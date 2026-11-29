Hiszpanie decydują o losie Pedra Sáncheza. Fot. OSCAR GONZALEZ FUENTES / Shutterstock

Hiszpanie ruszyli do urn w przedterminowych wyborach, które mogą całkowicie odmienić układ sił na Półwyspie Iberyjskim. Pedro Sánchez zagrał va banque i nie zapowiada się, by tym razem postawił na zwycięskiego konia. Na horyzoncie rysuje się prawicowy sojusz, który może wywołać prawdziwe trzęsienie ziemi.

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Główne siły wyborcze w kraju to PP (ludowcy, centroprawica), PSOE (rządząca obecnie Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza), Vox (skrajna prawica) i Sumar (front lewicowy).

Prawica idzie po władzę w Hiszpanii

Jak podaje strona mapaelectoral.es, która powołuje się na sondaże sprzed 24 listopada (od tamtego dnia panuje cisza sondażowa), największe szanse na zwycięstwo ma PP.

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23 listopada PP uzyskało poparcie rzędu 32 proc. w sondażu SocioMétrica dla dziennika "El Español" i 31,9 proc. w sondażu instytutu Sigma Dos dla "El Mundo". Zaraz za PP jest PSOE (odpowiednio 29 proc. i 28,6 proc.), a podium zamyka Vox (18,1 proc. i 17,8 proc.). Za podium znajduje się jeszcze partia Sumar z wynikiem 6,1 proc. i 7,1 proc.

Wyborcze starcie dotyczy przede wszystkim 350 mandatów w izbie niższej. Większość wymaga obsadzenia aż 176 parlamentarzystów. Wygląda na to, że największe szanse na przejęcie kontroli nad Kongresem Deputowanych ma koalicja ludowców z prawicą – PP z Vox.

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Analiza mapaelectoral.es dotyczy aż 26 sondażowni, które opublikowały co najmniej jeden sondaż w związku z wyborami. Aż 22 z nich wskazują na zwycięstwo PP, a tylko cztery na sukces PSOE. Znacznie ważniejszy jest jednak wynik partii Vox, która silnie sprzeciwia się polityce Sáncheza. W każdym badaniu uzyskiwała trzeci rezultat. Ostatecznie aż 21 sondaży (wszystkie, które publikowały rozkład mandatów) wskazuje, że Vox i PP zdobędą dziś większość. Jeden z nich idzie o krok dalej. Hamalgama Métrica przypisuje sojuszowi PP-Vox aż 210 mandatów, co oznacza większość trzech piątych.

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Zapamiętaj nazwisko Alberto Núñez Feijóo

Twarzą PP jest Alberto Núñez Feijóo – hiszpański polityk i prawnik, który od 2022 roku przewodniczy PP. Polityk był już bardzo blisko teki premierowskiej. W 2023 roku ludowcy wygrali wybory, ale nie byli w stanie utworzyć rządu. Próbowali aż dwa razy, ale ich szansę pogrzebały m.in. partie z Katalonii, w tym niepodległościowa partia Junts.

Junts obecnie nie może liczyć na zbyt wysokie poparcie – mowa tu o około 1,5 proc. głosów, co może przełożyć się na 5 mandatów. Próg wyborczy w Hiszpanii wynosi 3 proc., ale jest stosowany na szczeblu regionalnym, tj. poszczególnych okręgów wyborczych.