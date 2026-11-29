Ksiądz z osiedla wyrzucony z domu zakonnego. Fot. Ksiądz z osiedla / Facebook.com

Niedawno był jednym z najpopularniejszych duchownych w polskim internecie, a dziś nie wolno mu nawet założyć habitu ani odprawić mszy. Spór księdza z osiedla z przełożonymi właśnie osiągnął punkt kulminacyjny. Duchowny mówi o wyrzuceniu na ulicę i zapowiada walkę w Rzymie. Salwatorianie odpowiadają stanowczym oświadczeniem i nieco inną wersją wydarzeń.

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Jeden z najbardziej rozpoznawalnych duchownych w Polsce – ksiądz Rafał Główczyński, znany lepiej jako "Ksiądz z osiedla" – został suspendowany przez Zarząd Polskiej Prowincji Salwatorianów.

"Wyrzucili mnie na ulicę" – opisuje duchowny w mediach społecznościowych. "Najlepsze lata poświęciłem Bogu i Zgromadzeniu, a prowincjał kazał mi w ciągu 24h opuścić dom zakonny, bez pytania, czy mam się gdzie podziać, bez żadnej pomocy" – czytamy w dalszej części jego oświadczenia.

Co przeskrobał ksiądz z osiedla?

Według relacji księdza z osiedla 5 listopada dostał list, w którym zawarto kilka zakazów – zakaz publikacji maili, zakaz działalności medialnej i zakaz organizacji akcji charytatywnych. W piśmie miały być również groźby odnoszące się do wyrzucenia go ze zgromadzenia zakonnego.

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Konflikt z instytucją stał się publiczny w październiku tego roku. Wówczas głośno zrobiło się o sprawie przeniesienia duchownego z Warszawy (gdzie działał do tej pory) do nieco bardziej ustronnego miejsca – Trzebnicy.

Ksiądz Główczyński w tej sprawie nie gryzł się w język. Napisał w mediach społecznościowych wprost, że "wku***ła go" decyzja o przeniesieniu ze stolicy do parafii na drugi koniec Polski. Sugerował wówczas, że zmiana miejsca posługi jest karą za jego działalność medialną, której zakonni przełożeni mieli nie rozumieć i nie wspierać.

O jakiej działalności medialnej mowa? Między innymi o występie w show The Traitors na antenie TVN, nagrywaniu filmów na TikToku, a także organizacji dyskotek ewangelizacyjnych oraz popularnych zbiórek – w tym na barkę, która miała być cumowana na Wiśle, i "dom rekolekcyjno-wakacyjny bez cennika na Maderze". Ksiądz był też autorem inicjatywy Cyrk Motyli – klubokawiarni bez sztywnego cennika.

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Co dalej z księdzem z osiedla?

"Zostałem księdzem dla Boga, a nie dla prowincjała i jego ekipy. Będę się odwoływał do Rzymu, bo kocham Kościół, kocham być księdzem, kocham moje Zgromadzenie" – przekazał ksiądz z osiedla 28 listopada wieczorem. Duchowny przekazał też, że po wyrzuceniu postanowił udać się do rodziców, a po drodze odwiedzić Jasną Górę.

Na duchownego zostało nałożonych kilka zakazów, w tym odprawiania mszy, spowiadania, a także noszenia habitu i koloratki. Więcej na ten temat przekazało samo Zgromadzenie.

Dalsza część artykułu poniżej.

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Co na ten temat mają do powiedzenia salwatorianie?

Oświadczenie Zarządu Polskiej Prowincji Salwatorianów w sprawie ks. Rafała Główczyńskiego pojawiło się 28 listopada wieczorem. Zawiera 8 punktów.

Czytamy w nim, że 19 listopada "w związku ze zlekceważeniem podjętych wcześniej decyzji" na księdza z osiedla został nałożony zakaz działalności medialnej, a także zakaz "organizowania i uczestniczenia w jakichkolwiek zbiórkach pieniężnych oraz działalności w jakichkolwiek ośrodkach i lokalach o świeckim charakterze, w których do tej pory był zaangażowany". Na tym etapie było to jeszcze "upomnienie".

27 listopada ksiądz z osiedla zamieścił wpis na temat rozmów z Zarządem. "Przedstawił w nim zniekształcony i wybiórczy przebieg tego spotkania, mijając się z prawdą w jego opisie" – twierdzą salwatorianie.

Zakaz chodzenia w stroju księdza i prośba o wycofanie upoważnienia do głoszenia Słowa Bożego

Tego samego dnia została na niego nałożona kara suspensy. Co to oznacza? "Aktualnie ks. Rafał nie może sprawować jakichkolwiek sakramentów i sakramentaliów, w tym Eucharystii" – wyjaśniają salwatorianie. Na tym się jednak nie kończy. Ksiądz z osiedla nie może nosić stroju zakonnego i duchownego, a także nie może zamieszczać w mediach zdjęć, na których występuje w takim stroju. "Ponadto została złożona prośba do ordynariusza wrocławskiego o wycofanie mu upoważnienia do słuchania spowiedzi i głoszenia Słowa Bożego" – stoi w dalszej części oświadczenia.

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Salwatorianie potwierdzają, że 28 listopada ksiądz z osiedla "został wydalony z domu zakonnego w trybie natychmiastowym" i nie może przebywać w żadnym innym domu zgromadzenia.

W oświadczeniu zakonnicy przypominają, że ksiądz Rafał Główczyński wiedział o zmianie miejsca posługi od marca, a takie zmiany są praktyką standardową. Co więcej, ksiądz z osiedla miał nie otrzymać polecenia, aby zamknąć lokale działające pod nazwą "Cyrk Motyli". Salwatorianie twierdzą też, że nie otrzymali informacji, czy zarząd Fundacji Na Blokach został – zgodnie z ustaleniami – przekazany osobom świeckim.

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"Chcielibyśmy także przypomnieć, że ks. Rafał nigdy nie otrzymał zgody na zakup barki oraz domu na Maderze" – czytamy w dalszej części komunikatu. "Ks. Główczyński otrzymał wręcz wyraźny zakaz na zakup tych miejsc" – zaznaczają zakonnicy.

Co ważne, "decyzje nie mają jeszcze charakteru ostatecznego i ks. Rafał nadal ma możliwość powrotu zarówno do wspólnoty zakonnej, jak i pełnienia posługi kapłańskiej".