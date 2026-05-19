Celem pierwszej wizyty zagranicznej Pétera Magyara jest Polska. Premier Węgier 19 maja był w Krakowie. Następnego dnia spotka się z premierem i prezydentem w Warszawie oraz z Lechem Wałęsą w Gdańsku. Lider zwycięskiej partii TISZA przyjeżdża z jasną misją odbudowy wielowiekowych więzi, które w ostatnich latach osłabił Viktor Orbán.

Péter Magyar zapowiadał w czasie kampanii wyborczej przed kwietniowymi wyborami parlamentarnymi, że z pierwszą podróżą zagraniczną uda się do Polski. Obietnicy dotrzymał 10 dni po zaprzysiężeniu, 19 maja 2026 roku.

Wybór "miasta królów polskich" jako pierwszego przystanku na trasie wizyty Pétera Magyara jest nieprzypadkowy. Krakowski Wawel to miejsce symboliczne dla wspólnej historii Polski i Węgier, m.in. dzięki postaciom takim jak Stefan Batory czy św. Jadwiga Andegaweńska.

W Krakowie premier Węgier spotkał się m.in. z kardynałem Grzegorzem Rysiem. Jego wizyta ma na celu poprawę stosunków polsko-węgierskich, które w ostatnim czasie budziły liczne kontrowersje, m.in. z powodu prorosyjskiego nastawienia poprzedniego premiera Viktora Orbána.

Nowa polityka Budapesztu. Zorientowana na UE i V4

– Stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić na wysoki poziom, na którym znajdowały się kiedyś – stwierdził Péter Magyar. – Chcemy wzmocnić stosunki polsko-węgierskie. Chcemy też realizować współpracę czwórki wyszehradzkiej – kontynuował polityk w trakcie briefingu w Krakowie.

Jak zadeklarował, jego wizyta w Polsce dotyczy przede wszystkim trzech obszarów: infrastruktury, kultury i rolnictwa (jak zauważa premier Węgier, nasz kraj w ostatnim czasie znacząco rozwinął ten komponent gospodarki).

Péter Magyar określa relacje polsko-węgierskie jako "unikatowe w skali Europy", a także "tysiącletnią przyjaźń". Polityk odniósł się też do wzajemnego wsparcia w trudnych okresach historii, m.in. w kontekście polskich uchodźców w trakcie II wojny światowej.

Polityk nie wyklucza rozszerzenia Grupy Wyszehradzkiej (V4), która w tym momencie zrzesza Polskę, Czechy, Słowację i Węgry, o Austrię. O takiej możliwości spekulowano już w 2016 roku. Jednocześnie Péter Magyar zwraca uwagę na konieczność "rewitalizacji" tego nieformalnego sojuszu.

Polityka Pétera Magyara cechuje się także silnym zwrotem w kierunku Unii Europejskiej. Do Krakowa premier dostał się pociągiem. Szef węgierskiego rządu wykorzystał ten fakt do wbicia "szpili" w swojego poprzednika, deklarując, że do Polski przyjedzie "pociągiem dużej prędkości, zbudowanym za pieniądze 'tej złej Brukseli'".

Kluczowe spotkania, w tle kwestia Zbigniewa Ziobry

W środę, 20 maja, Péter Magyar spotka się z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim i laureatem nagrody Nobla Lechem Wałęsą. W trakcie spotkania z szefem rządu ma on przekazać wszystkie posiadane przez niego informacje na temat ucieczki Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego do USA.