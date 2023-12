J arosław Kaczyński wysłał do Szymona Hołowni specjalnego posłańca. Do ławy marszałkowskiej podszedł Ryszard Terlecki. To kolejny raz, gdy prezes Prawa i Sprawiedliwości unika konfrontacji z oponentami i wysługuje się swoimi współpracownikami.





Specjalny posłaniec Kaczyńskiego u Hołowni. "Terlecki przekazał wiadomość"

Alan Wysocki

