D

Donald Tusk ma skierować do Sejmu europosłów Platformy Obywatelskiej. Wśród nich mają być znane nazwiska: Bartosz Arłukowicz i Radosław Sikorski. Takie doniesienia przekazał portal Onet. O nieoficjalne informacje zapytaliśmy czołowych polityków opozycji. "Nie wykluczam", "Jest zdecydowanie za wcześnie" – skomentowali dla naTemat Radosław Sikorski i Bartosz Arłukowicz.

Tusk skieruje europosłów do Sejmu? Pytamy Sikorskiego i Arłukowicza. Fot. Stanisław Kowalczuk / East News

Jak stwierdził Sławomir Neumann, opozycja nie wystartuje w wyborach do Sejmu w ramach jednego bloku. Wciąż jednak nie jest jasne, czy mowa o dwóch, trzech czy czterech listach

Donald Tusk skapitulował przed zjednoczeniem, lecz nie przed planem przejęcia władzy. Według Onetu już szuka dużych nazwisk na swoje listy

Jednym z pomysłów ma być m.in. wystawienie do parlamentu europosłów Radosława Sikorskiego i Bartosza Arłukowicza

Donald Tusk wystawi Radosława Sikorskiego do Sejmu? Europoseł: Nie wykluczam

Zapytaliśmy Radosława Sikorskiego, czy Donald Tusk planuje wystawić jego kandydaturę w wyborach do Sejmu. Były szef polskiej dyplomacji nie potwierdził, ale również nie zaprzeczył, by miał startować. – Nie wykluczam, ale ostatecznych decyzji nie ma – skwitował w wiadomości dla Anny Dryjańskiej.

W podobnym tonie wypowiada się Bartosz Arłukowicz. – Nie ma żadnych decyzji personalnych w sprawie wyborów, bo jest zdecydowanie za wcześnie na takie przewidywania – przekazał dla naTemat.

Onet próbował weryfikować swoje ustalenia w rozmowie z rzecznikiem Platformy Obywatelskiej Janem Grabcem. – Nie ma jeszcze żadnych decyzji co do personaliów. Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie rozmów dotyczących formuły startu. Na razie zajmuje nas prekampania – oznajmił.

Jak pisaliśmy w naTemat, Donald Tusk ma szykować niespodziankę przed wyborami. Jak podkreśla rozmówca serwisu, Arłukowicz to "wyborcze pendolino" – w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego z drugiego miejsca w okręgu zachodniopomorsko-lubuskim zdobył on niemal ćwierć miliona głosów. Ostatnimi czasy Radosław Sikorski zaś przycichł po tym, jak we wrześniu wywołał skandal sugestią, że to Amerykanie stoją za uszkodzeniem gazociągu Nord Stream – wpadka ta nie przekreśla jednak potencjalnego startu.

To nie jedyna niespodzianka. Nie będzie jednej listy opozycji

Jak pisaliśmy w naTemat, Sławomir Neumann w rozmowie z "WP" potwierdził, że do parlamentu wystartuje kilka opozycyjnych komitetów. – Będą dwie, trzy, a może cztery listy – powiedział, po czym wspomniał o pakcie senackim. – Zawsze trzeba wierzyć do końca, będzie pakt senacki, ale zegar tyka. Wybory będą pewnie w październiku, więc nie możemy zbyt długo czekać i Donald Tusk jasno to wskazuje naszym partnerom – stwierdził.

O jednej liście sceptycznie zaczął wypowiadać się Grzegorz Schetyna, który przed laty sam zainicjował powstanie Koalicji Obywatelskiej. – Jedna lista to bardzo trudny projekt. Ona nie jest niezbędna, żeby wygrać z Prawem i Sprawiedliwością w tych wyborach. W wyborach europejskich (...) integracja opozycji zintegrowała także wyborców PiS – skomentował dla Onetu.