł na terytorium Polski. W lipcu rakieta Ch-101 spadła w Tarnawie-Kolonii, gdzie pozostawiła krater o średnicy 10 metrów.
Za zerwaniem relacji dyplomatycznych z Rosją jest 47,4 proc. Polaków
Badanie na zlecenie rp.pl wskazuje, że aż 47,4 proc. Polaków popiera ideę zerwania relacji dyplomatycznych z Rosją. Przeciwko takiemu stanowisku jest 26,8 proc. respondentów. Spora część badanych (25,8 proc.) nie ma zdania w tej kwestii wyrobionego zdania.
Co ciekawe, bardzo podobny sondaż wykonano niemal dokładnie rok temu, w listopadzie 2025 roku. Wówczas sprawa dotyczyła sabotażu na linii kolejowej Warszawa-Lublin. Wtedy zerwanie stosunków dyplomatycznych poparło mniej, bo 42,6 proc. ankietowanych. Na "nie" było więcej osób niż w tegorocznej edycji, bo 28,5 proc. Sporo było też niezdecydowanych – 28,8 proc.
Dane z tych sondaży mogą wskazywać na wzrost sceptycznych wobec Rosji nastrojów w Polsce. W ciągu roku wzrost poparcia dla zerwania więzów dyplomatycznych wyniósł 4,8 p.p., a udział przeciwników tego typu rozwiązania zmalał o 1,7 p.p. Sprawa silniej polaryzuje. Dokładnie 3 p.p. badanych mniej nie ma zdania na temat relacji dyplomatycznych z Rosją.
Przy tego typu porównaniach kluczowe jest to, że oba badania mają bardzo podobną metodologię – wykonano je na grupie 800 internautów w wieku powyżej 18 lat, próby dobrano w sposób losowo-kwotowy, a potem skorygowano przy użyciu wagi analitycznej, co prowadzi do dostrojenia wyników do rzeczywistej sytuacji społeczno-demograficznej w Polsce.
Choć sondaże wskazują na społeczną niechęć do Rosji, nie zapowiada się, by do decyzji o zerwaniu stosunków dyplomatycznych miało w najbliższej przyszłości dojść.
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"Nie ma decyzji, żeby zerwać stosunki dyplomatyczne"
Niedługo po naruszeniu polskiej przestrzeni lotniczej przez trzy rosyjskie rakiety o kontekst zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją zapytany został rzecznik rządu.
– W tego typu sytuacjach kanał dyplomatyczny powinien być. Nie ma decyzji, żeby zerwać stosunki dyplomatyczne – stwierdził Adam Szłapka w rozmowie z TVP Info. Dodał jednak, że relacje "wiszą na włosku".
Warto przypomnieć, że rząd mimo rosyjskich działań utrzymuje taką samą narrację. W 2025 roku zerwanie stosunków dyplomatycznych z Rosją wykluczał wicepremier Radosław Sikorski. – Nie planujemy zerwania stosunków dyplomatycznych, tak jak nie zrywają ich inne kraje, na których terytorium miały akty dywersji czy terroryzmu – mówił polityk niemal dokładnie rok temu.
Co inne opcje polityczne mówią na ten temat? Bardzo mocne stanowisko w sprawie Rosji prezentował parę miesięcy temu Przemysław Czarnek. Po incydencie w Tarnawie-Koloni apelował o usunięcie Rosjan z ambasady tego kraju. Radosław Sikorski wskazywał wtedy, że środowiska związane z PiS powinny otwarcie zadeklarować chęć zerwania stosunków dyplomatycznych z Federacją Rosyjską. Wicepremier wskazywał też na to, że żaden kraj UE i NATO nie zerwał stosunków z Rosją.
Odmienne stanowisko ma w tej sprawie Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. "Powinniśmy zrobić wszystko, by ta geograficzna bliskość przerodziła się w bliskość relacji i tam, gdzie to tylko możliwe we wspólnotę korzystnych dla obu stron interesów" – pisał Piotr Heszen, dyrektor biura koła poselskiego KKP do ambasadora Rosji w liście z okazji obchodów Dnia Rosji w czerwcu tego roku.