Box Office w branży filmowej oznacza liczbę widzów i tym samym liczbę przychodów ze sprzedaży biletów na konkretny film. Jest to jeden z głównych wyznaczników tego, czy tytuł faktycznie odniósł sukces komercyjny.

Najpopularniejszym serwisem, który śledzi wyniki z kas biletowych jest Box Office Mojo i to na jego podstawie przygotowaliśmy ranking 10 filmów, które najlepiej poradziły sobie w tym roku w polskich kinach.

TOP 10 najpopularniejszych filmów w Polsce w 2024 roku (WYNIKI BOX OFFICE)

10. Dziki robot

Ile zarobił w Polsce według Box Office? 3,6 mln dolarów

"Dziki robot" to piękny film animowany, który powstał na kanwie książki autorstwa Petera Browna. Fabuła śledzi losy robota modelu ROZZUM, który rozbija się na bezludnej wyspie. Roz – bo tak bohaterka została później nazwana przez swoich towarzyszy – próbuje odnaleźć się w zwierzęcym świecie. Przez przypadek rozwala gniazdo gęsi kanadyjskiej. Ze znalezionego w nim jaja wykluwa się Jasnodzióbek, który zaczyna traktować Roz jak swoją matkę.

9. Sami swoi. Początek

Ile zarobił w Polsce według Box Office? 4,1 mln dolarów

8. Wyfrunięci

Ile zarobił w Polsce według Box Office? 6 mln dolarów

W filmie dla dzieci zatytułowanym "Wyfrunięci" rodzina kaczek z Nowej Anglii próbuje przekonać nadopiekuńczego ojca do wakacji. W końcu Mack i jego najbliżsi wyruszają w podróż na Jamajkę, jednak los od początku rzuca im kłody pod nogi. Ptaki gubią się w Nowym Jorku i muszą znaleźć sposób, by odnaleźć drogę ucieczki z wielkomiejskiej dżungli.

7. Kung Fu Panda 4

Ile zarobił w Polsce według Box Office? 6,1 mln dolarów

"Kung Fu Panda 4" jest kontynuacją animowanej serii studia DreamWorks , która kręci się wokół przygód pandy o imieniu Po. Tym razem protagonista, który doczekał się tytułu Duchowego Przywódcy Doliny Spokoju, ma za zadanie wyszkolić nowego Smoczego Wojownika. Niestety nie będzie to wcale takie proste, gdyż pewna zła czarodziejka planuje przywołać duchy potężnych złoczyńców, by pokrzyżować mu plany.

6. Listy do M. Pożegnania i powroty

Ile zarobił w Polsce według Box Office? 6,4 mln dolarów

"Listy do M. Pożegnania i powroty" w reżyserii Łukasza Jaworskiego ("39 i pół") jest szóstą częścią bożonarodzeniowej serii. "Melchior ( Tomasz Karolak ) dalej działa w firmie Mikołajowej i decyduje się na organizację wzniosłej kolacji wigilijnej. U swojego współpracownika Grześka (Kirył Pietruczuk) zauważa podobieństwa do samego siebie i próbuje przestrzec przyjaciela przed popełnieniem tych samych błędów życiowych" – czytamy w opisie polskiej produkcji.

5. Diuna: Część druga

Ile zarobił w Polsce według Box Office? 11 mln dolarów

4. Deadpool & Wolverine

Ile zarobił w Polsce według Box Office? 11 mln dolarów

Fabuła "Deadpool & Wolverine" koncentruje się na próbach Deadpoola, który postanawia stać się altruistą. Antybohater marzy o dołączeniu do Avengersów, ale wie, że nie zasłużył jeszcze na miano "superbohatera". Kiedy staje się jasne, że jego świat stoi w obliczu czasoprzestrzennej katastrofy, Wade Wilson ( Ryan Reynolds ) skacze po różnych wymiarach, by odnaleźć jedyną osobę, która jest w stanie powstrzymać nadciągającą apokalipsę – dawnego X-Mena, Wolverine'a (Hugh Jackman).

3. Gru i Minionki: Pod przykrywką

Ile zarobił w Polsce według Box Office? 13,6 mln dolarów

Minionki powróciły i znów rozrabiają. Do rodziny Gru (agenta Ligi Anty-Złoczyńców), Lucy, Margo, Edith i Agnes dołącza nowy członek. Najmłodszy syn głównego bohatera zostaje jednak porwany przez Maxime'a Le Mala, który planuje zemstę na swoim dawnym rywalu. Złoczyńca w taki sposób chce odegrać się na Gru za zniszczenie mu kariery.

2. W głowie się nie mieści 2

Ile zarobił w Polsce według Box Office? 14,9 mln dolarów

"W głowie się nie mieści 2" to sequel filmu animowanego Disneya i Pixara z 2015 roku. Riley jest już nastolatką. Gdy emocje dziewczyny – Radość, Smutek, Gniew, Strach i Odraza – myślą, że już nic gorszego od wyprowadzki do innego miasta ich nie spotka, wtedy do "pokoju kontrolnego" wprowadzają się Niepewność, Zazdrość, Nuda oraz Zakłopotanie. Wyspy skryte w umyśle Riley powoli zaczynają się sypać.