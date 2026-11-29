Radosław Sikorski ma wątpliwości w sprawie "Akademii Prezydenckiej". Fot. Marcin Maniewski / MSZ

Prezydent rusza z edukacyjnym projektem dla młodych; jego inicjatywa szybko stała się przedmiotem politycznej dyskusji. Rekrutacja do Akademii Prezydenckiej wymaga nie tylko wypełnienia formularza, lecz także przygotowania kilku dokumentów. Sprawdziliśmy, jak wygląda nabór i co czeka przyszłych uczestników. Akademię pod lupę wziął też Radosław Sikorski.

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Karol Nawrocki szumnie ogłasza swój nowy projekt, szumnie zwany "Akademią Prezydencką". W licznych wpisach promujących inicjatywę czytamy, że jej celem jest "budowanie przyszłości Polski", a prezydent "czeka na każdego z Was, niezależnie, z jakiego regionu i z jakiej miejscowości jesteście". Oczywiście, o ile macie 18–30 lat – bo taki próg wyznaczyła Kancelaria Prezydenta.

Maszyna marketingowa projektu ruszyła z kopyta. "W programie m.in. spotkania z ekspertami, warsztaty, praca nad własnymi projektami i współpraca z radami prezydenckimi" – tak pomysł "sprzedaje" Rafał Leśkiewicz, sekretarz stanu w KPRP i rzecznik prasowy Karola Nawrockiego.

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Prezydent określa projekt mianem "wyjątkowego, bezpłatnego programu edukacyjnego realizowanego przez wybitnych ekspertów". Wygląda też na to, że sprawa dotyczyć ma kształcenia specjalistów z przeróżnych domen tematycznych. "Polska potrzebuje liderów w każdej dziedzinie. W nauce, biznesie, kulturze, sporcie, działalności lokalnej" – zachęca do udziału w inicjatywie prezydent.

W projekcie dla "młodych przyjaciół" Karola Nawrockiego może być luka. Wskazał ją Radosław Sikorski

Sprawą szybko zainteresował się wicepremier Radosław Sikorski. "Nie widzę w Konstytucji upoważnienia dla prezydenta do prowadzenia działalności edukacyjnej na koszt podatnika" – zauważył polityk.

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"Czy to aby nie jest przekroczenie uprawnień?" – zastanawiał się szef MSZ.

Śladem Radosława Sikorskiego, zajrzyjmy do Konstytucji RP. Kwestia uprawnień i zadań prezydenta szczegółowo omawiana jest w artykułach od 126 do 145. W przepisach czytamy m.in., że "Prezydent Rzeczypospolitej w zakresie polityki zagranicznej współdziała z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem", nadaje stopnie wojskowe, nadaje ordery i odznaczenia, stosuje prawo łaski, a przede wszystkim "czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium".

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O inicjatywach edukacyjnych faktycznie mowy tam nie ma. Wygląda jednak na to, że kwestiami organizacyjnymi "Akademii Prezydenckiej" zajmuje się nie sam prezydent, a Rada Młodzieży, która mu doradza. Choć np. administratorem danych osób, które zgłaszają się do programu, jest już formalnie podlegająca pod Nawrockiego Kancelaria Prezydenta.

Co trzeba zrobić, by zapisać się do "Akademii Prezydenckiej"?

Formularz na stronie prezydenta prosi nas o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, daty urodzenia, numeru PESEL, miejscowości, gminy i województwa zamieszkania i nazwy szkoły lub uczelni (nie jest jednak sprecyzowane, czy ukończonej, czy nie).

Potem przechodzimy do trzech pytań:

Jak Twoje dotychczasowe doświadczenie i zaangażowanie w realizację projektów naukowych, artystycznych, społecznych i obywatelskich może przełożyć się na zaangażowanie w ramach Akademii Prezydenckiej? W jaki sposób chcesz wykorzystać zdobytą w ramach Akademii Prezydenckiej wiedzę, umiejętności i doświadczenie w swoich planach na przyszłość? Jakie są Twoje oczekiwania związane z udziałem w Akademii? (Czego chciał(a)byś się nauczyć oraz jakiego prelegenta wykład chciałbyś usłyszeć podczas Akademii?)

W kolejnej części należy załączyć CV, zgodę na udział i akceptację regulaminu, oświadczenie RODO i rekomendację od organizacji, instytucji publicznej lub osoby publicznej – to ostatnie na szczęście opcjonalne.

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Kadeci, którzy pragną zasilić szeregi "Akademii Prezydenckiej", powinni sobie zarezerwować w kalendarzu 10 miesięcy. "Program będzie realizowany w okresie od 28 listopada 2026 r. do 30 września 2027 r." – czytamy na stronie programu. Tak naprawdę nauka zacznie się jednak znacznie później. Do 15 grudnia przyjmowane będą dokumenty aplikacyjne (formularze zgłoszeniowe). Ich weryfikacja potrwa do końca roku. Potem sprawy w swoje ręce weźmie Komisja Rekrutacyjna, która będzie prowadzić rozmowy kwalifikacyjne z potencjalnymi uczestnikami.

Harmonogram "Akademii Prezydenckiej" przewiduje, że prawdziwa nauka zacznie się od 2 lutego 2027 roku i odbywać się będzie w formule zjazdowej. Zjazdów będzie 6, a program edukacyjny zakończy się Finałem Akademii Prezydenckiej.