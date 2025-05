Emilia Wierzbicki o "różnicy standardów"

Nawrocki o mieszkaniu: Nie mam kluczy, nie czerpałem korzyści

– Opiekowałem się starym, schorowanym człowiekiem, który był przez lata moim sąsiadem. Wspomagałem go, jest na to masa dowodów, po które nie sięgacie – powiedział. – Ostatecznie jestem według prawa właścicielem mieszkania, do którego nie mam kluczy. Nie czerpałem z niego żadnych korzyści. Do dziś ponoszę opłaty za to mieszkanie – podsumował kandydat PiS, nie ujawniając żadnych szczegółów.